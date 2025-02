Toyota Yaris Cross 2026 : le SUV urbain prépare sa révolution avec un design radical

Ce que vous devez retenir Le Yaris Cross, ce SUV compact qui a séduit plus de 180 000 clients européens en 2023, va entrer dans sa deuxième génération avec une approche plus audacieuse.

Le constructeur japonais Toyota s’apprête à renouveler l’un des modèles stars de sa gamme en Europe. Le Yaris Cross, ce SUV compact qui a séduit plus de 180 000 clients européens en 2023, va entrer dans sa deuxième génération avec une approche plus audacieuse. Cette nouvelle mouture, attendue pour début 2026, promet d’imposer sa personnalité sur un segment ultra-concurrentiel. Découvrons les premiers détails de cette transformation.

Une nouvelle identité visuelle inspirée du C-HR

Les designers Toyota ont pris le parti d’une évolution marquée pour cette seconde génération. Les premiers croquis qui circulent suggèrent une inspiration directe du récent C-HR, avec une face avant particulièrement travaillée. La signature lumineuse devrait adopter la nouvelle identité de la marque, reconnaissable à ses feux de jour en forme de « L » et sa calandre hexagonale plus imposante. Les flancs devraient présenter des lignes plus sculptées, tandis que l’arrière pourrait arborer un bandeau lumineux traversant – une première pour le modèle.

Le style du Yaris Cross 2026 marque une vraie rupture avec la génération actuelle. Imaginez un instant croiser ce nouveau modèle dans la rue : il ne passera certainement pas inaperçu. Cette audace stylistique reflète la volonté de Toyota de séduire une clientèle plus jeune, sans pour autant effaroucher les clients fidèles à la marque.

Un intérieur repensé pour plus de modernité

L’habitacle fait un bond en avant technologique tout en préservant l’ergonomie chère à Toyota. Un nouvel écran central de 12,3 pouces prendra place au centre de la planche de bord, proposant une interface entièrement revue. La navigation devient plus intuitive, avec des menus personnalisables et une compatibilité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto.

Le constructeur a aussi travaillé sur la qualité perçue : nouveaux matériaux soft-touch, éclairage d’ambiance personnalisable, et sièges redessinés pour un meilleur maintien. Les dimensions extérieures restant similaires (4,18 mètres de long), l’espace intérieur conserve son excellente habitabilité. Le coffre maintient son volume généreux, oscillant entre 397 et 460 litres selon la version – une référence dans la catégorie.

La motorisation hybride évolue en douceur

Le groupe motopropulseur hybride de quatrième génération reste fidèle à la philosophie Toyota. Le bloc essence trois cylindres 1.5L développe maintenant 92 ch, associé à un moteur électrique plus puissant de 80 ch. La puissance cumulée atteint 130 ch, permettant un 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes.

La vraie nouveauté se trouve dans la batterie lithium-ion de nouvelle génération. Plus compacte mais plus dense en énergie, elle autorise une autonomie en mode tout électrique étendue à environ 4 kilomètres en ville. Les ingénieurs ont aussi retravaillé la gestion thermique pour optimiser l’efficience par temps froid.

Un positionnement prix étudié pour le marché français

Face à une concurrence accrue, notamment du Peugeot 2008 et du Renault Captur, Toyota devrait maintenir des tarifs accessibles. Le prix d’entrée de gamme devrait débuter autour de 25 900 euros, avec une version haut de gamme Première Edition avoisinant les 32 000 euros. La dotation de série s’enrichit, incluant désormais la caméra de recul, les capteurs de stationnement avant/arrière et le système de maintien dans la voie.

Les attentes des automobilistes français en 2026

Le marché français des SUV urbains ne cesse d’évoluer. Les conducteurs recherchent aujourd’hui un véhicule capable de conjuguer style affirmé et praticité quotidienne. Le nouveau Yaris Cross répond à ces attentes avec son gabarit idéal pour la ville et son système hybride parfaitement adapté aux zones à faibles émissions.

Côté sécurité, le modèle 2026 intègre la dernière génération du pack Toyota Safety Sense. On retrouve notamment un régulateur adaptatif plus performant, une détection des angles morts améliorée et un système de freinage d’urgence capable de reconnaître les cyclistes même de nuit.

Personnellement, après avoir essayé plusieurs SUV urbains récemment, je trouve fascinant de voir comment Toyota réussit à combiner innovation technologique et fiabilité légendaire. Cette nouvelle génération du Yaris Cross semble avoir tous les atouts pour séduire aussi bien les urbains que les familles en quête d’un véhicule polyvalent.

Le lancement de ce nouveau Yaris Cross marquera-t-il un tournant dans l’histoire des SUV compacts ? Les premiers exemplaires sont attendus dans les concessions françaises au printemps 2026. D’ici là, nul doute que Toyota nous réserve encore quelques surprises.