Voiture électrique ou hybride : quelle est vraiment la plus économique au quotidien ?

La flambée des prix du carburant reste une préoccupation majeure pour les automobilistes français. Cette situation relance sans cesse le débat entre voitures thermiques, hybrides et électriques. Une étude récente vient éclairer ce choix en comparant les coûts d’utilisation mensuels de différents modèles. Les résultats sont surprenants et méritent qu’on s’y attarde.

La méthodologie de l’étude : des chiffres concrets

L’analyse s’est basée sur un usage quotidien de 160 kilomètres par jour, soit un profil d’automobiliste réalisant de nombreux trajets. Pour rendre l’étude pertinente pour le marché français, nous avons adapté les paramètres avec les tarifs hexagonaux : 1,72 €/litre pour l’essence sans plomb 95 et 0,20 €/kWh pour l’électricité en recharge à domicile.

Attention, ce dernier prix varie sensiblement si vous utilisez des bornes publiques, où le tarif peut grimper significativement. (J’ai d’ailleurs testé plusieurs bornes le mois dernier et les écarts de prix sont parfois ahurissants !)

Le match : Tesla Model 3 vs Toyota Corolla hybride

Pour notre comparaison, nous avons sélectionné deux modèles populaires et comparables sur le marché français :

La Tesla Model 3 propulsion de 283 chevaux, 100% électrique

Les consommations annoncées

Selon les données des constructeurs, la Tesla Model 3 affiche une consommation de 13,2 kWh/100 km, quand la Toyota Corolla hybride consomme 4,4 litres/100 km. Ces valeurs, bien qu’optimistes comme souvent, nous serviront de base de calcul.

Une question se pose alors : ces chiffres se traduisent par quelles dépenses réelles dans votre budget mensuel ?

Le coût au quotidien

Pour notre profil d’utilisation de 160 km quotidiens :

La Tesla Model 3 consomme environ 21,1 kWh par jour, soit un coût de 4,2 € quotidien avec une recharge à domicile. Sur un mois, cela représente 127 € de dépense en électricité.

De son côté, la Toyota Corolla hybride brûle 7 litres d’essence par jour, ce qui équivaut à 12 € quotidiens au prix actuel du carburant. Sur un mois, préparez-vous à débourser 360 € à la pompe.

L’écart se creuse sur la durée

La différence est frappante : 233 € d’économie mensuelle en faveur de la voiture électrique. Sur une année complète, l’avantage grimpe à plus de 2 790 € – une somme qui fait réfléchir.

Même en tenant compte d’éventuelles variations de prix ou d’une utilisation moins intensive, l’écart reste significatif. À 80 km par jour (distance plus courante pour beaucoup d’automobilistes), l’économie mensuelle serait encore d’environ 115 €.

Au-delà du simple carburant

Cette analyse se concentre uniquement sur le coût énergétique. D’autres facteurs entrent en jeu dans le budget automobile global :

Le prix d’achat initial , où l’hybride conserve un avantage (malgré les bonus écologiques)

, où l’hybride conserve un avantage (malgré les bonus écologiques) Les frais d’entretien , généralement plus faibles sur l’électrique

, généralement plus faibles sur l’électrique La valeur de revente , encore incertaine pour les électriques mais qui tend à s’améliorer

, encore incertaine pour les électriques mais qui tend à s’améliorer L’assurance, souvent plus élevée pour les véhicules électriques haut de gamme

Faut-il vraiment sauter le pas ?

Si vous parcourez de longues distances quotidiennement, le calcul semble pencher nettement en faveur de l’électrique, du moins sur le plan de la consommation pure. La Tesla Model 3 permet une économie substantielle par rapport à la Toyota Corolla hybride, pourtant déjà économe dans sa catégorie.

Mais la question mérite d’être individualisée. L’économie réalisée justifie-t-elle l’investissement initial plus important ? Avez-vous accès à une borne de recharge à domicile ? Votre profil d’utilisation correspond-il vraiment à ces 160 km quotidiens ?

Ces interrogations sont légitimes et méritent réflexion avant de franchir le cap. L’argument financier, s’il penche désormais clairement du côté de l’électrique pour les gros rouleurs, n’est qu’une facette d’un choix plus global qui doit aussi intégrer vos besoins en autonomie et votre rapport à la mobilité.

Les chiffres sont là : sur le strict plan du coût énergétique, la voiture électrique prend l’avantage sur l’hybride. Reste à savoir si votre usage correspond au profil type qui maximisera ces économies.