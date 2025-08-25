Voici les voitures à garder toute une vie – Quels modèles durent plus de 500 000 km ?

Ce que vous devez retenir En ce qui concerne les modèles allemands, la technologie avancée et une qualité de fabrication robuste sont généralement en tête de liste.

Voici une sélection de dix SUV, parmi lesquels cinq japonais et cinq allemands, qui, avec un soin approprié de la part de leur propriétaire et le remplacement des pièces d’usure, peuvent atteindre ce seuil de 500 000 km sans surprises ni réparations majeures.

La simplicité de son design se traduit par une grande fiabilité, et le seuil des 500 000 km est tout à fait envisageable.

Les SUV qui peuvent atteindre des kilométrages impressionnants

Les familiaux SUV sont réputés pour leur longévité, souvent capables d’atteindre 500 000 km sur le compteur, à condition de bénéficier d’un entretien régulier. Beaucoup de personnes choisissent ces véhicules à la réputation bien établie, surtout en provenance du Japon et d’Allemagne. Qu’est-ce qui explique cette formidable renommée ? Pour les modèles japonais, c’est l’association de moteurs atmosphériques fiables et de conceptions simples. En ce qui concerne les modèles allemands, la technologie avancée et une qualité de fabrication robuste sont généralement en tête de liste.

Un aperçu des modèles les plus durables

Voici une sélection de dix SUV, parmi lesquels cinq japonais et cinq allemands, qui, avec un soin approprié de la part de leur propriétaire et le remplacement des pièces d’usure, peuvent atteindre ce seuil de 500 000 km sans surprises ni réparations majeures.

Toyota Land Cruiser 3.0

Le Toyota Land Cruiser est l’un des véhicules les plus fiables au monde. Son moteur diesel de 3,0 litres, associé à une construction soignée, garantit une longévité jusqu’à 600 000 km. Pour en bénéficier, il suffit de respecter les intervalles de vidange d’huile moteur. De nombreux modèles circulent avec cette motorisation et affichent déjà près de ce kilométrage.

Honda CR-V 2.0

Ce SUV familial a su convaincre grâce à sa fiabilité et son espace intérieur. Les moteurs i-VTEC peuvent surpasser 500 000 km sans réparations notables. En plus, le CR-V est apprécié pour son confort, sa praticité et la facilité d’accès à des pièces de rechange.

Subaru Forester 2.0 & 2.5

Avec ses moteurs boxer, le Subaru Forester nécessite simplement un suivi régulier du niveau d’huile. En respectant la maintenance recommandée, il est capable de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Doté d’une transmission intégrale efficace, il est idéal pour un style de vie actif.

Toyota RAV4 2.0

Reconnu depuis des années, le Toyota RAV4 est un véhicule populaire, tant en neuf qu’en occasion. Son moteur essence de 2,0 litres délivre 150 chevaux et sans surprise, il peut atteindre 500 000 km si les huiles sont changées à temps. Les propriétaires font souvent remarquer qu’en plus de sa fiabilité, le moteur est également économe en carburant.

Mitsubishi Outlander 2.4

Avec son moteur atmosphérique de 2,4 litres et sa transmission CVT, le Mitsubishi Outlander se positionne aussi pour des performances solides, atteignant facilement 500 000 km. Les utilisateurs évoquent également la facilité d’entretien et la capacité de chargement impressionnante.

Volkswagen Touareg (2002-2010)

La première génération du Touareg propose une fiabilité rare pour un SUV. Les moteurs diesel de 2,5 et 3,0 litres s’avèrent efficaces, capables de franchir bien plus de 500 000 km. Son système de suspension robuste et son 4×4 permettent également de s’aventurer partout.

BMW X5 E53 (1999-2006)

Ce modèle est emblématique dans le secteur premium. Le moteur diesel de 3.0d est l’un des plus fiables de la marque et, si entretenu convenablement, atteindre 500 000 km n’est pas une utopie. Les propriétaires soulignent souvent les sensations de conduite qu’offre cet SUV.

Mercedes-Benz ML W164 (2005-2011)

La deuxième génération de la Mercedes-Benz ML se distingue par sa qualité. Que ce soit avec un moteur essence ou diesel, la durabilité et la performance sont au rendez-vous. Un entretien régulier du moteur et du filtre à particules est recommandé.

Audi Q7 (2005-2015)

Le Audi Q7 de première génération est un choix judicieux pour les familles. Avec ses moteurs diesel de 3,0 et 4,2 litres, il peut engranger de nombreux kilomètres, sans rencontrer de problèmes majeurs. Le système de transmission automatique demande un entretien, mais reste fiable.

Opel Antara (2006-2015)

Bien qu’il n’atteigne pas le standing des autres SUV allemands, l’Opel Antara avec ses moteurs diesel de 2,0 et 2,2 litres affiche une robustesse des plus appréciables. La simplicité de son design se traduit par une grande fiabilité, et le seuil des 500 000 km est tout à fait envisageable.

À lire également :