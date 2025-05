Un expert révèle le meilleur moteur diesel jamais fabriqué : cette pépite japonaise équipe une allemande

Au fil des années, les moteurs diesel ont connu leur gloire puis leur déclin sur le marché automobile français. Malgré ce recul, certains blocs moteurs restent gravés dans la mémoire des passionnés pour leur fiabilité exceptionnelle. Un technicien spécialisé vient de trancher un débat qui anime les forums automobiles depuis des années : le meilleur moteur diesel jamais fabriqué ne serait ni allemand ni italien, mais bien japonais.

L’âge d’or du diesel en France puis son effacement progressif

Les moteurs diesel ont vécu leur apogée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Cette période a vu les voitures diesel dominer largement les ventes de véhicules neufs en France, surpassant les modèles essence et les autres types de motorisations.

Aujourd’hui, la tendance s’est nettement inversée. Les immatriculations diesel représentent une part bien moins importante du marché français, tandis que dans d’autres pays européens, cette motorisation a presque complètement disparu des ventes de voitures neuves.

Cette évolution ne signifie pas pour autant que les voitures diesel constituent un mauvais choix. Elles restent une option intéressante pour les conducteurs qui parcourent de nombreux kilomètres chaque année, grâce à leur rendement supérieur par litre de carburant.

Les moteurs diesel légendaires qui ont marqué leur époque

Bien que moins présents dans les gammes actuelles, de nombreux automobilistes gardent un excellent souvenir des moteurs diesel d’antan. Ces blocs combinaient une économie remarquable en termes de consommation, des coûts d’entretien réduits et une fiabilité à toute épreuve qui leur permettait d’atteindre plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans défaillance majeure.

Parmi les voitures capables de franchir le cap du million de kilomètres, on trouve de nombreux modèles diesel. Les plus recherchés étaient souvent les moteurs TDI du groupe Volkswagen, sans oublier les réputés blocs JTD de Fiat.

La surprise japonaise qui surpasse tout le reste

Selon ce technicien expert, le meilleur moteur diesel jamais conçu n’est pas européen mais japonais. Il s’agit d’un bloc développé par Isuzu qui a équipé différentes voitures d’autres marques, notamment des modèles Opel et Honda.

Ce moteur 1,7 litre à quatre cylindres en ligne a été créé à la fin des années 1990 par Isuzu. Le bloc est né d’une collaboration avec General Motors et était fabriqué en Pologne, avec des pièces maîtresses fournies directement depuis le Japon.

Cette mécanique a existé en plusieurs niveaux de puissance au fil des années : des modestes 65 ch pour les versions à aspiration naturelle jusqu’à 130 ch pour les déclinaisons les plus modernes. Des voitures comme la Corsa, l’Astra, la Meriva ou la Zafira d’Opel en ont été équipées, tout comme la Chevrolet Cruze et la Honda Civic.

Le témoignage d’un professionnel convaincu

D’après ce technicien qui possède une solide expérience dans le contrôle technique, ce moteur est « le meilleur moteur diesel jamais fabriqué ». Il a partagé cette affirmation dans une vidéo où il expliquait réaliser l’entretien d’une voiture familiale, une Opel Astra de 2010, équipée de ce fameux bloc moteur.

« Elle fait partie de notre famille depuis très longtemps et n’a jamais posé le moindre souci », explique l’expert, qui ne tarit pas d’éloges sur ce moteur Isuzu qui équipe son Astra et qui a déjà parcouru plus de 270 000 kilomètres.

Il souligne que l’état du moteur reste parfait et qu’aucun problème de fiabilité ou de performance n’est apparu jusqu’à présent. Il ajoute même que la voiture dispose « d’un compresseur de climatisation remarquable », qu’il compare à celui d’un poids lourd en termes de capacité de refroidissement. (Un atout non négligeable quand on habite dans le sud de la France !)

Le moteur Isuzu dans l’Opel Astra J

La voiture mentionnée par cet expert dans sa vidéo est l’Opel Astra de quatrième génération, connue sous le nom d’Astra J. Ce modèle est arrivé sur le marché fin 2009 et a été produit jusqu’en 2015. Elle était proposée avec différentes motorisations, incluant des moteurs essence et plusieurs blocs diesel.

Parmi eux, on retrouve le fameux moteur 1.7 CDTI d’origine Isuzu. Ce bloc était disponible en versions A17DTC et A17DTE avec 110 ch de puissance, ainsi qu’en A17DTR avec 125 ch et en A17DTS, qui atteignait son maximum à 130 ch.

La génération suivante de l’Opel Astra (K) n’utilisait plus le moteur diesel d’Isuzu. General Motors l’a remplacé par un bloc diesel 1,6 litre à quatre cylindres qui, plus tard, a évolué vers une cylindrée de 1,5 litre.

Une fiabilité qui défie le temps

Vous recherchez une voiture d’occasion fiable qui pourra vous accompagner pendant des années sans vous ruiner en réparations? Les modèles équipés de ce moteur Isuzu méritent votre attention. Leur robustesse légendaire en fait des compagnons de route idéaux pour les grands rouleurs.

Cette fiabilité hors norme explique pourquoi certains exemplaires circulent encore avec des kilométrages astronomiques sans avoir subi de réparations majeures. Un atout rare à l’heure où la durabilité devient un critère de choix pour de nombreux acheteurs.

Alors que les motorisations évoluent vers l’électrification, ces blocs diesel d’exception nous rappellent qu’une mécanique bien conçue peut traverser les décennies. Possédez-vous une voiture équipée de ce moteur? Votre expérience confirme-t-elle sa réputation d’excellence?