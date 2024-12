Une combinaison de course légendaire d’Ayrton Senna mise aux enchères

Ce que vous devez retenir (Un détail qui fait toute la différence pour les collectionneurs avertis)Une provenance intriganteL’histoire de cette pièce est particulièrement fascinante puisqu’elle provient de la collection personnelle de Nigel Stepney, ancien ingénieur de Ferrari.

Une pièce exceptionnelle de l’histoire de la Formule 1 s’apprête à changer de mains. La célèbre maison RM Sotheby’s proposera début février 2025 un trésor inestimable pour les passionnés de sport automobile : une combinaison de course portée par Ayrton Senna lors de sa saison mythique de 1988.

Une relique d’une saison historique

Cette combinaison ignifugée aux couleurs emblématiques rouge et blanc de McLaren provient d’une année particulièrement significative. 1988 marque l’un des trois titres mondiaux décrochés par le pilote brésilien en Formule 1. Cette saison reste gravée dans les mémoires avec une domination écrasante de l’écurie McLaren qui a remporté 15 des 16 Grands Prix, dont 8 victoires signées Senna.

Un patrimoine automobile authentique

La combinaison porte les marques de son époque avec les logos originaux des sponsors historiques : Marlboro, Shell, Goodyear, Boss et Banco Nacional. Les étiquettes d’homologation sont toujours présentes, attestant de son authenticité. (Un détail qui fait toute la différence pour les collectionneurs avertis)

Une provenance intrigante

L’histoire de cette pièce est particulièrement fascinante puisqu’elle provient de la collection personnelle de Nigel Stepney, ancien ingénieur de Ferrari. Son nom reste associé à l’affaire d’espionnage qui a secoué la F1 en 2007. Stepney est malheureusement décédé dans un accident de voiture il y a une décennie.

Une estimation qui reflète la légende

Les experts de RM Sotheby’s ont établi une estimation comprise entre 40 000 et 60 000 euros. Un montant qui peut sembler conséquent pour une combinaison de course, mais qui reflète la valeur historique et émotionnelle de cette pièce unique. (Imaginez un instant porter la même combinaison que le légendaire pilote lors d’une de ses plus belles saisons…)

L’héritage Senna toujours vivant

Cette vente aux enchères illustre parfaitement la fascination continue qu’exerce Ayrton Senna sur le monde du sport automobile. Son style de pilotage unique, sa personnalité charismatique et son destin tragique ont contribué à créer une légende qui dépasse largement le cadre de la Formule 1.

Les collectionneurs et passionnés du monde entier suivront avec attention cette vente qui représente une occasion rare d’acquérir un morceau d’histoire de la F1. La combinaison pourrait même dépasser les estimations, tant l’aura de Senna reste puissante dans l’univers du sport automobile.

Cette vente rappelle que les objets liés aux légendes du sport automobile ne sont pas de simples pièces de collection – ils sont les témoins tangibles de moments qui ont marqué l’histoire de la course automobile.