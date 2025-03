Une Ferrari F430 ayant appartenu à Donald Trump vendue pour près d’un million d’euros aux enchères

Un Ferrari F430 Coupé de 2007 qui était autrefois la propriété du président américain Donald Trump vient d’être vendu aux enchères. Cette supercar italienne, qui affiche à peine 15 000 kilomètres au compteur, aurait atteint un prix avoisinant le million d’euros, soit quatre fois sa valeur d’origine.

Une vente exceptionnelle pour une voiture présidentielle

La maison Rockstar Car Auction a récemment mis aux enchères en ligne une Ferrari F430 Coupé de 2007 qui s’est avérée être un exemplaire particulièrement recherché. Cette sportive italienne a en effet appartenu à Donald Trump, actuel président des États-Unis, élu pour un second mandat en novembre dernier. La vente s’est déroulée entre le 26 février et le 9 mars, attirant l’attention des collectionneurs du monde entier.

Bien que le prix exact n’ait pas été dévoilé officiellement, plusieurs sources indiquent que la supercar italienne se serait vendue aux alentours d’un million d’euros. Une somme considérable qui illustre l’influence que peut avoir un ancien propriétaire prestigieux sur la valeur d’un véhicule de collection. Cette valeur quadruple ainsi son prix initial, démontrant que les voitures ayant appartenu à des personnalités politiques majeures peuvent devenir de véritables investissements.

Les caractéristiques techniques d’une sportive italienne emblématique

La Ferrari F430 représente une page importante de l’histoire de la marque au cheval cabré. Lancée en 2004 pour succéder à la Ferrari 360 Modena, elle est restée au catalogue jusqu’en 2009, avant d’être remplacée par la 458 Italia. Durant cette période, environ 16 000 exemplaires ont été produits, dans différentes versions incluant un cabriolet et une version plus radicale, la 430 Scuderia.

Le modèle de base, comme celui qui appartenait à Trump, est équipé d’un V8 atmosphérique de 4,3 litres développant une puissance de 490 chevaux et un couple de 465 Nm. Des performances qui permettent à la sportive italienne d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 315 km/h. Une fiche technique impressionnante qui explique le succès de cette génération de Ferrari.

La F430 était disponible avec deux types de transmissions : une boîte manuelle à six rapports ou une boîte automatique de type F1, également à six vitesses. L’exemplaire de Donald Trump est équipé de cette dernière option, offrant ainsi une conduite sans pédale d’embrayage pour exploiter pleinement la puissance du moteur V8.

L’historique et la configuration de l’exemplaire présidentiel

Donald Trump a acquis cette Ferrari F430 Coupé le 13 juillet 2007, alors qu’elle n’affichait que 56 kilomètres au compteur. Le milliardaire a opté pour une configuration classique mais prestigieuse avec une carrosserie dans l’emblématique teinte Rosso Corsa, la couleur rouge traditionnelle des Ferrari de compétition. L’habitacle se pare quant à lui d’une sellerie en cuir beige associée à des éléments noirs, créant un contraste élégant typique des sportives italiennes de luxe.

Cette F430 est dotée de plusieurs options raffinées comme les sièges Daytona électriques, les écussons Scuderia et des inserts intérieurs en fibre de carbone. Un détail intéressant est la présence d’un film de protection transparent en vinyle qui recouvre l’extérieur de la voiture. Cette précaution a permis de préserver l’état original de la peinture pendant les 18 années écoulées depuis sa sortie d’usine.

L’aspect le plus remarquable de ce véhicule présidentiel reste son kilométrage extrêmement bas. L’odomètre indique seulement 15 120 kilomètres parcourus, ce qui représente une moyenne d’à peine 840 kilomètres par an. Un chiffre qui témoigne de l’utilisation parcimonieuse que ses propriétaires successifs ont fait de cette sportive d’exception.

Un patrimoine automobile documenté et certifié

L’heureux acquéreur de cette Ferrari F430 présidentielle a également reçu un dossier complet accompagnant le véhicule. Ce dernier comprend l’historique détaillé des entretiens avec toutes les factures correspondantes, les manuels d’origine, ainsi que les certificats officiels provenant à la fois de l’État de New York et de Ferrari.

Ces documents constituent une preuve irréfutable du lien entre cette voiture et l’ancien magnat de l’immobilier devenu président. Ils attestent que le véhicule a bien été acheté par Donald Trump il y a près de deux décennies, augmentant considérablement sa valeur aux yeux des collectionneurs et des passionnés d’automobiles prestigieuses.

La provenance certifiée est un élément crucial pour les voitures de collection, notamment lorsqu’elles ont appartenu à des personnalités publiques. Ces certificats garantissent l’authenticité du véhicule et contribuent grandement à sa valorisation sur le marché des enchères.

Le goût prononcé de Donald Trump pour les supercars italiennes

Cette Ferrari F430 n’est pas la seule supercar italienne ayant appartenu au 47e président des États-Unis. Donald Trump possédait également une Lamborghini Diablo VT Roadster de 1997, un véhicule encore plus exclusif et puissant. Cette Lamborghini, équipée d’un moteur V12 de 5,7 litres développant près de 500 chevaux, a également été vendue aux enchères l’année dernière pour un montant légèrement supérieur à un million d’euros.

Ces acquisitions témoignent du goût affirmé de Donald Trump pour les voitures italiennes d’exception, bien avant qu’il n’occupe la Maison Blanche. Aujourd’hui, ses déplacements se font principalement à bord de la limousine présidentielle blindée, surnommée « The Beast », pour des raisons évidentes de sécurité.

La fascination du public pour les voitures ayant appartenu à des personnalités politiques majeures n’est pas nouvelle. Ces véhicules représentent un morceau d’histoire et permettent de faire le lien entre la vie privée d’un homme public et sa carrière politique. Dans le cas de Donald Trump, sa collection automobile reflète sa personnalité flamboyante et son attrait pour les objets symbolisant le prestige et la réussite.

Un marché en pleine expansion pour les voitures présidentielles

La vente de cette Ferrari F430 s’inscrit dans une tendance plus large du marché des enchères automobiles, où les véhicules ayant appartenu à des personnalités célèbres atteignent régulièrement des sommes vertigineuses. Les voitures présidentielles, en particulier, constituent une catégorie à part dans l’univers des collectionneurs.

Les maisons d’enchères spécialisées comme Rockstar Car Auction ont bien compris l’intérêt des collectionneurs pour ces pièces uniques. Elles organisent désormais des ventes dédiées où le prestige de l’ancien propriétaire devient parfois plus important que les caractéristiques techniques du véhicule lui-même.

Cette Ferrari F430 ayant appartenu à Donald Trump rejoint ainsi le cercle très fermé des automobiles présidentielles vendues aux enchères pour des sommes astronomiques. Une tendance qui ne semble pas près de s’essouffler, tant la fascination pour les objets ayant appartenu aux grands de ce monde reste vivace.

Dans le cas spécifique des Ferrari, la rareté intrinsèque du modèle, combinée à son pedigree présidentiel, crée une valeur unique sur le marché des véhicules de collection. Un phénomène qui ravit les passionnés d’automobiles d’exception à la recherche de pièces au caractère vraiment singulier.