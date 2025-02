Toyota Yaris Cross 2025 : le SUV urbain hybride se réinvente avec un nouveau visage

Ce que vous devez retenir La face avant se distingue maintenant par des feux à LED au design plus ciselé, avec une signature lumineuse inspirée des derniers modèles de la marque.

Le volant, gainé de cuir perforé, intègre le logo GR et des palettes pour la gestion manuelle du mode séquentiel.

La navigation connectée intègre maintenant les informations de trafic en temps réel et la disponibilité des places de parking à proximité.

Le constructeur japonais lève le voile sur la version restylée de son best-seller urbain, le Yaris Cross. Cette refonte substantielle intègre des avancées technologiques majeures et des retouches esthétiques audacieuses, tout en préservant l’essence qui a fait son succès. Dans un marché automobile en pleine mutation, cette évolution promet de redéfinir les standards du segment des SUV urbains.

Un design extérieur qui assume ses ambitions

La silhouette du nouveau Yaris Cross 2025 évolue subtilement mais efficacement. Les équipes de design de Toyota ont repensé chaque détail pour renforcer l’aspect statutaire de leur SUV compact. La face avant se distingue maintenant par des feux à LED au design plus ciselé, avec une signature lumineuse inspirée des derniers modèles de la marque. La calandre, légèrement élargie, adopte un motif en nid d’abeilles plus raffiné qui s’harmonise parfaitement avec les nouvelles prises d’air du bouclier.

À l’arrière, les feux adoptent une nouvelle signature en forme de C, créant un effet tridimensionnel particulièrement réussi de nuit. Les designers ont aussi revu le dessin du hayon et du bouclier pour une allure plus moderne. La nouvelle teinte Forest Green, imaginée spécifiquement pour le marché européen, s’inspire des paysages scandinaves. Elle peut se marier à un toit noir laqué dans une configuration bi-ton qui souligne la modernité du véhicule.

La version GR Sport : l’expression d’un tempérament affirmé

L’édition GR Sport se démarque par son caractère résolument dynamique. Les nouvelles jantes de 46 centimètres arborent un design exclusif associant noir laqué et surfaces usinées. La teinte Storm Grey, développée spécialement pour cette version, révèle des reflets métallisés changeants selon la lumière. Les éléments de carrosserie spécifiques comprennent des bas de caisse élargis, des inserts noir brillant sur les boucliers et un becquet arrière redessiné.

Dans l’habitacle, l’ambiance sport-chic se matérialise par une sellerie mixte tissu/Alcantara avec surpiqûres rouges. Le volant, gainé de cuir perforé, intègre le logo GR et des palettes pour la gestion manuelle du mode séquentiel. Les sièges avant bénéficient d’un maintien latéral renforcé, idéal pour une conduite plus dynamique.

Une révolution technologique qui change la donne

L’habitacle fait un bond en avant technologique majeur. Le nouveau combiné d’instrumentation numérique de 31,2 centimètres transforme l’expérience de conduite. Son interface personnalisable offre quatre modes d’affichage : Smart, Sport, Casual et Tough. Chaque mode modifie non seulement l’apparence des compteurs mais aussi la hiérarchie des informations affichées.

Le système multimédia dernière génération s’enrichit d’une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. L’écran tactile haute définition de 22,9 centimètres (9 pouces) profite d’une nouvelle interface plus intuitive. La navigation connectée intègre maintenant les informations de trafic en temps réel et la disponibilité des places de parking à proximité.

Une motorisation hybride perfectionnée

Sous le capot, Toyota a peaufiné ses groupes motopropulseurs hybrides. La version 116 chevaux bénéficie d’une nouvelle calibration de sa boîte e-CVT pour des passages de rapports plus naturels. La batterie lithium-ion adopte une chimie optimisée qui améliore son rendement par temps froid.

La version 130 chevaux se distingue par une réponse plus vive à l’accélération. Le système hybride utilise plus fréquemment le mode électrique en ville, réduisant la consommation urbaine à 3,8 litres aux 100 kilomètres. Un travail poussé sur l’aérodynamisme, avec notamment un soubassement caréné, contribue à maintenir une consommation mixte remarquable de 4,3 litres aux 100 kilomètres.

Des aides à la conduite enrichies

Le système T-Mate franchit un nouveau cap. L’assistant au stationnement mémorise désormais jusqu’à trois manœuvres différentes, parfait pour reproduire automatiquement un créneau complexe ou l’entrée dans un garage étroit. Le Safety Sense utilise une nouvelle caméra haute définition couplée à un radar plus précis. Le système détecte maintenant les cyclistes de nuit et ajuste la direction pour éviter les obstacles même à basse vitesse.

Tarification et arrivée sur le marché

La production démarre en mars 2025 à l’usine de Valenciennes, un choix qui souligne l’ancrage européen du modèle. Les premiers exemplaires seront disponibles en concession dès avril. La gamme s’échelonne de 25 000 euros pour la version d’entrée de gamme à 32 000 euros pour la GR Sport tout équipée. Les acheteurs peuvent aussi opter pour une formule de location longue durée à partir de 299 euros par mois avec un premier loyer de 2 500 euros.

Notre vision

Le Yaris Cross 2025 illustre parfaitement la capacité de Toyota à faire évoluer ses modèles avec pertinence. Cette mise à jour apporte des améliorations concrètes au quotidien, que ce soit en termes de confort, de technologie ou d’efficience. J’ai été particulièrement séduit par la qualité des nouveaux écrans et la réactivité du système multimédia. La version GR Sport, avec son caractère affirmé, devrait séduire ceux qui recherchent un SUV urbain moins consensuel. Vous hésitez encore ? Le mieux reste de programmer un essai en concession pour découvrir par vous-même les évolutions de ce modèle qui s’impose comme une référence du segment.