Un Ford GT40 de légende : une vente aux enchères qui pourrait atteindre 10 millions d’euros

Le Ford GT40, une icône des courses automobiles, est sur le point d’être mis aux enchères. Ce modèle historique, célèbre pour avoir brisé l’hégémonie de Ferrari au Mans, pourrait atteindre des sommets avec un prix estimé entre 7,6 et 10,5 millions d’euros.

une histoire de compétition

Dans les années 1960, la domination de Ferrari dans le monde des courses d’endurance était incontestée. C’est alors que Ford décide de s’engager dans la bataille avec un tout nouveau modèle : le Ford GT40. Conçu pour rivaliser avec les meilleures voitures italiennes, ce bolide a marqué l’histoire en remportant à plusieurs reprises les 24 heures du Mans. Le prototype P/1032, au cœur de cet article, est l’un des rares exemplaires du modèle MKII construit à seulement huit unités.

Ce véhicule a été assemblé par Shelby American après avoir reçu la structure initiale de Ford Advanced Vehicles. Doté d’un moteur Nascar 427, il a fait ses débuts en compétition lors des 12 heures de Sebring en 1966. Les pilotes Walt Hansgen et Mark Donahue ont su tirer parti des améliorations apportées à la suspension, aux freins et aux roues pour décrocher une impressionnante deuxième place face aux redoutables Ferrari et Porsche.

un palmarès exceptionnel

Après son succès à Sebring, le Ford GT40 n’a cessé de confirmer son potentiel. En 1966, il remporte pour la première fois les 24 heures du Mans avec une performance inoubliable qui restera gravée dans les annales du sport automobile. Cette victoire inaugure une série triomphale pour Ford qui s’impose au Mans jusqu’en 1969 avant de se retirer des compétitions.

L’exemplaire P/1032 est devenu un symbole du savoir-faire américain en matière de design automobile et d’ingénierie. Sa carrière sportive exemplaire et son rôle dans le renversement des géants italiens en font aujourd’hui un objet de collection prisé par les passionnés du monde entier.

un joyau pour les collectionneurs

Les ventes aux enchères représentent souvent l’occasion unique pour les collectionneurs d’acquérir des pièces rares comme ce Ford GT40. Prévu pour quitter le musée d’Indianapolis où il était exposé depuis plusieurs années, ce bolide sera mis en vente à la fin février.

Les experts estiment que le prix final pourrait atteindre entre 7,6 et 10,5 millions d’euros, un montant reflétant non seulement sa valeur historique mais également son état impeccable après restauration. Ce modèle continue ainsi d’attirer l’intérêt tant par sa rareté que par son importance dans l’évolution des courses automobiles internationales.