Voici les voitures que personne n’achète – Pourquoi disparaissent-elles ?

Des modèles emblématiques comme la Toyota Avensis, la Ford Mondeo ou la Volkswagen Passat ont disparu des listes de production, désormais remplacés par des versions plus spacieuses ou des SUV similaires.

Les petites berlines, elles aussi, subissent le même sort, avec des modèles comme la Honda Civic Sedan ou la Volkswagen Jetta ne recevant pas de remplaçants, ce qui soulève une véritable question sur la stratégie des marques.

La montée et la baisse des catégories de voitures

Au fil des décennies, certaines catégories de voitures ont tenu le haut du pavé sur nos routes, devenant des incontournables dans nos vies quotidiennes. Aujourd’hui, un phénomène intéressant se dessine : certains types de véhicules, jadis prisés, semblent s’éclipser, laissant la place à des champions inattendus. Pourquoi les automobilistes abandonnent-ils ces modèles qui furent autrefois à l’apogée de leur popularité ?

Ces dernières années ont vu la domination incontestée des SUV. Ces véhicules tout terrain ont su s’imposer rapidement, reléguant au second plan des modèles comme les berlines, les monospaces et les hatchbacks familiaux, qui deviennent de plus en plus rares dans les gammes des constructeurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes ; en 2023, les SUV ont atteint un record avec 48% des ventes mondiales, contre 46% l’année précédente.

Mais ce n’est pas tout. En 2024, le marché européen a enregistré une part encore plus impressionnante, les SUV représentant 54% des immatriculations. Ce chiffre se traduit par 6,92 millions de SUV vendus, marquant une augmentation de 4% par rapport à 2023. Qu’est-ce qui pousse les consommateurs à privilégier ces modèles plutôt que d’autres ? Une multitude de facteurs, allant de leur attrait en tant que symbole de statut aux avantages en termes de confort (un point que beaucoup d’automobilistes semblent apprécier), expliquent cette tendance.

Il est intéressant de noter que le succès des SUV est tel qu’il a éclipsé la popularité d’autres catégories de voitures longtemps adulées. Les monospaces sont un exemple frappant, quasiment absents des catalogues des marques aujourd’hui. Les sédans, qui ont longtemps été les favoris des conductrices et conducteurs, voient leur avenir s’assombrir. Des modèles emblématiques comme la Toyota Avensis, la Ford Mondeo ou la Volkswagen Passat ont disparu des listes de production, désormais remplacés par des versions plus spacieuses ou des SUV similaires.

Il faut le dire, pour le Passat, une nouvelle génération existe, mais elle est uniquement disponible en version station wagon. Les petites berlines, elles aussi, subissent le même sort, avec des modèles comme la Honda Civic Sedan ou la Volkswagen Jetta ne recevant pas de remplaçants, ce qui soulève une véritable question sur la stratégie des marques. Que se passe-t-il lorsque des familles, à la recherche d’espaces modulables, se voient contraintes d’opter pour des véhicules plus volumineux et moins économiques ?

Cela pose un défi : à mesure que la demande pour ces nouveaux modèles augmente, les hatchbacks familiaux rencontrent aussi des difficultés à s’imposer. Des références, comme l’ancienne Alfa Romeo Giulietta, sont désormais absentes, et d’autres modèles, bien que toujours en production, voient leur popularité décliner. La confiance des acheteurs se déplace vers des crossovers plus grands et plus fonctionnels.

Selon les rapports du Centre Européen pour le Transport, les SUV, bien qu’attrayants, présentent des défis. Ils pèsent en moyenne entre 200 et 300 kg de plus qu’une berline de taille intermédiaire, ce qui a des implications sur l’efficacité énergétique. De plus, ces véhicules occupent presque 0,3 m² de plus, augmentant leur empreinte environnementale. En matière d’émissions, ils génèrent environ 20% de CO2 en plus, un fait qui n’échappe pas aux esprits soucieux de durabilité.

Dans un monde où le choix est vaste et où les besoins évoluent, il est fascinant d’observer comment les habitudes des conductrices et conducteurs changent face à des véhicules qui n’étaient pas anticipés comme leaders. La tendance à privilégier des véhicules plus grands, souvent assimilés à des symboles de confort et de prestige, pourrait-elle finalement nuire à la diversité sur les routes ?

Les automobilistes de demain s’interrogeront sans doute sur ces choix. À vous de réfléchir : êtes-vous fan des SUV, ou préférez-vous revenir à des modèles plus compacts ? La réponse n’est pas évidente, et chaque modèle a ses raisons d’être, et ses avantages.