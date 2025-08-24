Voici le nouveau Dacia électrique urbain, à moins de 18 000 euros.

Ce que vous devez retenir Le vice-président des ventes et du marketing de la marque a récemment confirmé que ce nouveau modèle électrique sera présenté dans les douze mois à venir, avec un tarif qui débutera en dessous de 18 000 euros.

Dacia et sa nouvelle voiture électrique

Dacia prépare un modèle inédit qui semble prometteur pour les citadines électriques. Ce futur véhicule ne se veut pas un simple successeur au Spring, mais plutôt une opportunité d’accéder à l’électromobilité à un prix encore plus abordable. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de voitures électriques adaptées aux besoins urbains, tout en gardant un coût raisonnable.

Le vice-président des ventes et du marketing de la marque a récemment confirmé que ce nouveau modèle électrique sera présenté dans les douze mois à venir, avec un tarif qui débutera en dessous de 18 000 euros. Cette annonce donne le ton et suscite déjà l’intérêt de nombreux conducteurs. Qui n’a pas rêvé de conduire une voiture électrique accessible financièrement sans sacrifier les performances ?

Le lancement officiel du modèle a été révélé par le directeur général, laissant entendre que sa mise en production pourrait être réalisée en seulement 16 mois. Ce délai semble court comparé aux 21 mois requis pour le développement du nouveau Twingo électrique. Cette rapidité soulève des questions concernant l’efficacité des processus de production, et il est intéressant de noter que cette agilité pourrait bien donner un avantage concurrentiel à Dacia sur le marché européen.

Le chef de la marque a souligné que le secret de cette rapidité réside dans l’usage de composants éprouvés ainsi que de plateformes déjà disponibles, comme celles du Renault 5 et du Twingo. L’architecture AmpR Small a été conçue précisément pour les véhicules électriques de petite taille, permettant ainsi d’optimiser le temps de développement sans compromettre la qualité.

Ce modèle respectera le ADN de Dacia qui se caractérise par la simplicité et l’efficacité. Les équipes promettent qu’il sera un véritable Dacia, offrant une vraie valeur ajoutée, tout en générant des bénéfices pour la marque. Cela démontre bien l’intention de Dacia de rester fidèle à ses racines tout en répondant aux attentes actuelles des consommateurs.

Quant à l’autonomie, il faut rester réaliste : le nouveau véhicule électrique ne devrait pas surpasser celle du Dacia Spring, actuellement d’environ 225 km, malgré les améliorations apportées à la composition chimique des batteries. Il est intéressant de voir que la marque se concentre sur l’usage réel, en affirmant qu’elle ne crée pas des options superflues, mais plutôt des solutions adaptées aux besoins quotidiens.

D’après les premières informations, cette citadine électrique comportera cinq portes et aura capacité d’accueillir jusqu’à quatre passagers. Avec des dimensions compactes idéales pour naviguer en ville, elle se concentrera sur une faible consommation ainsi que sur une conception simple et efficace. (Ne serait-ce pas agréable d’avoir un véhicule qui soit autant pratique qu’économique ?)

Il est à noter que ce nouveau modèle ne remplacera pas immédiatement le Spring, mais cohabitera avec lui pendant un certain temps. Puisque ce dernier est actuellement fabriqué en Chine, les nouveaux tarifs douaniers européens pourraient faire grimper son prix jusqu’à 35%, ce qui le rendrait moins compétitif sur le marché. À l’inverse, le futur modèle sera produit en Europe, garantissant ainsi son accessibilité et sa disponibilité sur le territoire.

Dacia prévoit une révélation officielle de son nouveau modèle durant l’été 2026. Les détails continueront d’être affinés, et il sera intéressant d’observer comment la marque réussit à se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette démarche pourrait bien être une véritable bouffée d’air frais dans l’univers des citadines électriques, offrant un choix vibrant à un public en quête de durabilité sans sacrifier son budget.