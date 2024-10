Voiture électrique : pourquoi vous n’en êtes peut-être plus vraiment propriétaire

Avec l’essor des véhicules électriques et connectés, le concept de possession automobile évolue. Loin de n’être qu’un outil de transport, les nouvelles technologies transforment la voiture en un service où les mises à jour, les options temporaires et la dépendance aux constructeurs remettent en question notre idée de propriété.

Une possession à géométrie variable : la voiture mise à jour comme un smartphone

La voiture connectée impose peu à peu de nouveaux standards dans la gestion de son véhicule. À l’instar de nos téléphones, les voitures électriques modernes, à commencer par Tesla, se mettent désormais à jour automatiquement via des connexions à distance. Ces mises à jour apportent fréquemment de nouvelles fonctionnalités, et parfois même un gain de performances. Les constructeurs généralistes, bien qu’encore prudents, s’engagent progressivement dans cette voie, malgré les complexités techniques qu’elle implique.

Si les ajouts sont bienvenus, certaines mises à jour surprennent en raison de leur effet restrictif. Ainsi, Tesla a un jour réduit l’autonomie de certaines versions de la Model S sans en informer les propriétaires, dans le but annoncé de préserver les batteries. Plus récemment, Tesla a désactivé les radars sur plusieurs modèles, altérant ainsi la fonctionnalité Autopilot, suscitant la frustration et le mécontentement de certains propriétaires qui estimaient cette modification comme une régression.

Des options « louables » et réversibles : l’abonnement aux fonctionnalités

En plus des mises à jour, une nouvelle tendance voit le jour : la location d’options temporaires. Les constructeurs comme Porsche avec sa Taycan proposent des fonctionnalités modulables et activables sur demande, telles que le « Porsche Intelligent Range Manager » ou l’option de pilotage automatique InnoDrive, pour quelques euros par mois. Tant que l’abonnement est payé, ces options restent actives, mais elles disparaissent dès que le paiement cesse.

Si cette flexibilité peut séduire ceux qui préfèrent adapter les fonctionnalités de leur véhicule en fonction de la saison ou de leurs besoins, elle soulève un point essentiel : le sentiment de possession s’effrite. Posséder un véhicule avec des fonctionnalités que l’on ne peut garder qu’à condition de payer en continu laisse une impression de contrôle limité sur son bien, soulignant davantage l’influence des constructeurs sur leur utilisation.

Les réparations verrouillées : quand le constructeur impose ses conditions

Les réparations de véhicules électriques modernes s’avèrent bien plus encadrées que pour les voitures traditionnelles. Chez Tesla, par exemple, il est fréquent qu’un client ayant besoin de réparer une pièce doive se tourner vers un réseau de garages agréés pour être pris en charge, en raison de la complexité des systèmes et de l’exclusivité de certaines pièces. Parfois, des composants cruciaux sont protégés par des dispositifs de sécurité qui empêchent les réparations non agréées.

Cette dépendance accrue limite la liberté des propriétaires et alourdit les frais de réparation, car les garages indépendants ne disposent souvent ni des équipements ni des accès nécessaires pour traiter les pannes complexes ou manipuler les capteurs embarqués. Au final, cette limitation pèse sur le propriétaire, renforçant la mainmise du constructeur sur l’ensemble du cycle de vie de la voiture.

Les voitures autonomes et partagées : vers une utilisation sans propriété

En parallèle, les innovations de la conduite autonome et du ride-sharing redéfinissent la notion même de possession. En proposant des véhicules autonomes en libre-service, certains constructeurs envisagent déjà un modèle où posséder une voiture n’est plus essentiel. Tesla, qui promettait de faire rouler ses Model 3 en autonome d’ici 2020 pour permettre aux utilisateurs de louer leur voiture sans conducteur, a ouvert la voie à ce concept, même si la promesse n’a pas encore été réalisée.

Les services de voitures autonomes partagées, qui se multiplient en ville, rendent ce modèle envisageable à court terme. Pour les utilisateurs, cette approche présente l’avantage d’avoir une voiture à disposition sans la contrainte de la possession et de l’entretien, mais elle remet en question la notion même de propriété pour les conducteurs traditionnels.

La location des batteries : une propriété partagée

Certains constructeurs, à l’image de VinFast, proposent des modèles de voitures électriques où les batteries ne sont pas vendues avec le véhicule mais louées. Ce modèle, initié par Renault avec la Zoé, permet d’afficher des prix d’achat moins élevés, tout en imposant des frais mensuels pour l’utilisation de la batterie, d’environ 120 à 150 euros.

Pour les conducteurs, la location de batterie représente une sorte de compromis : un coût initial réduit et une garantie d’avoir une batterie fonctionnelle. Cependant, cette location introduit un sentiment de propriété partielle, où la voiture semble incomprise sans l’élément essentiel de sa propulsion, que l’on ne possède pas totalement.

La location longue durée : une solution financière au détriment de la propriété

La location longue durée (LLD) séduit de plus en plus d’automobilistes qui y voient un moyen d’accéder aux derniers modèles sans débourser des sommes importantes. Cette formule permet aux utilisateurs de rouler avec des véhicules modernes pour un prix mensuel fixe, incluant parfois l’entretien et l’assurance, ce qui paraît attractif à première vue.

Pourtant, cette formule présente aussi un revers : le conducteur ne possède jamais réellement la voiture, puisqu’elle reste la propriété du concessionnaire ou du loueur jusqu’à la fin du contrat. La voiture devient un service temporaire, et en fin de contrat, l’utilisateur doit soit s’acquitter d’un rachat coûteux, soit se séparer du véhicule.

Les constructeurs, futurs maîtres du jeu automobile ?

Ces transformations montrent que le modèle de propriété classique de la voiture change radicalement, avec un contrôle croissant des constructeurs sur les fonctionnalités, l’entretien et les usages des véhicules. L’évolution n’est d’ailleurs pas unique à l’automobile : dans le domaine des technologies, de nombreux produits connectés suivent ce modèle, où les fabricants contrôlent à distance les fonctionnalités et l’accès aux services.

À l’avenir, la question se pose : que se passerait-il si un gouvernement décidait de restreindre les vitesses ou les performances par une mise à jour forcée pour répondre à des impératifs écologiques ou de sécurité ? Les voitures étant de plus en plus connectées, cette hypothèse ne semble plus si improbable, surtout si des impératifs politiques viennent s’ajouter aux critères techniques et financiers.

Vers un changement de paradigme dans la possession automobile

Les voitures électriques et connectées amorcent une ère où la possession complète d’un véhicule appartient peut-être déjà au passé. Pour les utilisateurs, cela signifie une nouvelle adaptation à des règles imposées par les constructeurs et un abandon progressif de certaines libertés d’usage. Tandis que l’industrie automobile s’engage dans la transition numérique, les automobilistes se dirigent, eux, vers un modèle de possession partielle, modulée par les mises à jour et les décisions du fabricant.

Si certains voient dans cette évolution une opportunité d’accéder à des services plus flexibles et d’adapter leur véhicule à leurs besoins, d’autres perçoivent une perte de contrôle sur leur bien. Reste à savoir si l’avenir de l’automobile se dirige vers une disparition de la propriété au profit d’une utilisation à la demande, dictée par les constructeurs.