Un moteur thermique qui fait de la résistance : Mazda réinvente l’essence avec le CX-30

Dans un contexte automobile dominé par l’électrification, Mazda fait sensation en dévoilant un tout nouveau moteur essence atmosphérique de 2,5 litres pour son SUV compact CX-30. Cette innovation audacieuse réaffirme l’engagement du constructeur japonais envers l’optimisation des moteurs thermiques, tout en répondant aux exigences environnementales actuelles. Plongeons au cœur de cette prouesse technique qui bouscule les codes de l’industrie.

Le 2.5 e-Skyactiv G : un bloc moteur qui défie les conventions

Mazda s’apprête à introduire sur le marché français un nouveau moteur essence de 2,5 litres baptisé 2.5 e-Skyactiv G pour équiper son populaire CX-30. Ce bloc innovant, déjà commercialisé en Allemagne, est destiné à remplacer les versions 2.0 e-Skyactiv G de 122 ch et 150 ch actuellement proposées dans l’Hexagone.

Les caractéristiques principales de ce nouveau groupe motopropulseur sont impressionnantes :

Cylindrée : 2,5 litres

Puissance : 140 ch

Couple : 238 Nm à 3 500 tr/min

Consommation homologuée : 6-6,5 l/100 km

Technologie hybride légère : Système M Hybrid 24V

Ce choix technique audacieux de Mazda va à contre-courant de la tendance actuelle du downsizing, qui consiste à réduire la cylindrée des moteurs tout en les surcompressant pour maintenir les performances. Le constructeur d’Hiroshima fait le pari d’un moteur atmosphérique de plus grande cylindrée, combiné à une hybridation légère pour optimiser son efficience.

Une technologie hybride légère au service de l’efficacité

Le nouveau 2.5 e-Skyactiv G intègre le système hybride léger M Hybrid développé par Mazda, qui repose sur un réseau électrique 24 volts. Cette technologie apporte plusieurs avantages significatifs :

1. Une assistance électrique bienvenue : Le moteur électrique fournit un surplus de puissance dans certaines phases de conduite, notamment lors des accélérations, améliorant ainsi la réactivité du véhicule.

2. Une réduction notable de la consommation : L’hybridation légère permet d’optimiser l’efficacité énergétique du SUV, en particulier en cycle urbain où les phases de démarrage et d’arrêt sont fréquentes.

Le système M Hybrid récupère l’énergie cinétique lors des phases de décélération et de freinage pour la stocker dans une petite batterie lithium-ion. Cette énergie est ensuite réutilisée pour alimenter les équipements électriques du véhicule et assister le moteur thermique, réduisant ainsi la charge de ce dernier et, par conséquent, sa consommation de carburant.

Des innovations techniques au service de l’efficience

Au-delà de son système d’hybridation légère, le nouveau moteur 2.5 e-Skyactiv G de Mazda intègre d’autres technologies de pointe pour maximiser son efficacité :

– Désactivation de cylindres : Cette fonction permet au moteur de fonctionner sur seulement deux cylindres en conditions de faible charge, comme lors d’une conduite à vitesse stabilisée sur autoroute. Cette technologie contribue à réduire significativement la consommation de carburant sans compromettre les performances lorsqu’elles sont nécessaires.

– Optimisation du couple : Avec 238 Nm disponibles à 3 500 tr/min, ce nouveau bloc offre une amélioration notable par rapport aux 213 Nm des versions 2.0 actuelles. Cette augmentation du couple se traduit par une meilleure réponse à l’accélération et une conduite plus souple au quotidien.

Le constructeur japonais a également travaillé sur la réduction des frottements internes du moteur et l’optimisation de la combustion pour atteindre des niveaux d’efficience remarquables pour un moteur atmosphérique de cette cylindrée.

