Voici les nouveaux carburants qui « sauvent » les moteurs – Ce qui les rend uniques

Au niveau économique, ces carburants se négocient aux alentours de 1,30 euro par litre en Espagne, bien que leur capacité de production ne comble que 2 % des besoins en diesel.

Ce processus promet de créer des molécules imitant l’essence ou le diesel, avec le potentiel de réduire les émissions à des niveaux pratiquement nuls si alimenté par une source d’énergie renouvelable.

L’avenir de l’automobile face aux nouvelles énergies

Dans un monde en pleine évolution, la question des carburants alternatifs se pose avec de plus en plus d’acuité. À l’heure où les véhicules à moteur thermique voient leur avenir remis en question, la recherche sur des solutions énergétiques plus durables devient une priorité. La transition énergétique s’affirme, et notamment dans l’univers automobile, où l’électrification des modèles prend une place centrale.

Une réalité inquiétante

Actuellement, environ 1,65 milliard de véhicules circulent sur la planète, leur âge moyen étant de 13 ans. Ces véhicules contribuent à la libération de 7,5 milliards de tonnes de dioxide de carbone par an, ainsi que d’autres polluants comme les oxydes d’azote et les particules fines. Ces chiffres interpellent. Alors, comment les voitures thermiques peuvent-elles encore prendre part à ce nouveau tournant ? La réponse se trouve peut-être dans les carburants alternatifs.

Les biocarburants : un potentiel à exploiter

Les biocarburants sont souvent cités comme l’une des solutions envisageables. Ceux-ci sont issus de la biodiversité, avec par exemple l’éthanol produit par fermentation de matières végétales telles que le maïs et la canne à sucre, et le biodiesel façonné à partir d’huiles végétales. Leur avantage réside dans des émissions de gaz polluants réduites par rapport aux carburants traditionnels.

Néanmoins, leur production massive soulève des défis. La culture des matières premières requiert d’énormes quantités d’eau et de terres arables, rendant ainsi leur efficacité économique et écologique discutable. Cela amène à explorer des pistes alternatives comme les biocarburants secondaires, dérivés de résidus tels que le bois et la paille. Grâce à des processus chimiques, il est possible de générer des hydrocarbures ou de l’éthanol. Cependant, leur coût de production demeure élevé, et à ce jour, ils ne pourraient satisfaire qu’environ 20 % de la demande actuelle en carburants.

Les carburants renouvelables et synthétiques

Les carburants renouvelables, qui tirent parti des déchets – par exemple, les huiles de cuisson usagées – constituent une voie prometteuse. Prenons l’exemple du produit Nexa, disponible dans des stations-service sur la péninsule ibérique, qui affiche un taux de réduction des émissions de CO₂ pouvant atteindre 90 %. Au niveau économique, ces carburants se négocient aux alentours de 1,30 euro par litre en Espagne, bien que leur capacité de production ne comble que 2 % des besoins en diesel.

À côté des renouvelables, les carburants synthétiques semblent être la voie d’avenir. Ils sont élaborés via un processus qui capte le dioxide de carbone et utilise l’hydrogène extrait par électrolyse verte. Ce processus promet de créer des molécules imitant l’essence ou le diesel, avec le potentiel de réduire les émissions à des niveaux pratiquement nuls si alimenté par une source d’énergie renouvelable. Cependant, cette technologie reste chère, avec des projections de coût variant de 3 à 6 euros par litre, hors TVA.

Un avenir à redéfinir

Alors, comment les passionnées d’automobile peuvent-elles envisager l’avenir de leur véhicule ? L’innovation ne semble pas à court de souffle. Les carburants alternatifs, bien qu’encore en phase de développement, promettent de prolonger la vie des moteurs thermiques tout en s’inscrivant dans un avenir durable. Les discussions sur l’acceptation de ces solutions par le grand public se poursuivent.

Il est évident que le chemin est semé d’embûches, mais les possibilités restent nombreuses. Espérons que les prochaines années verront émerger des technologies accessibles, permettant de concilier passion de l’automobile et respect de notre planète. Le dialogue est ouvert, et il s’agit d’échanger sur ces sujets qui nous tiennent tous à cœur.

