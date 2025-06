Un acteur oscarisé oublie sa Rolls-Royce 25 ans dans un parking : la facture va vous choquer

Ce que vous devez retenir La Rolls-Royce Phantom V a été localisée dans un parking de Manhattan, exactement là où Harris l’avait abandonnée un quart de siècle plus tôt.

Richard Harris nous a quittés en 2002, emportant avec lui le secret de ce qu’il a fait de sa Rolls-Royce retrouvée.

Certains affirment que l’acteur a réglé intégralement sa dette au parking et a entrepris une restauration complète de sa Phantom V.

Imaginez un instant que vous retrouviez votre voiture après l’avoir oubliée pendant un quart de siècle. Impossible ? Pas pour Richard Harris, cet acteur irlandais oscarisé qui a vécu cette mésaventure rocambolesque avec sa Rolls-Royce Phantom V.

Quand l’oubli coûte plus cher que la voiture elle-même

Comment peut-on oublier l’existence d’une automobile pendant 25 années complètes ? Cette question pourrait sembler absurde, surtout quand il s’agit d’une Rolls-Royce et non d’une citadine banale garée au coin de la rue.

Pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à Richard Harris. L’acteur avait laissé sa majestueuse Phantom V dans un parking de Manhattan, à New York, et l’avait complètement effacée de sa mémoire. Le résultat ? Une dette de plus de 450 000 euros (environ 500 000 dollars) envers le propriétaire du parking.

Une photo qui réveille les souvenirs

Après deux décennies d’oubli total, le hasard a frappé à la porte de Harris. En feuilletant de vieilles photographies, l’acteur irlandais est tombé sur un cliché le montrant aux côtés de sa Rolls-Royce disparue. Cette image a agi comme un électrochoc : la mémoire lui est revenue d’un coup.

Seulement voilà, se souvenir de l’existence de sa voiture était une chose, mais retrouver où il l’avait garée en était une autre. Harris s’est alors lancé dans une véritable enquête, multipliant les appels téléphoniques à sa famille et ses amis. Face à l’ampleur de la tâche, il a fini par confier cette mission délicate à son comptable personnel.

La découverte qui change tout

Les recherches ont fini par porter leurs fruits. La Rolls-Royce Phantom V a été localisée dans un parking de Manhattan, exactement là où Harris l’avait abandonnée un quart de siècle plus tôt. Mais cette bonne nouvelle s’accompagnait d’une facture salée.

Le coût du stationnement pendant 25 ans dépassait probablement la valeur même de cette somptueuse berline britannique. On imagine aisément l’état de la voiture après une si longue période d’immobilisation (l’humidité, la poussière, les joints détériorés…).

Un mystère qui perdure encore aujourd’hui

Richard Harris nous a quittés en 2002, emportant avec lui le secret de ce qu’il a fait de sa Rolls-Royce retrouvée. Plusieurs théories circulent encore dans les cercles d’amateurs de voitures de collection.

Certains affirment que l’acteur a réglé intégralement sa dette au parking et a entrepris une restauration complète de sa Phantom V. D’autres soutiennent que sa seconde épouse a préféré vendre la voiture pour couvrir les frais astronomiques de ces 25 années de stationnement.

Une leçon pour tous les propriétaires de voitures de prestige

Cette histoire rocambolesque nous rappelle à quel point nos véhicules, même les plus prestigieux, peuvent nous échapper. Combien d’entre nous ont déjà cherché leur voiture dans un parking en oubliant où ils l’avaient garée ? La différence, c’est qu’avec Harris, cet oubli a duré 25 ans et concernait l’une des automobiles les plus raffinées jamais construites.

La Rolls-Royce Phantom V, produite entre 1959 et 1968, représentait le summum du luxe automobile britannique. Avec son moteur V8 de 6,2 litres et sa carrosserie entièrement sur mesure, cette berline incarnait l’excellence à l’anglaise.

Aujourd’hui, cette anecdote fait sourire les collectionneurs du monde entier. Elle prouve qu’même les stars d’Hollywood peuvent avoir des moments d’étourderie… qui leur coûtent parfois très cher !