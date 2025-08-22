Voici la première voiture pour seniors – À conduire sans permis

Ce que vous devez retenir En général, les autorités peuvent révoquer le permis à celles et ceux qui, en raison de leur condition physique, ne peuvent plus conduire en toute sécurité.

Une nouvelle offre pour les seniors au volant

Dans de nombreux pays européens, l’obtention du permis de conduire pour les conductrices et conducteurs arrive à expiration selon leur âge et leur état de santé. En général, les autorités peuvent révoquer le permis à celles et ceux qui, en raison de leur condition physique, ne peuvent plus conduire en toute sécurité. L’âge limite oscille entre 75 et 85 ans, selon les réglementations locales.

En France, la situation est semblable. Les conductrices et conducteurs âgés de plus de 65 ans doivent renouveler leur permis à intervalles réguliers, après avoir passé des examens médicaux. Après cet âge, le renouvellement a lieu tous les cinq ans, ce qui implique de se soumettre à des vérifications de santé. L’objectif est de garantir une conduite sécuritaire sur les routes.

La question du conduire à un âge avancé suscite souvent des débats publics et des inquiétudes. Elle refait surface chaque fois que des accidents de la route impliquant des seniors sont rapportés. Cette réalité est liée à une diminution des réflexes et de la rapidité de réaction, des éléments qui peuvent compromettre la sécurité routière.

Pourtant, les personnes appelant à un retrait généralisé des permis pour les seniors négligent souvent un élément essentiel : les infrastructures de transport, en particulier en milieu rural, sont insuffisantes. Pour ces personnes, se passer d’un véhicule signifie parfois ne plus pouvoir satisfaire des besoins fondamentaux, comme rendez-vous médicaux ou courses quotidiennes.

C’est dans ce contexte que Filante Motors propose une solution innovante avec son Active, un mini véhicule électrique conçu pour répondre aux besoins spécifiques des seniors. Avec une autonomie de 100 kilomètres et une vitesse maximum de 20 km/h, ce véhicule se veut idéal pour de courtes distances, essentielles dans les déplacements quotidiens.

Le Active n’est pas fait pour les autoroutes, mais il se place comme un moyen de transport quotidien pour les trajets en ville ou en zone rurale. Fait intéressant, aucune licence de conduire n’est nécessaire pour son utilisation. Cela soulève une question intrigante : est-ce que cela pourrait redéfinir la mobilité des personnes âgées ?

Ce véhicule présente une cabine fermée avec des phares à l’avant, des rétroviseurs latéraux et un large pare-brise, le rendant bien distinct des scooters électriques. L’Active est offert en deux versions : l’Active Movia, équipé d’un volant de type moto, et l’Active Virea, doté d’un volant classique, de pédales et d’un levier de vitesses. Chacune de ces options a été pensée pour faciliter l’accessibilité aux personnes ayant des problèmes de santé bénins.

Par ailleurs, Filante Motors se spécialise dans la mobilité assistée et propose une réduction fiscale de 19 % sur l’achat du modèle Active. De plus, un essai routier pourra être réalisé, ajusté aux besoins de chaque potentielle conductrice.

Un aperçu du futur de la mobilité des seniors

Ce projet pourrait réellement transformer le paysage de la mobilité pour les personnes âgées. En leur offrant une option à la fois sécurisée et accessible, il contribue à leur indépendance tout en assurant une présence continue sur la route. Cela mérite réflexion : alors que la technologie avance rapidement, qu’attendons-nous pour vraiment penser à la manière de faire évoluer nos voies de transport ?