Une étude comparative révèle les secrets des batteries Tesla et BYD : des approches radicalement différentes

Des ingénieurs allemands ont démonté et analysé en profondeur les batteries d’une Tesla Model Y et d’une BYD Sealion 7. Les résultats de cette expertise technique mettent en lumière deux philosophies distinctes dans la conception des batteries pour véhicules électriques, avec des implications majeures pour l’autonomie, la performance et la sécurité.

Une bataille technologique au cœur de la révolution électrique

Le marché des véhicules électriques connaît une rivalité intense entre deux géants : Tesla, le pionnier américain, et BYD, le mastodonte chinois en pleine ascension. Cette compétition se manifeste particulièrement dans leurs approches des systèmes de batteries, élément fondamental déterminant les performances et l’expérience utilisateur des véhicules électriques.

Une équipe d’ingénieurs de la prestigieuse Université Technique d’Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen) a entrepris une analyse comparative approfondie des batteries de deux modèles phares : la Tesla Model Y et la BYD Sealion 7. Les résultats, publiés dans la revue scientifique Cell Reports Physical Science, offrent un éclairage fascinant sur les stratégies divergentes adoptées par ces deux constructeurs.

Des architectures fondamentalement différentes

L’étude révèle que la batterie 4680 de Tesla adopte une architecture cylindrique sans languettes de contact. Cette conception innovante permet d’optimiser la densité énergétique en réduisant l’espace non utilisé dans le pack batterie. Les cellules cylindriques présentent également l’avantage d’être plus simples à produire en masse.

À l’opposé, la batterie Blade de BYD utilise un format prismatique aux dimensions plus importantes. Cette architecture spécifique facilite grandement la dissipation thermique, un facteur déterminant pour la durabilité et la sécurité des batteries lithium-ion. La conception prismatique permet aussi une meilleure intégration dans le châssis du véhicule, transformant la batterie en élément structurel.

La différence d’architecture se traduit par des caractéristiques distinctes : la batterie Tesla privilégie la légèreté et la compacité, tandis que celle de BYD mise sur une gestion thermique optimale au prix d’un poids plus élevé.

Composition chimique : densité énergétique contre stabilité

La chimie des matériaux employés constitue une autre différence majeure entre les deux approches. Tesla utilise une batterie de type NCM811 (nickel-cobalt-manganèse), avec une proportion élevée de nickel. Cette composition offre une densité énergétique supérieure, permettant d’emmagasiner davantage d’énergie dans un volume réduit.

La batterie BYD, quant à elle, repose sur la technologie LFP (lithium-fer-phosphate). Si cette chimie présente une densité énergétique moindre, elle compense par une stabilité thermique nettement supérieure. Les batteries LFP sont reconnues pour leur résistance aux emballements thermiques, phénomène à l’origine de nombreux incidents impliquant des véhicules électriques.

L’absence de métaux rares comme le cobalt et le nickel dans les batteries LFP présente un double avantage : un coût de production sensiblement réduit et une moindre dépendance aux chaînes d’approvisionnement de métaux stratégiques, souvent sources de tensions géopolitiques.

Performance thermique et efficience : des priorités distinctes

Les tests menés par les ingénieurs allemands révèlent que la batterie Tesla excelle dans la restitution rapide d’énergie, permettant des accélérations fulgurantes caractéristiques de la marque américaine. Cette performance s’accompagne néanmoins d’une génération de chaleur trois fois supérieure par unité de volume comparée à la batterie BYD.

Cette contrainte thermique impose à Tesla d’intégrer des systèmes de refroidissement sophistiqués, ajoutant complexité et coût au pack batterie. La gestion thermique devient particulièrement critique lors des recharges rapides ou des sollicitations intenses du moteur électrique.

À l’inverse, la batterie Blade de BYD démontre une stabilité thermique remarquable. Elle s’échauffe significativement moins lors de l’utilisation intensive ou de la recharge rapide. Cette caractéristique garantit non seulement une sécurité accrue mais prolonge également la durée de vie de la batterie en limitant sa dégradation liée aux cycles thermiques.

Implications pour l’autonomie et la longévité

La densité énergétique supérieure des batteries Tesla se traduit directement par une autonomie kilométrique plus importante à volume égal. La Model Y peut ainsi proposer des autonomies dépassant les 500 kilomètres avec un pack batterie relativement compact.

Les batteries LFP de BYD, malgré leur densité énergétique inférieure, compensent par une durabilité exceptionnelle. Les tests en laboratoire et les retours d’expérience suggèrent que ces batteries conservent plus de 80% de leur capacité initiale après 3000 cycles de charge, soit potentiellement plus d’un million de kilomètres dans des conditions optimales.

Cette longévité supérieure constitue un argument de poids pour le coût total de possession, particulièrement pour les flottes professionnelles ou les services de mobilité partagée où les véhicules accumulent rapidement du kilométrage.

Une réflexion des stratégies d’entreprise

L’analyse comparative des batteries reflète fidèlement les stratégies globales des deux constructeurs. Tesla, avec sa batterie 4680, privilégie la performance et l’autonomie maximale, ciblant une clientèle occidentale sensible à ces aspects et prête à investir dans un véhicule premium.

BYD, avec sa batterie Blade, adopte une approche pragmatique : proposer une technologie fiable, sécuritaire et économiquement accessible au plus grand nombre. Cette stratégie s’aligne parfaitement avec les ambitions de volume du constructeur chinois, devenu en 2024 le premier producteur mondial de véhicules électriques, dépassant même Tesla.

Les deux approches répondent à des segments de marché distincts et illustrent la diversité des solutions technologiques dans l’écosystème émergent de la mobilité électrique. Loin d’identifier un vainqueur absolu, cette étude démontre que chaque conception présente des avantages spécifiques selon les priorités établies.

L’avenir des technologies de batteries

Cette analyse comparative offre également un aperçu des directions futures dans le développement des batteries pour véhicules électriques. Tesla continue d’investir massivement dans la recherche de chimies avancées offrant des densités énergétiques toujours plus élevées, notamment avec l’intégration progressive du silicium dans les anodes.

BYD poursuit le perfectionnement de sa technologie LFP avec la batterie Blade de deuxième génération, visant à combler progressivement l’écart de densité énergétique tout en conservant les avantages intrinsèques de cette chimie en termes de stabilité et de coût.

Les deux constructeurs travaillent également sur l’intégration structurelle des batteries, transformant ces composants en éléments porteurs du châssis. Cette approche promet des gains significatifs en termes d’efficience globale des véhicules, en réduisant leur masse à autonomie constante.

La concurrence acharnée entre ces géants, ainsi que l’émergence de nouvelles technologies comme les batteries solides ou semi-solides, laisse présager une accélération des innovations dans ce domaine stratégique, au bénéfice des utilisateurs et de la transition énergétique mondiale.