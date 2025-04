Traceurs GPS sur votre voiture : une menace invisible qui vous suit à la trace

Les statistiques sont frappantes : 80% des victimes de harcèlement sont suivies à l’aide de technologies. Parmi les méthodes les plus répandues ? Les traceurs GPS, comme les AirTags. Ces petits dispositifs sont suffisamment discrets pour être glissés dans un sac, une poche ou votre voiture sans que vous ne vous en aperceviez.

Vous pensez être à l’abri ? J’aimerais que ce soit vrai. Mais que vous ayez un ancien partenaire ou un ami qui refuse de vous laisser tranquille, ou que vous ayez rencontré un inconnu au comportement suspect dans un magasin, vous êtes vulnérable. Avez-vous traversé la frontière française récemment ? Sachez que les malfaiteurs ciblent aussi les touristes.

La bonne nouvelle ? Votre téléphone peut vous alerter lorsqu’un traceur inconnu se déplace avec vous. Et si tout échoue, les bonnes vieilles méthodes d’enquête fonctionnent aussi. Voici comment vous protéger.

Le temps joue contre vous

Un AirTag ne commence à émettre un signal sonore qu’après 24 heures loin de son propriétaire. Ce délai donne à un harceleur amplement le temps de vous atteindre, surtout s’il opère dans votre région. Si un voleur de voitures équipe votre véhicule d’un traceur, il pourrait analyser vos habitudes et vous suivre jusqu’à chez vous avant même que vous ne vous rendiez compte de la situation.

Des rumeurs annoncent l’arrivée d’AirTags 2 plus tard cette année, avec une technologie anti-harcèlement intégrée. Avec les AirTags actuels, des harceleurs technophiles peuvent arracher le haut-parleur intégré pour que vous ne receviez pas d’alerte, mais les nouveaux modèles devraient rendre cette manipulation plus difficile.

En attendant, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rester en sécurité.

(Les AirTags ne sont pas réservés aux mauvaises intentions, j’en glisse toujours un dans ma valise quand je voyage !)

Sur votre iPhone, activez ces paramètres

Pour vous protéger, assurez-vous que certains réglages sont activés sur votre iPhone :

Ouvrez Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation. Activez « Service de localisation » et « Localiser mon iPhone ». Ensuite, allez dans « Services système » et activez « Lieux significatifs ».

Puis, allez dans Réglages > Bluetooth et activez Bluetooth.

Rendez-vous dans Réglages > Notifications > Notifications de suivi et activez « Autoriser les notifications ».

Maintenant, ouvrez l’application Localiser et appuyez sur « Objets » en bas de l’écran. Appuyez sur « Identifier l’objet trouvé ».

Sur Android, la méthode est similaire

Le processus est comparable tant que votre téléphone fonctionne sous Android 6.0 ou plus récent. Si ce n’est pas le cas, il est vraiment temps de changer de téléphone !

Ouvrez Paramètres > Localisation et activez « Utiliser la localisation », « Analyse Wi-Fi » ou « Analyse Bluetooth ». Activez le Bluetooth en allant dans Paramètres > Bluetooth.

Pour vous assurer que les alertes sont activées, allez dans Paramètres > Sécurité et urgence > Alertes de traceurs inconnus. Activez « Autoriser les alertes ».

Les alertes ne sont pas infaillibles

Ce n’est pas seulement l’arrachage des haut-parleurs qui pose problème. Les anciens dispositifs de suivi pourraient ne pas déclencher d’alerte, et les personnes malveillantes peuvent reconfigurer de nouveaux traceurs pour vous suivre sans être détectés pendant des mois.

C’est pourquoi il est important de vérifier votre voiture de temps en temps, même si vous n’entendez pas ce bip révélateur. Prenez d’abord une lampe de poche et un miroir.

Comment inspecter votre véhicule

Commencez par l’extérieur de votre voiture. Vérifiez les endroits où le traceur pourrait être fixé magnétiquement : les passages de roue, la calandre, le dessous du véhicule, les pare-chocs, autour du tuyau d’échappement, le toit, le capot, ainsi que le moteur et les bornes de la batterie.

À l’intérieur de votre voiture, inspectez les interstices et les poches des sièges, le tableau de bord, le volant, la boîte à gants et le coffre. Regardez aussi sous la roue de secours et le tableau de bord côté conducteur, à l’intérieur du port de diagnostic embarqué.

Si vous ne trouvez rien mais que vous vous sentez toujours mal à l’aise, essayez un détecteur de mouchards. Ces appareils fonctionnent pour les voitures, les maisons, les sacs, ou tout autre endroit où vous suspectez une surveillance.

Les petites caméras cachées sont aussi très prisées des personnes mal intentionnées. Inspectez minutieusement votre voiture de location, les cabines d’essayage, les espaces privés dans les salles de sport ou tout autre endroit où vous attendez un minimum d’intimité.

J’ai trouvé un traceur, que faire ?

Ne l’écrasez pas et ne le désactivez pas. Vous voulez donner à la police toutes les informations dont elle a besoin pour attraper celui qui l’a placé.

D’abord, approchez votre iPhone ou appareil NFC du côté blanc de l’AirTag. Appuyez sur la notification qui apparaît pour voir les informations sur son propriétaire. Notez le numéro de série et le numéro de téléphone pour les communiquer aux forces de l’ordre.

Ensuite, faites une enveloppe en papier aluminium. Enveloppez le traceur à l’intérieur, en vous assurant qu’il n’y a pas d’espaces ou de trous. Cela bloquera tous les signaux, de sorte que la personne qui l’a installé pensera simplement qu’il est hors de portée. Apportez le traceur emballé dans du papier aluminium à un commissariat de police. Ils sauront comment identifier celui qui l’a mis là.

Êtes-vous victime de harcèlement ou simplement paranoïaque ? La frontière est mince. Mais si vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce sentiment que « quelqu’un vous observe », prenez-le au sérieux.

J’ai entendu trop d’histoires de victimes de harcèlement. Je ne veux pas que vous ou un proche en deveniez une autre. Partagez ces conseils avec vos proches pour les aider à rester vigilants et en sécurité sur la route.