Une étude révèle que les batteries des voitures électriques conservent plus de 90% de leur capacité après 120 000 kilomètres

Les inquiétudes concernant la durabilité des batteries de voitures électriques semblent infondées selon une analyse approfondie menée sur 250 véhicules d’occasion. Les résultats montrent une dégradation bien moins importante que ce que l’on craignait, offrant ainsi une nouvelle perspective aux acheteurs potentiels dans le marché de l’électromobilité.

Les batteries électriques résistent à l’épreuve du temps et des kilomètres

La question de l’autonomie reste l’une des préoccupations majeures pour les automobilistes qui envisagent de passer à l’électrique. Cette appréhension s’accompagne souvent d’une crainte quant à la dégradation des batteries au fil du temps, un facteur qui pourrait affecter l’autonomie et donc la valeur résiduelle du véhicule.

Une étude récente menée par une société spécialisée dans les ventes aux enchères automobiles, Pickles Automotive Solutions, vient bouleverser ces idées reçues. L’analyse portait sur 250 voitures électriques d’occasion ayant parcouru jusqu’à 120 000 kilomètres. Le résultat est sans appel : les batteries conservaient en moyenne 90,1% de leur capacité initiale, une performance nettement supérieure aux standards de garantie annoncés par les constructeurs eux-mêmes. La plupart des fabricants garantissent leurs batteries pour maintenir au moins 70% de leur capacité après 8 ans ou 160 000 kilomètres, ce qui démontre une marge de sécurité considérable pour les propriétaires.

Une dégradation progressive et maîtrisée selon le kilométrage

Les données recueillies permettent d’établir une courbe de dégradation relativement plate, ce qui constitue une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Les véhicules totalisant moins de 20 000 kilomètres conservent un impressionnant 98,2% de leur capacité d’origine, tandis que ceux affichant entre 40 000 et 80 000 kilomètres au compteur ne perdent en moyenne que 5% de leur potentiel énergétique.

Voici les résultats détaillés de la rétention de capacité en fonction du kilométrage :

Distance parcourue (km) Capacité de batterie conservée 0-20 000 98,2% 20 000-40 000 95,7% 40 000-80 000 94,5% 120 000+ 90,1%

Le plus surprenant concerne les modèles plus anciens et davantage kilométrés. Même après avoir parcouru plus de 120 000 kilomètres, les batteries démontrent une résistance remarquable, conservant plus de 90% de leur capacité initiale. Ces résultats viennent contredire une idée largement répandue selon laquelle les batteries se dégraderaient rapidement, rendant les véhicules électriques moins pertinents après quelques années d’utilisation.

Des performances variables selon les constructeurs

L’étude met également en lumière des différences notables entre les marques automobiles. Hyundai se distingue particulièrement avec des performances exceptionnelles : les 64 véhicules analysés de la marque coréenne conservaient en moyenne 99,3% de leur capacité initiale après 39 mois d’utilisation et 29 237 kilomètres parcourus.

Voici un tableau comparatif des performances par marque :

Marque Santé moyenne de la batterie Kilométrage moyen Âge moyen (mois) Tests réalisés Tesla 93,3% 42 263 27 82 Hyundai 99,3% 29 237 39 64 BYD 98,6% 15 619 17 13

Le Hyundai Kona Electric, l’un des modèles phares du constructeur, illustre parfaitement cette excellente tenue dans le temps. Ce SUV compact, commercialisé en France à partir de 43 900 euros (bonus écologique non déduit), propose une autonomie annoncée de 484 kilomètres en cycle WLTP avec sa batterie de 64 kWh. La fiabilité légendaire de la marque coréenne, déjà reconnue sur ses modèles thermiques, semble donc se confirmer sur sa gamme électrique.

Tesla et BYD, deux géants aux performances similaires

La rivalité entre Tesla et BYD est l’une des plus observées sur le marché mondial des véhicules électriques. Les deux constructeurs se livrent une bataille féroce, notamment en Europe où le fabricant chinois a récemment dépassé son concurrent américain en termes de ventes.

Les 42 véhicules Tesla étudiés affichaient une dégradation minimale, conservant en moyenne 99,3% de leur capacité d’origine après 27 mois d’utilisation et 42 263 kilomètres parcourus. Ces chiffres impressionnants confirment la réputation d’excellence technologique de la marque d’Elon Musk et expliquent en partie pourquoi les Model 3 et Model Y conservent une valeur résiduelle élevée sur le marché de l’occasion français.

Du côté de BYD, les 13 modèles analysés présentaient des résultats tout aussi remarquables, avec 98,6% de capacité conservée après 17 mois et 15 619 kilomètres en moyenne. Le constructeur chinois, qui commercialise désormais plusieurs modèles en France comme la Dolphin à partir de 29 990 euros ou la Seal à partir de 46 990 euros, mise sur la technologie Blade Battery, une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) réputée pour sa longévité et sa sécurité.

