Volkswagen ID.EVERY1 : la citadine électrique à 20 000 euros qui révolutionne la mobilité urbaine

La révolution électrique abordable est lancée avec la présentation de la Volkswagen ID.EVERY1, un concept qui préfigure la future citadine 100% électrique que le constructeur allemand prévoit de commercialiser en 2027. Avec un prix annoncé autour de 20 000 euros, cette petite batterie sur roues marque un tournant dans la stratégie d’électrification du groupe de Wolfsburg.

Un design urbain qui redéfinit les codes esthétiques de Volkswagen

La Volkswagen ID.EVERY1 vient d’être dévoilée lors d’un événement mondial à Düsseldorf en Allemagne. Ce concept-car, qui n’est pas une simple étude de style mais bien l’annonce d’un futur modèle de série, affiche des dimensions parfaitement adaptées à l’usage urbain avec ses 3,88 mètres de longueur et 1,49 mètre de hauteur. Fait remarquable, malgré sa taille contenue, elle propose un empattement généreux de 2,539 mètres et une largeur de 1,816 mètre, des valeurs supérieures à la majorité des modèles de ce segment. La ID.EVERY1 se positionne ainsi entre l’Up! et la Polo, tout en marquant une rupture stylistique avec le reste de la gamme.

L’esthétique de cette nouvelle venue se caractérise par des porte-à-faux courts, une carrosserie large et des lignes épurées qui lui confèrent une silhouette à la fois moderne et musclée. Le concept minimaliste n’empêche pas quelques audaces, notamment au niveau du toit. Volkswagen a baptisé cette innovation le « Flying Roof Concept », une solution architecturale qui abaisse la surface centrale du toit sans compromettre l’habitabilité. Cette particularité rend la vue arrière particulièrement saisissante, avec une troisième lumière de freinage logée dans la cavité du toit et des éléments flottants qui optimisent l’aérodynamisme.

Un extérieur qui associe efficience et style distinctif

Si l’aérodynamique soignée contribue à augmenter l’autonomie de cette citadine électrique, son apparence rompt avec les codes habituels des véhicules à batterie. Ses jantes en alliage de 19 pouces – une taille généreuse pour un véhicule de ce gabarit – lui confèrent une présence affirmée. La lunette arrière, plus plate que sur les modèles contemporains, constitue un clin d’œil aux lignes de la Golf GTI originelle et de l’Up!.

À l’arrière, on découvre des feux à LED et un emblème illuminé, élément que l’on retrouve également à l’avant. La face avant se distingue par des phares en forme de pupille placés derrière une barre de verre, tandis que des feux diurnes verticaux intégrés au pare-chocs dessinent une sorte de sourire. Cette signature lumineuse contribue à l’expressivité et à l’identité visuelle forte de la ID.EVERY1, qui annonce ainsi la nouvelle direction stylistique des futurs modèles électriques compacts de la marque.

Un habitacle pratique qui maximise l’espace disponible

L’intérieur de la ID.EVERY1 se révèle aussi attractif que sa carrosserie. On y retrouve le même esprit de clarté dans le dessin, avec des formes anguleuses et des surfaces épurées. Le choix des matériaux témoigne d’une volonté écologique avec l’utilisation massive d’éléments recyclés et une palette de couleurs chaudes qui renforce l’atmosphère accueillante.

Malgré sa taille extérieure compacte, l’habitabilité s’avère remarquable avec un espace intérieur comparable à celui d’une Polo, pouvant accueillir confortablement quatre occupants. Le volume du coffre atteint 305 litres, une valeur très compétitive dans la catégorie des citadines. La modularité constitue un autre atout majeur, avec des solutions ingénieuses comme un rail côté passager permettant de fixer une tablette, ou encore la possibilité d’installer une tablette faisant office de table.

Une ergonomie pensée pour faciliter l’expérience quotidienne

L’ergonomie a fait l’objet d’une attention particulière. Si l’on retrouve l’incontournable écran central dans le tableau de bord pour le système d’infodivertissement, Volkswagen a eu l’intelligence de conserver des commandes physiques sous forme de boutons pour les fonctions essentielles comme la température, le chauffage des sièges ou le volume audio.

