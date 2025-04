Verstappen triomphe à Suzuka, Hadjar brille pour sa troisième course

Le Grand Prix du Japon 2025 restera dans les mémoires. Sur le légendaire tracé de Suzuka, théâtre de tant de batailles épiques, les pilotes ont offert un spectacle haletant aux 90 000 passionnés massés dans les tribunes. Et au terme des 53 tours d’une course intense, c’est Max Verstappen qui a triomphé, signant sa première victoire de la saison au volant de sa Red Bull.

Qualifications : Verstappen en pole, McLaren en embuscade

Dès les qualifications, le ton était donné. Avec un chrono supersonique en 1:26.983, Verstappen a décroché la pole position, reléguant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri à plus d’un dixième. Malgré tout, l’écurie britannique a confirmé sa forme étincelante en ce début de saison. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, ainsi que les Mercedes de George Russell et du prodige italien Andrea Kimi Antonelli, complétaient le top 8, promettant une course animée.

Mais la surprise est venue du rookie français Isack Hadjar. Pour sa troisième course seulement en F1, le pilote Racing Bulls a décroché une magnifique 7ème place. Un exploit quand on sait la difficulté d’apprivoiser Suzuka, avec ses courbes rapides et son célèbre « S » du premier secteur. Ça vous rappelle quelqu’un ? Un certain Charles Leclerc, lui aussi impressionnant dès ses débuts dans la catégorie reine…

Course : Verstappen intraitable, Hadjar dans les points

Le dimanche, sous un soleil radieux, les feux se sont éteints et le spectacle a commencé. Malgré la pression des McLaren dans les premiers tours, Verstappen a tenu bon, creusant peu à peu l’écart. Sa Red Bull, parfaitement réglée, semblait littéralement collée à la piste dans les courbes rapides de Suzuka. Derrière, Norris et Piastri ont assuré un nouveau double podium pour McLaren. De quoi conforter leur place de leader au championnat constructeurs.

Mais le héros du jour côté français, c’était Isack Hadjar. Après un départ canon, le jeune normand a résisté à la pression de pilotes bien plus expérimentés pour finir 9ème et inscrire ses premiers points en F1. Une performance qui a fait se lever le public et qui en dit long sur le potentiel de ce petit prince du volant. On a hâte de voir ce qu’il nous réserve pour la suite !

Déception pour Tsunoda, duel Ferrari-Mercedes

Forcément, il y a eu des déçus. À commencer par Yuki Tsunoda, le local de l’étape. Très attendu par son public, le Japonais a complètement raté ses qualifications, échouant en fond de grille. Malgré une belle remontée en course, il termine loin des points. Frustrant, surtout quand votre coéquipier gagne devant votre public…

Dans le clan Ferrari, Charles Leclerc a fait le job avec une 4ème place solide. Mais il espérait sans doute mieux pour relancer sa saison. Quant à Lewis Hamilton, il a semblé à court de rythme, ne pouvant faire mieux que 7ème. Un résultat décevant pour le septuple champion du monde, qui voit les Mercedes de Russell et Antonelli le devancer. La bataille entre l’écurie allemande et Ferrari s’annonce serrée cette saison !

Verstappen relance le championnat

Avec cette victoire, Max Verstappen se relance dans la course au titre. Certes, Lando Norris conserve la tête du championnat pilotes avec 44 points. Mais le Néerlandais, désormais 2ème avec 36 unités, a envoyé un message clair : il faudra compter avec lui cette saison ! De quoi pimenter encore plus ce début de championnat passionnant.

Prochain rendez-vous dans deux semaines en Chine. Sur le tourniquet de Shanghai, Verstappen tentera de confirmer son renouve