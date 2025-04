Un petit bolide français s’attaque au Nürburgring : quand le Ligier JS50 défie les géants

La mythique piste du Nürburgring, véritable terrain de jeu pour passionnés d’automobile, vient d’accueillir un visiteur pour le moins inattendu. Le minuscule Ligier JS50, avec son moteur de seulement 499 cm³, a réalisé l’exploit de boucler un tour complet sur ce circuit légendaire, écrivant ainsi une page insolite de l’histoire automobile.

Le défi improbable d’une micro-voiture face au temple de la vitesse

Pour qui connaît le Nürburgring, la nouvelle peut prêter à sourire. Cette piste allemande, surnommée « l’Enfer vert », fait rêver les pilotes du monde entier avec ses 20,832 kilomètres de virages techniques et ses dénivelés impressionnants. Moyennant une somme modique, n’importe qui peut y emmener son véhicule pour tester ses limites et ses talents de pilote.

Mais voir un Ligier JS50 s’y aventurer relevait jusqu’ici de l’impensable. Et pour cause : le règlement de la piste impose une vitesse minimale de 130 km/h, bien au-delà des capacités théoriques de ce petit véhicule français limité à 45 km/h. Malgré ces obstacles, des passionnés ont obtenu une dérogation spéciale pour réaliser cette performance atypique.

La renaissance d’un nom prestigieux du sport automobile français

Avant d’être associée à ces petits véhicules urbains, Ligier a brillé au plus haut niveau du sport automobile. Cette marque emblématique française s’est illustrée en Formule 1 dans les années 1970-1980, avec un palmarès comprenant 9 victoires en Grand Prix. Un fait remarquable : toutes ces victoires ont été remportées par des pilotes français (Patrick Depailler, Jacques Laffite, Olivier Panis et Didier Pironi).

Le modèle JS50, lancé en janvier dernier, représente une tout autre vision de l’automobile. Compact et économe, il fait partie de ces « voitures sans permis » qui connaissent un regain d’intérêt en France et en Europe.

Les caractéristiques techniques du petit challenger

Le Ligier JS50 qui s’est aventuré sur le Nürburgring était équipé d’un moteur diesel de 499 cm³. En version standard, sa vitesse maximale est limitée à 45 km/h et son autonomie peut atteindre les 500 km. Avec un réservoir de 17 litres, il affiche une consommation moyenne remarquablement basse de 3 litres aux 100 km.

À noter que ce modèle existe aussi en version électrique, capable d’atteindre 75 km/h en pointe – ce qui reste bien loin des bolides qui fréquentent habituellement la piste allemande.

Le record qui fait sourire

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et illustrent le fossé qui sépare ce petit véhicule des supercars. Le Ligier JS50 a bouclé son tour du Nürburgring en 28 minutes, 25 secondes et 814 millièmes. Un temps qui contraste radicalement avec les 6 minutes et 29,90 secondes de la Mercedes-AMG One, détentrice du record absolu du circuit.

Cette différence de plus de 22 minutes entre les deux véhicules n’a rien d’étonnant quand on compare leurs caractéristiques. D’un côté, une micro-voiture de 499 cm³ et de l’autre, une hypercar dotée d’une motorisation dérivée de la Formule 1.

Un pied de nez sympathique au culte de la performance

Cette tentative, qui peut sembler farfelue à première vue, rappelle que l’automobile ne se résume pas uniquement à la quête de performances extrêmes. Dans un monde où les records de vitesse font la une, voir un petit véhicule économique s’attaquer à un circuit mythique apporte une touche de fraîcheur et d’humour.

La présence du Ligier JS50 sur le Nürburgring symbolise aussi la diversité du paysage automobile actuel, où cohabitent hypercars surpuissantes et solutions de mobilité économes. (Et franchement, qui n’aimerait pas voir la tête des pilotes de Porsche GT3 RS dépassés par ce petit bolide bleu sur la ligne droite de Döttinger Höhe?)

Un symbole du savoir-faire français

Cette aventure insolite met aussi en lumière le savoir-faire français dans le domaine des micro-voitures. Si la France n’est plus aussi présente qu’autrefois dans les compétitions de haut niveau comme la F1, elle garde une expertise reconnue dans les véhicules compacts urbains et les solutions de mobilité alternatives.

Le Ligier JS50, avec ses origines sportives prestigieuses et sa nouvelle vocation citadine, incarne parfaitement cette double identité. Avez-vous déjà imaginé parcourir votre trajet quotidien dans un véhicule conçu par des ingénieurs issus de la compétition automobile?

Ce record atypique nous rappelle que l’univers automobile est riche de contrastes et que chaque véhicule, quelle que soit sa puissance, peut écrire sa propre histoire. Le petit Ligier vient d’inscrire la sienne sur l’asphalte du plus exigeant circuit du monde.