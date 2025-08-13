Toyota révolutionne l’électrique avec des moteurs essence dans ses futures voitures

Ce que vous devez retenir Imaginez une voiture électrique équipée d’un petit moteur essence qui ne sert que de générateur pour recharger la batterie en roulant.

Alors que l’industrie automobile fonce tête baissée vers le tout électrique, Toyota trace sa route différemment. Le constructeur japonais vient de dévoiler une stratégie surprenante : intégrer des moteurs à essence dans ses prochaines voitures électriques. Une approche qui peut sembler paradoxale, mais qui révèle une vision à long terme du géant nippon.

Une philosophie multi-énergies assumée

La marque nippone n’a jamais caché sa réticence face à la course effrénée vers l’électrification totale. Contrairement à ses concurrents qui promettent un avenir 100% électrique d’ici 2030 ou 2035, Toyota mise sur la diversité technologique. Cette stratégie s’appuie sur un constat simple : le véritable ennemi n’est pas le moteur thermique, mais les émissions de carbone.

Andrea Carlucci, vice-président de la stratégie produit et du marketing de Toyota Europe, explique cette approche pragmatique. Pour lui, la solution réside dans un bouquet énergétique varié plutôt que dans une technologie unique imposée à tous les marchés.

Des moteurs nouvelle génération ultra-compacts

Cette vision s’est concrétisée en mai 2024 avec l’annonce d’une collaboration tripartite entre Toyota, Subaru et Mazda. Ensemble, ces constructeurs développent une nouvelle génération de moteurs thermiques révolutionnaires.

Les nouveaux moteurs quatre cylindres comprennent des blocs 1,5 litre atmosphériques et turbocompressés, ainsi que des 2,0 litres turbocompressés. Leur particularité ? Une conception ultra-compacte qui permet une intégration flexible dans différents types de motorisations. Ces mécaniques promettent d’être plus sobres et souvent plus puissantes que leurs prédécesseurs.

Une polyvalence énergétique inédite

L’innovation majeure réside dans la capacité de ces moteurs à fonctionner avec divers carburants alternatifs. Essence traditionnelle, biocarburants, e-carburants ou même hydrogène : cette flexibilité énergétique ouvre des perspectives inédites.

Imaginez une voiture électrique équipée d’un petit moteur essence qui ne sert que de générateur pour recharger la batterie en roulant. C’est exactement le concept des véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) que Toyota compte développer.

L’EREV, le chainon manquant de l’électrique

Cette technologie EREV (Extended Range Electric Vehicle) cartonne déjà en Chine. Le principe ? Une voiture toujours propulsée par des moteurs électriques, mais équipée d’un petit moteur thermique qui recharge les batteries quand elles se vident.

Toyota prévoit d’appliquer cette recette sur le Highlander et le Sienna en partenariat avec le constructeur chinois GAC. Ces modèles combineront l’autonomie d’une voiture thermique avec l’efficacité d’un véhicule électrique en usage urbain.

Repenser l’architecture automobile

La réflexion de Toyota va plus loin que la simple hybridation. Plutôt que d’électrifier des plateformes conçues pour des moteurs thermiques (comme le font la plupart des constructeurs), pourquoi ne pas partir d’une plateforme électrique native et voir comment l’adapter ensuite ?

Cette approche inversée permettrait de préserver les avantages d’une architecture électrique tout en offrant la flexibilité d’intégrer différents types de motorisations selon les besoins.

Un pari sur l’avenir du marché automobile

Akio Toyoda, président de Toyota, ne mâche pas ses mots : selon lui, les véhicules électriques ne dépasseront jamais 30% du marché mondial. Cette prédiction influence directement la stratégie du groupe japonais.

La diversité technologique devient alors un atout commercial. Proposer plusieurs solutions (hybride, hybride rechargeable, EREV, électrique pur) permet de s’adapter aux contraintes spécifiques de chaque marché et de chaque utilisateur.

En Europe, où les infrastructures de recharge restent inégales selon les régions, un EREV pourrait séduire les automobilistes hésitant à franchir le pas de l’électrique pur. Au Japon, où l’hydrogène bénéficie d’un soutien gouvernemental, ces nouveaux moteurs compatibles H2 prennent tout leur sens.

Une révolution silencieuse en marche

Cette stratégie Toyota illustre parfaitement le pragmatisme japonais face aux bouleversements de l’automobile. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances, le constructeur mise sur l’innovation technique pour réconcilier performance environnementale et liberté de choix.

L’arrivée de ces moteurs essence dans les voitures électriques pourrait bien rebattre les cartes du marché. Et si l’avenir de la mobilité n’était finalement pas aussi tranché qu’on le pensait ?