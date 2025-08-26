Trois voitures communes qui cachaient des moteurs puissants

Ce que vous devez retenir Bien qu’une version GT ait vu le jour et qu’une variante à six cylindres ait été proposée, la puissance de 140 chevaux de cette dernière ne pouvait qu’alourdir le châssis, affectant la maniabilité de l’ensemble.

Pour se démarquer, la marque a fait un choix audacieux en intégrant le moteur V8 de la Ferrari 308 GTB Quattrovalvole.

Ne cherchant pas à revendiquer une philosophie sportive, elle se concentrait sur le luxe avec des finitions en cuir, bois et Alcantara tout en se situant dans une fourchette de prix élevée.

Les voitures audacieuses aux moteurs inattendus

À une époque pas si lointaine, les constructeurs automobiles n’étaient pas encore contraints par des réglementations strictes concernant les émissions de polluants et la consommation de carburant. La tendance au downsizing a véritablement débuté après 2010. Avant cela, les ingénieurs avaient la liberté d’injecter de puissants moteurs dans des modèles autrement quotidiens. Découvrons trois voitures emblématiques qui ont marqué leur époque par leur audace mécanique.

MGB V8

LMGB est souvent considérée comme l’archétype du petit roadster anglais. Avec son allure charmante et ses dimensions réduites, ce cabriolet a rencontré un succès retentissant depuis son lancement en 1962. Environ 500 000 unités se sont écoulées jusqu’en 1980, faisant d’elle le deuxième roadster le plus vendu de tous les temps, juste derrière la Mazda MX-5.

Bien qu’une version GT ait vu le jour et qu’une variante à six cylindres ait été proposée, la puissance de 140 chevaux de cette dernière ne pouvait qu’alourdir le châssis, affectant la maniabilité de l’ensemble. Un ingénieur britannique, Costello, a alors décidé de relever un défi audacieux : y installer un V8 américain. Cette adaptation, bien que discutée en termes de fiabilité, a attiré l’attention de MG elle-même.

Fort de ce constat, la marque a officiellement lancé le MGB V8, équipé d’un moteur V8 en aluminium de Rover. Ce moteur ne pesait pas plus que le quatre cylindres d’origine, permettant ainsi de préserver l’équilibre du véhicule. Le résultat était plus raffiné que la version à six cylindres MGC et supérieur à la version artisanale de Costello. Malheureusement, la production s’est étendue de 1973 à 1976, avec seulement 2 591 voitures fabriquées, rendant ce modèle rare sur le marché actuel.

Lancia Thema 8.32

Le terme « hybride » trouve ses racines dans le mot latin hybrida, signifiant « sang mêlé ». La Lancia Thema 8.32 incarne cette essence. La Thema originale a été développée en collaboration entre Fiat et Saab, donnant naissance à des modèles tels que l’Alfa Romeo 164 et la Saab 9000, qui partageaient des composants mécaniques mais offraient des personnalités variées.

En haut de la gamme, Lancia proposait soit un moteur turbo à quatre cylindres, soit le V6 PRV. Pour se démarquer, la marque a fait un choix audacieux en intégrant le moteur V8 de la Ferrari 308 GTB Quattrovalvole. Malgré quelques modifications, la Thema 8.32 fournissait légèrement moins de puissance mais offrait un couple plus élevé.

Installé transversalement à l’avant, ce moteur pouvait sembler étrange pour une berline équipée d’un V8, mais la Thema, avec sa traction avant, se positionnait comme la berline la plus puissante de son temps. Ne cherchant pas à revendiquer une philosophie sportive, elle se concentrait sur le luxe avec des finitions en cuir, bois et Alcantara tout en se situant dans une fourchette de prix élevée. Étonnamment, son succès commercial fut limité.

Audi Q7 V12 TDI

Au début du XXIe siècle, le groupe Volkswagen lançait des projets qui semblaient presque extravagants. Le prix n’importait peu, puisque leur gamme de véhicules diesel rencontrait un succès incroyable. C’est ainsi que des modèles comme la Passat W8 et le Phaeton ont vu le jour. Au milieu de tout cela, l’Audi Q7 V12 TDI se distingue.

Inspirée par les succès d’Audi aux 24 Heures du Mans avec le prototype R10 TDI, qui arborait un V12 diesel, la marque a décidé d’instiller ce moteur dans un SUV. Présenté en 2007 sous forme de concept, il a été commercialisé l’année suivante. Ce mastodonte offrait une puissance impressionnante de 500 chevaux et, surtout, un couple de 1 000 Nm à seulement 1 750 tr/min.

Bien que pesant 2,6 tonnes, cet SUV pouvait atteindre 250 km/h (bridé électroniquement). En termes de performances, il rivalisait avec la Porsche Cayenne Turbo, tout en arborant une personnalité plus « diesel ». Cependant, malgré un équipement complet et une tarification qui reflétait sa force, le Q7 V12 TDI n’a pas trouvé son public. Comme le MGB V8 et la Thema 8.32, ce modèle a connu un échec commercial qui aujourd’hui le rend précieux pour les collectionneurs.

En repensant à ces voitures, on réalise que leur rareté les valorise. Elles illustrent une époque où l’audace mécanique était valorisée plutôt que les compromis. Si vous croisez l’une d’elles sur la route, considérez-vous chanceux, car elles incarnent des choix audacieux souvent oubliés dans l’histoire automobile.