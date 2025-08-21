Voici les pays avec les pires routes en Europe – Quelle place occupe la Grèce ?

Ce que vous devez retenir La Grèce se distingue en présentant peu de problèmes liés à la glace et se classe parmi les meilleures en termes de qualité routière.

Les routes les plus dangereuses en Europe

Une étude récente a mis en lumière les pays européens avec les routes les plus dangereuses et mal entretenues. La Grèce figure dans cette liste, occupant la 7ème position avec un score de 77,96 sur 100 en matière de dangerosité.

Cette recherche s’est fondée sur divers critères, tels que l’âge moyen des véhicules, la qualité du réseau routier, le niveau de congestion, ainsi que la fréquence des glaces sur les routes. La Grèce se distingue en présentant peu de problèmes liés à la glace et se classe parmi les meilleures en termes de qualité routière. Toutefois, la situation se complique du fait de son classement mitigé en matière de congestion du trafic, se positionnant comme la seconde pire dans cette catégorie, juste après l’Irlande.

Par ailleurs, un autre point inquiétant reste l’âge moyen des véhicules, qui est le plus élevé en Europe. Ce facteur contribue à rendre la conduite plus risquée, et place la Grèce dans le peloton de tête des pays à risque élevé.

Les résultats de l’enquête révèlent également que les niveaux de glace sur les routes jouent un rôle essentiel dans l’évaluation du danger d’un tronçon de route. À ce titre, il est essentiel de rester vigilant sur les conditions météorologiques, notamment en période hivernale.

À la tête de ce triste classement se trouve la Roumanie, avec un score de 98,30, due à un parc automobile vieillissant, une mauvaise qualité des chaussées et une prévalence élevée de la glace. Suivent la Hongrie (91,90) et la Lettonie (90,40), qui enregistrent également des taux d’accidents élevés en raison de ces facteurs. Comme quoi, une route en mauvais état peut rapidement se transformer en piège mortel pour les conductrices et conducteurs.

Voici un aperçu de la classement des dix pays avec les réseaux routiers les plus dangereux :

Roumanie (98,30)

Hongrie (91,90)

Lettonie (90,40)

Pologne (88,15)

Slovaquie (88,11)

République tchèque (83,60)

Grèce (77,96)

Italie (70,06)

Islande (68,90)

Irlande (67,77)

Parmi les routes les plus dangereuses, citons le DN7 de Roumanie, également connu sous le nom de Transfăgărășan. Long de 171 kilomètres, ce chemin a été construit dans les années 1970 comme voie d’évasion en cas de menace soviétique. Aujourd’hui, il souffre d’éboulements, d’inondations et s’avère extrêmement redoutable pour les conductrices et conducteurs. D’ailleurs, la réputation du Transfăgărășan est telle qu’il est souvent sur les lèvres des passionnés de voitures, mais attention à la conduite !

Sur un autre registre, il y a la route M1, qui relie Vienne à Budapest. Ce tronçon est noté pour ses taux d’accidents alarmants. Un incident tragique survenu en 2023 sur cette route a impliqué une carambole de 42 véhicules, faisant un mort et plus de trente personnes blessées. C’est un exemple frappant des dangers qui guettent sur les routes européennes.

Les conclusions de cette étude doivent nous rappeler l’importance d’un entretien routier adéquat et de la prudence sur la route. Qui sait, peut-être serons-nous amené(e)s à réfléchir à nos choix de destination, surtout lors de voyages en voiture. En fin de compte, la sécurité doit primer sur tout.