Une stratégie à contre-courant qui porte ses fruits

Alors que la majorité des constructeurs se tournent massivement vers l’électrification totale, Mazda fait le pari audacieux de continuer à développer des moteurs thermiques plus efficients. Cette approche présente plusieurs avantages stratégiques :

1. Une réponse aux besoins immédiats du marché : Le CX-30 équipé de ce nouveau moteur offre une solution de transition pertinente pour les marchés où l’infrastructure de recharge électrique n’est pas encore optimale, comme c’est le cas dans de nombreuses régions françaises.

2. Le maintien du plaisir de conduite : En préservant les sensations de conduite appréciées par les enthousiastes de la marque, Mazda reste fidèle à sa philosophie Jinba Ittai, qui prône une harmonie parfaite entre le conducteur et son véhicule.

Cette stratégie permet à Mazda de se différencier sur un marché de plus en plus homogène, tout en répondant aux attentes d’une clientèle soucieuse de l’environnement mais pas encore prête à franchir le pas du tout électrique.

Un choix de transmissions pour satisfaire tous les conducteurs

Le Mazda CX-30 équipé du nouveau moteur 2.5 e-Skyactiv G sera proposé avec deux options de transmission :

– Boîte manuelle à six vitesses : Cette option s’adresse aux conducteurs recherchant une expérience de conduite engageante et un contrôle total sur les rapports de vitesse. La boîte manuelle de Mazda est réputée pour sa précision et sa douceur d’utilisation.

– Boîte automatique à six vitesses : Pour ceux qui privilégient le confort, notamment en conduite urbaine et sur longs trajets, la transmission automatique offre une conduite fluide et détendue. Mazda a optimisé sa boîte automatique pour tirer le meilleur parti du nouveau moteur, avec des passages de rapports rapides et imperceptibles.

Un avantage écologique reconnu par les autorités françaises

Grâce à ses performances environnementales et à son système d’hybridation légère, le nouveau CX-30 2.5 e-Skyactiv G bénéficiera du label Crit’Air 1 en France. Cette distinction permettra aux propriétaires de profiter de certains privilèges en matière de circulation et de stationnement dans de nombreuses agglomérations hexagonales.

L’obtention de ce label témoigne des efforts de Mazda pour concilier performance et respect de l’environnement, même avec un moteur thermique de plus grande cylindrée.

Positionnement tarifaire et disponibilité sur le marché français

Bien que les tarifs exacts pour la France n’aient pas encore été communiqués officiellement, on peut s’attendre à un positionnement compétitif pour ce nouveau CX-30. À titre indicatif, la version actuelle du Mazda CX-30 équipée du moteur 2.0 e-Skyactiv de 122 ch est proposée à partir de 30 590 euros en finition Prime-Line.

Le lancement commercial du modèle équipé du nouveau 2.5 e-Skyactiv G devrait intervenir dans les prochains mois, offrant aux clients français une alternative intéressante dans le segment très disputé des SUV compacts premium.

L’innovation au service d’une transition énergétique pragmatique

Avec l’introduction de ce nouveau moteur sur le CX-30, Mazda démontre qu’il est possible de concilier performance, efficience et respect de l’environnement sans nécessairement passer au tout électrique. Cette approche pragmatique pourrait séduire de nombreux automobilistes en quête d’un véhicule polyvalent et responsable, tout en conservant le plaisir de conduite caractéristique de la marque.

Le CX-30 2.5 e-Skyactiv G s’inscrit parfaitement dans la philosophie « multi-solution » prônée par Mazda, qui vise à proposer une gamme diversifiée de motorisations (essence, diesel, hybride, électrique) pour répondre aux différents besoins et préférences des consommateurs.

Alors que l’industrie automobile traverse une période de transformation majeure, l’initiative de Mazda rappelle l’importance de diversifier les solutions technologiques. Cette stratégie permet non seulement de répondre aux différentes attentes des consommateurs, mais aussi d’assurer une transition énergétique progressive et réaliste vers la mobilité zéro émission.

Le succès de ce nouveau moteur sur le marché français sera un indicateur intéressant de la pertinence de la stratégie de Mazda. Il pourrait également influencer les choix futurs d’autres constructeurs, dans un contexte où l’équilibre entre performance, efficience et respect de l’environnement devient de plus en plus crucial.