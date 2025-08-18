Voici l’hypercar le plus rapide et puissant de Lamborghini.

Ce que vous devez retenir Le directeur de design, Mitja Borkert, a déclaré que la Fenomeno marque un tournant dans l’identité visuelle future de la marque.

La Lamborghini Fenomeno a été révélée au monde lors d’un événement prestigieux, captivant le public avec son allure agressive et ses performances époustouflantes. Présentée au The Quail, A Motorsports Gathering, cette voiture incarne ce que Lamborghini sait faire de mieux dans le domaine des hypercars.

À la base de cette nouvelle création se trouve un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres, intégrant un système de distribution révisé. Ce moteur délivre une puissance phénoménale de 835 chevaux, faisant de lui le V12 le plus puissant jamais conçu par la marque italienne. Mais ce n’est pas tout : la Fenomeno est également dotée de trois moteurs électriques qui ajoutent 245 chevaux supplémentaires, portant la puissance totale à un impressionnant 1080 chevaux. Imaginez la sensation de vitesse que cela doit offrir !

Cette voiture se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par son design. Basée sur la Revuelto, la Fenomeno utilise un châssis monocoque en carbone, ainsi qu’une structure avant conçue pour absorber les chocs, avec des matériaux composites avancés. Son esthétique présente des lignes dramatiques et des angles aigus, que l’on pourrait qualifier de typiquement Lamborghini. Les détails en forme de « Y » rappellent même le concept Terzo Millennio, un coup d’œil vers l’avenir.

Le directeur de design, Mitja Borkert, a déclaré que la Fenomeno marque un tournant dans l’identité visuelle future de la marque. Il la décrit comme une œuvre d’art, à la fois sophistiquée et terriblement sportive. Cette dualité est essentielle pour capter l’attention des passionnées d’automobile.

Avec un système aérodynamique intégré, la Fenomeno présente de nouvelles caractéristiques, telles qu’un S-duct à l’avant, qui améliore le flux d’air et accentue la performance de freinage. La disposition de ses portes permet une circulation d’air optimisée, augmentant ainsi son efficacité. Le chiffre d’accélération est tout aussi séduisant : elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes. Sa vitesse de pointe est estimée à plus de 350 km/h, un exploit technique qui ne laisse pas indifférent.

Concernant le système de freinage, Lamborghini a intégré des freins en céramique carbone, une technologie empruntée à leurs expériences en sport automobile. Ce système est associé à une suspension réglable manuellement et un capteur « 6D » qui analyse continuellement les forces agissant sur le véhicule pour offrir une tenue de route optimale. Cet équipement est une première sur un modèle de production Lamborghini, soulignant l’innovation à laquelle la marque aspire.

La Fenomeno sera un modèle de production limitée, une approche que Lamborghini a déjà mise en œuvre pour d’autres créations renommées telles que le Reventón et le Centenario. Cette stratégie de « few-off » renforce l’exclusivité et l’attrait de chaque exemplaire.

Le PDG, Stephan Winkelmann, estime que la Fenomeno représente une référence inégalée dans le segment des supercars. La combinaison d’un V12 de pointe avec un design saisissant et une aérodynamique avancée fait de cette voiture un chef-d’œuvre de l’ingénierie contemporaine.

Aucune indication n’a été donnée concernant son prix ou sa disponibilité, mais il est raisonnable de penser que son coût dépassera plusieurs millions d’euros. Étant donné l’intérêt suscité, il ne serait pas surprenant qu’elle soit déjà sold out.

La Lamborghini Fenomeno est bien plus qu’une simple automobile ; elle incarne l’avenir de la performance et de l’élégance. Quel serait votre rêve de conduire une telle merveille ?