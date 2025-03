Video : Comparaison des suspensions, le chinois Yangwang U9 défie Audi et BMW

Le constructeur automobile chinois BYD fait parler de lui avec son supercar électrique, le Yangwang U9. Équipé d’une suspension intelligente avancée baptisée DiSus-X, ce bolide est capable de prouesses étonnantes, comme sauter par-dessus des obstacles ou rouler sur trois roues.

Imaginez un peu la scène : vous roulez tranquillement en ville quand soudain, une voiture à côté de vous se met à danser sur la route, évitant les nids-de-poule comme si de rien n’était. C’est précisément ce qu’a fait un conducteur de Yangwang U9 récemment, attirant les foules… et les sirènes de police ! (Il faut croire que les forces de l’ordre n’apprécient pas vraiment les démonstrations de suspension en pleine rue.)

DiSus-X : une technologie de pointe

Mais qu’est-ce qui rend la suspension du Yangwang U9 si spéciale ? La réponse tient en trois lettres : DiSus-X. Cette technologie combine trois sous-systèmes :

DiSus-C : contrôle adaptatif de la carrosserie

DiSus-A : suspension pneumatique avec réglage de la hauteur

DiSus-P : contrôle hydraulique de la carrosserie

En ajustant individuellement chaque roue, le système assure une stabilité et une maniabilité accrues, réduisant le roulis et minimisant le risque de renversement. Fini les virages pris au ralenti, avec le Yangwang U9, vous pourrez négocier les courbes comme un vrai pilote !

Chinese cars today are not what they were just few years ago pic.twitter.com/wPbGBl4O6l — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) March 20, 2025

Audi et BMW en difficulté

Pendant ce temps, les constructeurs allemands Audi et BMW traversent une période difficile. Audi a dû rappeler plus d’un million de véhicules en raison de problèmes de pompe de refroidissement, tandis que BMW a rappelé 1,5 million de voitures suite à des défauts du système de freinage intégré. (On dirait bien que les marques premium ne sont pas à l’abri des soucis techniques…)

Face à ces rappels et à la montée en puissance des constructeurs chinois sur le marché des véhicules électriques, la position dominante historique des marques allemandes est remise en question. Des modèles comme le Yangwang U9 prouvent que les constructeurs chinois ne se contentent plus d’imiter, mais innovent et développent des technologies avancées qui rivalisent, voire surpassent, celles des marques établies.

L’avenir de l’automobile se joue en Chine

Cette comparaison entre la suspension du Yangwang U9 et celles des modèles Audi et BMW illustre parfaitement les avancées technologiques des constructeurs chinois et les défis auxquels sont confrontés les fabricants traditionnels. L’industrie automobile mondiale est en pleine mutation, et l’innovation et l’adaptabilité sont devenues des facteurs clés de succès.

Alors, la prochaine fois que vous verrez une voiture faire des bonds sur la route, ne soyez pas surpris : il s’agit peut-être simplement d’un conducteur de Yangwang U9 en train de tester les limites de sa suspension révolutionnaire !