Voici le Toyota C-HR amélioré : toutes les nouveautés.

Pour 2026, le C-HR se met à jour avec de nouvelles teintes de carrosserie, notamment le Dark Blue et le Storm Gray.

Des fonctionnalités telles que la caméra de surveillance du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au changement de voie, ou encore le freinage d’urgence, sont accessibles même sur les versions d’entrée de gamme.

Le Toyota C-HR : Évolution et nouveauté pour 2026

Le Toyota C-HR s’affirme comme un acteur majeur sur le marché des SUV en France. Pour l’année 2024, il a réussi à se positionner à la deuxième place de sa catégorie, et les résultats préliminaires de 2025 laissent entrevoir une place de leader parmi les C-SUV. Que de chemin parcouru ! Malgré ce succès, Toyota ne reste pas les bras croisés.

Nouvelles couleurs et design affirmé

Pour 2026, le C-HR se met à jour avec de nouvelles teintes de carrosserie, notamment le Dark Blue et le Storm Gray. Ces choix esthétiques, associés à des packs bi-ton (Dark Blue/Night Sky Black et Storm Grey/Night Sky Black), donnent à ce modèle une personnalité encore plus marquée. D’ailleurs, le design unique du C-HR attire souvent les regards dans la rue, n’est-ce pas ?

Intérieur repensé et confort accru

À l’intérieur, les versions Comfort Plus en version Plug-in et Style se parent d’une nouvelle sellerie en tissu gris foncé. La version Style, quant à elle, se distingue par un nouveau design pour ses jantes en aluminium de 46 centimètres. Ces petits détails apportent une touche de modernité et de raffinement, ce qui peut faire toute la différence dans le choix d’une voiture.

Technologie de sécurité avancée

Le nouveau C-HR intègre des systèmes de sécurité améliorés sous le nom de Toyota T-Mate. La dernière génération de Toyota Safety Sense fait désormais partie de l’équipement standard. Des fonctionnalités telles que la caméra de surveillance du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au changement de voie, ou encore le freinage d’urgence, sont accessibles même sur les versions d’entrée de gamme. Cela permet de conduire avec plus de sérénité, n’est-ce pas ?

Des équipements numériques à la pointe

Le C-HR n’oublie pas l’aspect numérique de son habitacle. Les versions de base sont équipées d’un tableau de bord numérique de 31 centimètres ainsi que du système multimédia Toyota Smart Connect, doté d’un écran tactile de 20 centimètres. Pour les versions supérieures, cet écran peut aller jusqu’à 31 centimètres. C’est une belle évolution, qui fait écho aux attentes des conductrices modernes.

Moteurs fiables et puissants

La gamme de moteurs fait appel aux units hybrides de cinquième génération de Toyota. On trouve le moteur hybride complet de 1,8 litre offrant 140 chevaux, ainsi qu’un modèle de 2,0 litres à 197 chevaux, disponible en version traction ou intégrale. Pour celles qui recherchent encore plus de puissance et d’autonomie, la version Plug-in Hybrid avec 223 chevaux est à considérer sérieusement. Qui ne rêverait pas d’un peu plus de dynamisme au volant ?

Accès à la sportivité

Un ajout intéressant pour le C-HR est la version GR Sport, désormais disponible avec le moteur hybride de 1,8 litre. Cette variante sportive se distingue non seulement par des jantes de 48 centimètres, mais aussi par un intérieur avec des finitions en Ultrasuede, des surpiqures rouges et un affichage tête haute. Ces éléments de style accentuent le caractère dynamique du modèle, qui ne passe pas inaperçu sur la route.

Une offre en constante évolution

La mise à jour du Toyota C-HR pour 2026 montre à quel point la marque japonaise sait s’adapter aux tendances et aux attentes des conductrices et conducteurs. Son engagement envers l’innovation et la sécurité crée une belle harmonie entre modernité et fiabilité. En êtes-vous déjà convaincue ?

