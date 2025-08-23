Vente de voiture d’occasion – Comment se déroule l’escroquerie avec les autorisations de transfert

Ce que vous devez retenir <p>Lors de l’achat d’un véhicule en ligne, si une vendeuse exige une **autorisation écrite** pour des démarches administratives, il faut à tout prix vérifier l’identité de celle qui se cache derrière l’annonce.

<p>Avant de signer quoi que ce soit, il est recommandé de se poser les bonnes questions.

<p>Si un document d’autorisation douteux arrive dans votre boîte mail, prenez le temps de contacter directement la société mentionnée pour en vérifier la légitimité.

Alerte sur les arnaques dans l’achat de voitures d’occasion

Dans l’univers de l’automobile, l’achat d’une voiture d’occasion peut parfois s’accompagner de surprises. Il devient crucial pour toute acheteuse potentielle d’être vigilante face aux arnaques. Des **escrocs** exploitent la confiance des consommateurs en proposant des véhicules qui n’existent pas ou qui cachent des défauts majeurs. À cela s’ajoutent des cas plus sournois, comme des manipulations de compteurs kilométriques ou la vente de voitures ayant subi des dommages sévères.