Toyota GR Supra 2025 : la sportive japonaise s’offre une mise à jour avec la version Lightweight Evo

La Toyota GR Supra fait peau neuve pour 2025 avec des améliorations techniques significatives et l’arrivée d’une nouvelle version manuelle axée sur la performance. Cette sportive pure et dure se bonifie encore pour les puristes du volant.

Une nouvelle déclinaison ultra sportive fait son entrée

Dans l’univers des voitures de sport, la GR Supra reste l’une des rares à proposer une expérience authentique. La firme japonaise vient de dévoiler sa version 2025 qui intègre plusieurs évolutions notables. L’actualité majeure ? L’introduction de la version Lightweight Evo, une variante qui s’associe exclusivement à la boîte manuelle pour satisfaire les amateurs de conduite pure.

Toyota poursuit sa « mission d’offrir des voitures perfectionnées pour les passionnés ». Cette philosophie se matérialise dans cette Lightweight Evo qui promet « une meilleure expérience de conduite et un rendement supérieur ». Les ingénieurs n’ont pas fait les choses à moitié : ils ont revu la calibration de la suspension variable adaptative et optimisé le différentiel à glissement limité. Ces modifications techniques réduisent le sous-virage en courbe et améliorent la motricité sur tous types de revêtements.

Des freins plus mordants et un châssis affûté

La sportive japonaise s’équipe désormais de disques Brembo de 374 mm à l’avant (contre 348 mm sur la version Performance), une augmentation qui garantit un freinage plus endurant lors d’une utilisation intensive – parfait pour les journées sur circuit ou les routes sinueuses des Alpes.

Le châssis n’est pas en reste avec une barre antiroulis avant de diamètre supérieur aux parois renforcées. Toyota a aussi revu les silentblocs des bras de suspension avant et du train arrière pour une liaison au sol plus précise. La direction assistée profite d’un réglage plus direct, tandis que l’angle de carrossage des roues avant adopte un paramétrage plus radical. (Ces modifications peuvent sembler techniques, mais croyez-moi, on les ressent immédiatement volant en mains !)

L’aérodynamique et l’habitacle sous le signe de la performance

La GR Supra Lightweight Evo se démarque visuellement avec un aileron arrière en fibre de carbone et un déflecteur au niveau des passages de roues avant. Ces éléments ne sont pas là pour la frime : ils optimisent les flux d’air et renforcent l’appui aérodynamique avant et arrière, ce qui améliore la stabilité à haute vitesse.

L’esthétique se complète par de splendides jantes forgées en aluminium de 19 pouces avec une finition noir mat qui lui donnent une allure plus agressive.

Dans l’habitacle, on retrouve des sièges sport habillés d’Alcantara sombre avec le logo Gazoo Racing sur les appuis-tête. Les ceintures de sécurité rouges et l’insert de même couleur sur le pommeau de vitesses apportent une touche racing. Le système audio compte 10 haut-parleurs et la recharge sans fil pour smartphone est incluse. Vous en voulez davantage pour vos trajets quotidiens ?

La version Performance évolue aussi

La déclinaison Performance connaît aussi quelques évolutions pour 2025. Elle reste associée au bloc six cylindres 3,0 litres, mais elle n’est désormais disponible qu’avec la transmission automatique à huit rapports – les amateurs de boîte manuelle devront se tourner vers la Lightweight Evo.

Son équipement comprend des jantes forgées en aluminium de 19 pouces chaussées de pneumatiques Michelin Pilot Super Sport, des rétroviseurs extérieurs électriques, repliables et électrochromes avec mémoire de position, ainsi que des freins avant à étriers quatre pistons. L’éclairage bénéficie de projecteurs Multi-LED avec gestion dynamique des feux de route.

À bord, les sièges en cuir noir offrent un réglage électrique sur huit positions avec fonction mémoire. Un affichage tête haute de 1,8 pouces et un système audio JBL à 12 haut-parleurs viennent compléter l’expérience. La palette de teintes extérieures reste identique : Blanc Métallisé, Noir Métallisé, Rouge Racing, Bleu Portimao et Gris Carbone.

Des tarifs à la hauteur de ses prestations

La Toyota GR Supra 2025 est déjà disponible dans les concessions françaises. La version Performance, qui devient l’entrée de gamme, s’affiche à partir de 78 000 €. Pour accéder à la nouvelle Lightweight Evo, il faudra débourser au moins 84 000 €. Quant à l’édition limitée A90 Final Edition, son prix démarre à 150 000 € – une somme conséquente qui la réserve aux collectionneurs et passionnés fortunés.

Avec cette mise à jour 2025, la GR Supra affine sa proposition en misant sur une expérience de conduite encore plus impliquante. Elle s’adresse aux amateurs qui cherchent une sportive authentique, capable d’offrir des sensations brutes. Face à l’électrification massive du marché automobile, cette japonaise au caractère bien trempé fait figure de résistante… jusqu’à quand ?