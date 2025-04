Un couple de retraités français facturé 1200 euros pour une recharge de voiture électrique à Madrid

Une mésaventure qui illustre les défis imprévus que peuvent rencontrer les utilisateurs de véhicules électriques à l’étranger. Un couple de retraités français a eu la désagréable surprise de recevoir une facture astronomique de 1200 euros pour une simple recharge de leur véhicule électrique lors d’un séjour à Madrid. Cette somme représente l’équivalent de 12 jours ininterrompus de recharge – une durée bien supérieure à leur séjour dans la capitale espagnole.

Une escapade madrilène qui tourne mal

Le couple, originaire de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet dans le sud-ouest de la France, avait opté pour la location d’une voiture électrique durant leur séjour à Madrid. Un choix judicieux pour circuler librement dans la ville sans se soucier des zones à faibles émissions de plus en plus répandues dans les métropoles européennes.

Leur séjour s’était déroulé sans accroc jusqu’à leur retour en France. C’est alors qu’ils ont reçu une première facture de 71,77 euros pour une recharge effectuée. Un montant qui leur a semblé un peu élevé, mais pas totalement aberrant pour une recharge à l’étranger.

La vraie surprise est arrivée avec la réception d’une seconde facture, d’un montant de 1124 euros. (On imagine facilement leur stupéfaction face à ce chiffre sur leur relevé bancaire !)

Une erreur manifeste de facturation

« J’ai rechargé mon véhicule avec ma carte entre le 25 et le 26 décembre, le jour de notre départ, pour 18,88 kWh. Selon cette seconde facture, la recharge aurait commencé à 00h34 le 25 décembre, ce qui est impossible puisque nous étions dans un VTC à ce moment-là », explique le retraité français.

Cette facture astronomique correspond à environ 12 jours de recharge sans interruption, soit une durée bien plus longue que l’intégralité de leur séjour en Espagne. Les données de facturation révèlent donc une anomalie évidente dans le système de la borne de recharge.

Le parcours du combattant pour récupérer son argent

Malgré les preuves tangibles de cette erreur, le couple se heurte à des difficultés pour obtenir le remboursement. Ils ont contacté l’opérateur de la borne mais n’ont pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour.

Face à cette situation, les retraités ont dû déposer une plainte officielle, accompagnée de toutes les preuves démontrant qu’ils n’étaient même pas présents en Espagne durant les 12 jours supposés de recharge. Parmi ces preuves figurent les factures du parking madrilène et divers documents attestant de leur présence en France pendant la période contestée.

Le retraité reste optimiste quant à l’issue de cette affaire, mais il sait que la procédure risque d’être longue. Il devra fournir les factures du parking de Madrid ainsi que tout document prouvant qu’ils n’étaient pas en Espagne durant presque deux semaines.

Les défis de la mobilité électrique transfrontalière

Cette mésaventure met en lumière les défis persistants liés à l’utilisation des véhicules électriques lors de voyages à l’étranger. Alors que l’Espagne compte désormais environ 20 000 points de recharge opérationnels et que la France poursuit également le développement de son réseau, les systèmes de paiement et de facturation peuvent encore présenter des failles.

Pour les voyageurs français qui envisagent d’utiliser une voiture électrique à l’étranger, cette histoire souligne l’importance de vérifier régulièrement ses relevés bancaires après utilisation de bornes de recharge et de conserver toutes les preuves de déplacement qui pourraient s’avérer utiles en cas de litige.

Les prix de recharge varient considérablement selon le type de borne (rapide, ultra-rapide, standard) et les tarifs appliqués par les différents opérateurs. En général, une recharge complète d’un véhicule électrique de taille moyenne coûte entre 15 et 40 euros en fonction de la capacité de la batterie et du tarif au kWh.

Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires avec la facturation de vos recharges électriques? Cette situation reste heureusement exceptionnelle, mais elle rappelle qu’il est toujours bon de rester vigilant face aux nouvelles technologies, même quand on part en vacances.