Le poste de conduite s’articule autour d’un combiné d’instruments numérique et d’un volant à deux branches, aplati en haut et en bas. Des boutons carrés y sont intégrés, tout comme sur le panneau de porte pour le réglage des rétroviseurs. Cette architecture intuitive vise à simplifier l’interface homme-machine et à limiter les distractions lors de la conduite.

Le constructeur de Wolfsburg a poussé encore plus loin la recherche de praticité en intégrant des éléments dont l’utilité dépasse le cadre automobile. Un petit haut-parleur Bluetooth amovible est ainsi disponible à bord, tandis que la console centrale offre des compartiments modulables pour transporter divers objets. Ces attentions témoignent d’une réflexion approfondie sur les nouveaux usages et les attentes des conducteurs urbains.

Une motorisation électrique adaptée aux besoins urbains

Si les caractéristiques techniques définitives de la future ID.1 (nom commercial probable du modèle de série) restent encore confidentielles, le concept ID.EVERY1 permet d’entrevoir les grandes lignes de sa fiche technique. Cette citadine repose sur la nouvelle plateforme modulaire MEB à propulsion électrique avec une architecture à traction avant.

Volkswagen annonce un moteur électrique de nouvelle génération développant 70 kW (95 ch), une puissance parfaitement dimensionnée pour un usage urbain et périurbain. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 130 km/h, une valeur cohérente avec le positionnement du véhicule et favorable à l’optimisation de l’autonomie. Justement, sur ce point crucial, le constructeur promet « au moins » 250 kilomètres selon le cycle WLTP, une valeur qui devrait satisfaire la grande majorité des déplacements quotidiens.

Une architecture logicielle tournée vers l’avenir

Au-delà de sa motorisation, la ID.EVERY1 innove avec une architecture logicielle entièrement nouvelle et plus puissante. Ce concept sera le premier véhicule de la marque à en bénéficier, ouvrant la voie à une évolutivité inédite. Cette architecture numérique permettra de recevoir de nouvelles fonctionnalités tout au long du cycle de vie du véhicule, y compris après son achat.

Les détails concernant la batterie et ses capacités restent à préciser, mais il est déjà établi que la ID.EVERY1 préfigure un modèle clé de la future « Electric Urban Car Family » que prépare Volkswagen. Cette gamme comprendra neuf nouveaux modèles d’ici 2027, date prévue pour le lancement de la ID.1.

À cette échéance, pour environ 20 000 euros, cette citadine électrique viendra compléter l’offre du constructeur allemand, aux côtés notamment de la ID.2all, annoncée à moins de 25 000 euros. Cette stratégie d’électrification par le bas témoigne de la volonté de Volkswagen de démocratiser la mobilité électrique en la rendant financièrement accessible au plus grand nombre.

Un positionnement stratégique face à la concurrence croissante

L’arrivée programmée de la ID.1 en 2027 s’inscrit dans un contexte de transformation radicale du marché automobile européen. Avec l’interdiction de vente des véhicules thermiques neufs prévue pour 2035, les constructeurs accélèrent leur transition vers l’électrique. Volkswagen, qui a investi massivement dans cette technologie suite au scandale du dieselgate, entend bien capitaliser sur son expérience avec sa gamme ID.

Face à la montée en puissance des constructeurs chinois comme BYD ou MG, qui proposent déjà des modèles électriques abordables sur le marché européen, le groupe allemand doit impérativement développer une offre compétitive dans le segment des véhicules électriques à prix accessible. La ID.EVERY1 représente ainsi un élément clé de la riposte européenne face à cette concurrence asiatique grandissante.

Avec ce modèle, Volkswagen reprend également l’initiative sur un terrain que la marque maîtrise historiquement bien : celui des petites voitures populaires, depuis la légendaire Coccinelle jusqu’à la Polo, en passant par la Golf. La ID.1 pourrait ainsi devenir la nouvelle voiture du peuple de l’ère électrique, fidèle à l’étymologie même du nom Volkswagen.