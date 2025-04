Mercedes nous dévoile sa vision la plus audacieuse du légendaire Classe G. En collaboration avec la marque de luxe Moncler, le constructeur allemand a créé le « Project Mondo G », un véhicule conceptuel qui repousse les limites de l’imaginaire automobile. Ce projet unique fusionne l’ADN robuste du Classe G avec une esthétique futuriste inspirée de l’exploration spatiale.

Une rencontre entre automobile et haute couture

Le Project Mondo G n’est pas un simple concept-car. Il représente la rencontre entre deux univers du luxe : l’automobile allemande et la mode italienne haut de gamme. Le résultat? Un véhicule qui semble tout droit sorti d’une mission spatiale, avec ses formes emblématiques du Classe G enveloppées dans des matériaux évoquant les combinaisons des astronautes.

« Nous avons imaginé un véhicule participant à une mission spatiale », explique Gorden Wagener, le directeur du design chez Mercedes. « L’ensemble rappelle une capsule Apollo après sa rentrée dans l’atmosphère. Les matériaux des vestes Moncler m’ont fait penser aux navettes spatiales et aux satellites. »

Le mastermind derrière cette création unique

Ce projet hors norme porte la signature de Gorden Wagener, figure majeure du design automobile contemporain. Diplômé en design industriel de l’Université de Duisburg-Essen en 1990, il s’est spécialisé dans le design automobile au prestigieux Royal College of Art de Londres.

Sa carrière l’a mené chez Volkswagen, Mazda et General Motors avant de rejoindre Mercedes-Benz en 1997. Son ascension au sein de la marque a été fulgurante : d’abord responsable du design extérieur et intérieur de plusieurs modèles phares (Classe R, ML, GL), il est devenu en 2008 vice-président du design de Daimler AG.

C’est lui qui a développé le style « sensual purity » de Mercedes en 2009, une signature esthétique qui a révolutionné l’image de la marque. Son portfolio comprend des modèles aussi variés que l’hypercar AMG-One ou la Classe A.

Un contraste saisissant entre tradition et futur

« Tout le véhicule tourne autour du contraste », résume Wagener. « Nous voulions créer quelque chose de réellement futuriste avec des matériaux évoquant les vaisseaux spatiaux, et le combiner avec notre ‘vaisseau’ terrestre historique, la Classe G. »

Cette approche illustre la stratégie plus large de Mercedes : « Nous sommes un fabricant mondial de luxe et mon rôle en tant que directeur du design est de construire une marque qui va au-delà de l’automobile et qui établit des ponts avec d’autres domaines du luxe, dans ce cas, la mode », ajoute-t-il.

Le Classe G : un modèle emblématique en pleine évolution

Ce concept s’inscrit dans la riche histoire du Classe G, un modèle qui ne cesse de se réinventer tout en restant fidèle à son identité. Le constructeur a déjà créé des versions spectaculaires comme le Classe G 6×6 axé sur l’aventure extrême, ou le Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, dont la dernière unité a été vendue aux enchères pour la somme astronomique de 1,2 million d’euros.

Mais la vraie révolution arrive avec le G 580 EQ Technology, première version 100% électrique du modèle. Ce 4×4 avant-gardiste est propulsé par quatre moteurs électriques indépendants (un par roue) développant chacun 108 kW (147 ch), pour une puissance totale de 432 kW (587 ch) et un couple impressionnant de 1 164 Nm.

Ces caractéristiques lui permettent d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes, avec une vitesse maximale bridée à 180 km/h. Sa batterie de 116 kWh, protégée par un boîtier en aluminium et kevlar, lui confère une autonomie de 473 km selon le cycle WLTP. (Une protection robuste parfaitement adaptée aux usages tout-terrain qui font l’identité du modèle.)

Un héritage qui se perpétue

Le Classe G reste le fleuron des 4×4 Mercedes et une référence absolue dans l’univers du tout-terrain. Chaque exemplaire est soumis à des tests extrêmement rigoureux pour garantir ses capacités légendaires en conditions difficiles.

La gamme actuelle bénéficie d’un équipement enrichi, avec notamment des jantes en alliage léger de 18 pouces à cinq doubles branches proposées de série.

Le Project Mondo G représente ainsi une nouvelle facette de cette icône automobile, prouvant que même après des décennies d’existence, le Classe G continue d’inspirer les créateurs et de fasciner les passionnés d’automobile du monde entier. Entre robustesse terrestre et rêves d’exploration spatiale, ce concept démontre la capacité de Mercedes à réinventer ses classiques tout en restant fidèle à leur essence.