Un van professionnel bloqué pendant deux ans et demi dans un parking automatisé à Londres

L’histoire se passe en décembre 2022. Des employés d’un magasin de meubles britannique se rendent à Londres et décident de stationner leur van professionnel dans un parking utilisant un système automatisé. Vous savez, ce genre d’installation ultra-moderne où des élévateurs mécaniques déplacent les véhicules en hauteur pour optimiser l’espace ? Belle idée sur le papier.

Le soir même, quand ils reviennent chercher leur van Mercedes, le responsable du parking leur annonce une mauvaise nouvelle : une panne technique empêche la descente du véhicule. Le van reste bloqué sur son « étagère ». Les employés repartent à pied, pensant que le problème sera vite résolu.

Un cauchemar administratif qui dure plus de deux ans

Quelques jours plus tard, Mark Lucas, copropriétaire du magasin de meubles, apprend que la réparation prendra jusqu’à 40 semaines. Non mais franchement, 40 semaines ? C’est presque une année entière pour réparer un simple mécanisme. La situation devient critique quand on gère un commerce.

Sans camionnette pour livrer les meubles, Mark Lucas n’a pas le choix : il loue un nouveau van à plus de 950 euros par mois. L’entreprise doit continuer à fonctionner. Mois après mois, la facture s’alourdit tandis que le van d’origine reste perché comme un trophée inutile dans ce parking londonien.

Une situation qui s’enlise

Face à l’inertie de la société de parking et au manque de solutions concrètes, Mark prend une décision radicale : il achète un van neuf pour remplacer celui qui reste coincé. Au total, cette mésaventure coûte à l’entreprise plus de 47 000 euros (entre location, achat d’un véhicule neuf et pertes d’exploitation).

Selon la BBC, une quarantaine de véhicules ont subi le même sort dans ce parking automatisé. Des particuliers, des professionnels, tous victimes d’un système censé faciliter la vie mais qui s’est transformé en piège moderne. Imaginez la frustration de savoir votre voiture à quelques mètres seulement, mais impossible à récupérer.

Le dénouement après trente mois d’attente

La semaine dernière enfin, le van a été libéré de sa prison verticale après deux ans et demi de captivité. Trente mois où des dizaines de véhicules sont restés prisonniers d’un mécanisme défaillant. Les autres propriétaires devraient récupérer leurs biens dans le mois qui vient, selon la direction du parking.

La question qui reste en suspens : la société de parking a-t-elle dédommagé les propriétaires ? Jusqu’à présent, aucune information officielle n’a filtré. Pourtant, quand un professionnel perd l’usage d’un véhicule pendant trente mois, les préjudices financiers sont immenses.

Les risques des parkings automatisés

Cette histoire soulève un débat sur la fiabilité des systèmes de stationnement automatique. Ces installations, très répandues dans les grandes métropoles pour maximiser l’espace urbain, dépendent entièrement de leurs mécanismes. Une panne, et des dizaines de véhicules peuvent se retrouver inaccessibles.

Pour les entreprises qui optent pour ces solutions, le message est clair : avoir un plan B devient indispensable. Mark Lucas l’a appris à ses dépens. Son magasin de meubles a survécu grâce à la location puis l’achat d’un véhicule de remplacement, mais tous les professionnels n’ont pas les ressources pour faire face à une telle situation d’urgence.