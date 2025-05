Une montre Ferrari vendue 90 000 euros : découvrez les sportives accessibles à ce prix

Vous vous demandez peut-être ce qu’on peut faire avec 90 000 euros ? Une récente vente aux enchères nous donne une perspective inattendue. Une montre Richard Mille en édition spéciale Ferrari vient d’être adjugée à cette somme, ouvrant une réflexion intéressante : ne serait-il pas plus judicieux d’investir dans une véritable voiture sportive plutôt que dans un accessoire de poignet ?

Cette montre d’exception était limitée à seulement 150 exemplaires dans le monde. L’exclusivité a son prix, c’est certain, mais quand on y réfléchit bien, ce montant permet d’accéder à des sportives qui procurent des sensations autrement plus intenses qu’un simple tic-tac au poignet.

L’Alpine A110, l’élégance française à l’état pur

Commençons par la française de service. L’Alpine A110 incarne cette philosophie du sport automobile à la française qui privilégie l’agilité à la puissance brute. Avec notre budget, vous pouvez vous offrir la version GTS depuis 83 000 euros, équipée d’un quatre cylindres 1.8 turbo de 300 chevaux.

Cette berlinette moderne reprend les codes esthétiques de sa glorieuse ancêtre des années 70, mais avec un châssis en aluminium qui lui confère une légèreté remarquable. Son poids plume de moins de 1 200 kg transforme chaque virage en pur plaisir. Si votre budget est un peu serré, la version d’entrée à 67 800 euros avec ses 252 chevaux reste une option séduisante (et vous garde quelques euros pour les pneumatiques sport).

Toyota GR Supra, le mythe japonais réinventé

La Toyota GR Supra fait partie de ces légendes qui divisent. Certes, elle partage sa plateforme avec une certaine allemande de Munich, mais qu’importe l’origine quand le résultat est là ? Accessible dès 78 000 euros en version standard, elle grimpe à 84 000 euros pour la variante Lightweight Evo.

Son six cylindres en ligne 3.0 turbo de 340 chevaux lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La différence entre les deux versions ? La première adopte une boîte automatique tandis que la seconde privilégie le plaisir d’une transmission manuelle. Pour les puristes, le choix est vite fait.

BMW M240i xDrive, la sportive du quotidien

Impossible d’accéder à la BMW M2 avec notre enveloppe (elle démarre à 96 000 euros), mais la M240i xDrive Coupé à 76 700 euros constitue un excellent compromis. Cette bavaroise cache sous son capot un six cylindres en ligne 3.0 microhybride de 374 chevaux.

L’avantage ? Elle bénéficie de l’étiquette ECO grâce à sa microhybridation (pratique pour circuler en ville), tout en conservant des performances de haut vol : 4,3 secondes pour le 0 à 100 km/h. C’est cette polyvalence qui fait son charme : sportive le week-end, civilisée en semaine.

Mercedes-AMG A45 S, la reine des compactes sportives

Dans l’univers très disputé des compactes sportives, la Mercedes-AMG A45 S tire son épingle du jeu grâce à son quatre cylindres 2.0 turbo de 421 chevaux. À 89 374 euros, elle frôle notre budget limite, mais quelle machine !

Ce bloc détient le record du monde de puissance spécifique pour un quatre cylindres de série. Résultat : elle expédie le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Son tempérament de feu contraste avec son allure de citadine sage (jusqu’à ce qu’on appuie sur l’accélérateur).

Pour les budgets plus mesurés, l’AMG A35 démarre à 65 970 euros avec ses 306 chevaux microhybridés. Moins radicale certes, mais elle conserve cette signature sonore AMG qui fait vibrer les amoureux de la marque à l’étoile.

Toyota GR Yaris, le petit missile compact

Terminons par une surprise de taille. La Toyota GR Yaris affiche désormais 48 500 euros au catalogue, soit une augmentation substantielle par rapport à ses débuts en 2020 où elle coûtait environ 33 000 euros. L’inflation touche décidément tous les secteurs !

Malgré cette hausse, elle reste un concentré de technologies issues du rallye. Son trois cylindres 1.6 turbo de 280 chevaux associé à une transmission intégrale performante en fait une vraie bombe sur route sinueuse. Toyota propose désormais le choix entre une boîte manuelle traditionnelle et une transmission automatique récemment introduite.

Alors, montre ou sportive ?

Face à cette sélection de voitures sportives d’exception, le choix semble évident. Une montre, même prestigieuse, reste cantonnée à votre poignet. Une sportive, elle, vous emmène ailleurs, transforme vos trajets en aventures et procure ces sensations uniques que seule la conduite peut offrir.

Certes, une montre de luxe peut prendre de la valeur avec le temps, mais franchement, quand on peut s’offrir 280 chevaux dans un format compact ou 421 chevaux sous le capot d’une allemande, la réflexion ne dure pas longtemps. Après tout, conduire reste l’un des derniers plaisirs simples de la vie moderne.