La chimie des batteries modernes explique leur longévité

Les performances observées dans cette étude ne relèvent pas du miracle mais s’expliquent par les avancées technologiques des batteries lithium-ion utilisées dans l’automobile. Contrairement aux anciennes générations d’accumulateurs qui souffraient de l’effet mémoire, les batteries modernes sont conçues pour supporter des milliers de cycles de charge et décharge.

La dégradation des batteries au lithium est principalement due à un phénomène de solidification progressive de l’électrolyte liquide présent dans les cellules. Ce processus, bien que inévitable, s’avère beaucoup plus lent que ce que l’on imaginait initialement. Les constructeurs ont également développé des systèmes de gestion thermique sophistiqués qui maintiennent les batteries dans leur plage de température optimale, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Les progrès continuent à un rythme soutenu. Les nouvelles chimies comme les batteries NMC 811 (nickel-manganèse-cobalt) ou les batteries semi-solides promettent d’améliorer encore la longévité tout en réduisant la dépendance aux matières premières critiques comme le cobalt.

Un argument de poids pour le marché de l’occasion

Ces résultats apportent une sérénité bienvenue tant aux propriétaires actuels de véhicules électriques qu’aux acheteurs potentiels sur le marché de l’occasion. L’un des freins majeurs à l’achat d’une voiture électrique d’occasion était précisément cette incertitude quant à l’état de la batterie et sa capacité restante.

La valeur résiduelle des véhicules électriques devrait logiquement bénéficier de ces données objectives. Sur le marché français, où le bonus écologique pour les véhicules neufs a été récemment réduit, l’occasion électrique pourrait gagner en attractivité. Un Hyundai Kona Electric de trois ans affichant environ 30 000 kilomètres se négocie actuellement aux alentours de 27 000 euros, soit une décote d’environ 38% par rapport au neuf, tout en conservant près de 99% de sa capacité batterie.

Plusieurs constructeurs proposent désormais des diagnostics batterie certifiés lors de la vente de leurs véhicules d’occasion, offrant ainsi une transparence et une garantie supplémentaire aux acheteurs. Cette pratique, initiée par Renault avec son programme ZE Check, tend à se généraliser chez d’autres marques.

Les limites à considérer dans l’interprétation de l’étude

Si les résultats sont globalement très positifs, quelques nuances méritent d’être apportées. L’échantillon de 250 véhicules, bien que significatif, reste limité face aux millions de voitures électriques en circulation. L’étude a également examiné l’impact de l’âge sur la capacité des batteries, montrant que même les véhicules de plus de 4 ans conservent d’excellentes performances :

Âge du véhicule (années) Capacité de batterie conservée 0-2 97,2% 2-4 95,6% 4+ 93,7%

Ces données montrent que les véhicules électriques de plus de 4 ans conservent encore en moyenne 93,7% de leur capacité batterie initiale, ce qui reste très encourageant pour la durabilité à long terme.

L’autre point d’attention concerne les batteries endommagées lors d’accidents. Contrairement à l’usure normale, les dommages physiques sur un pack batterie représentent un véritable défi technique et économique. La réparation d’une batterie, même légèrement endommagée, peut s’avérer tellement coûteuse que de nombreux véhicules sont déclarés en perte totale après un accident. Ce phénomène soulève des questions importantes concernant la réparabilité et la recyclabilité des composants électriques, deux enjeux majeurs pour l’avenir de la mobilité durable.

Les conditions climatiques peuvent également influencer la durée de vie des batteries. Les régions aux climats extrêmes, très froids ou très chauds, peuvent accélérer la dégradation. L’étude ne précisant pas la répartition géographique des véhicules analysés, ce facteur reste à considérer pour les automobilistes français vivant dans des zones aux conditions météorologiques particulières.

Le mythe de la fragilité des batteries s’effondre face aux données

Ces résultats constituent une avancée majeure dans la perception des véhicules électriques. Le mythe de la fragilité des batteries s’effondre face à des données concrètes qui démontrent leur robustesse sur la durée. Pour le marché français, où l’électrification du parc automobile s’accélère sous l’impulsion des politiques publiques, cette étude arrive à point nommé.

Avec l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs prévue pour 2035 dans l’Union européenne, la question de la durabilité des alternatives électriques devient cruciale. Les constructeurs l’ont bien compris et continuent d’investir massivement dans la recherche sur les batteries, tant pour améliorer leur autonomie que leur longévité.

L’étude confirme que l’achat d’un véhicule électrique constitue désormais un investissement pérenne, dont la valeur se maintient mieux que prévu avec le temps. À l’heure où le coût total de possession (TCO) devient un critère de choix déterminant pour les automobilistes français, cette nouvelle donne sur la durabilité des batteries pourrait bien accélérer la transition vers l’électromobilité dans l’Hexagone.