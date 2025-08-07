Toyota dévoile son nouveau moteur 4 cylindres capable de développer 600 chevaux

Ce que vous devez retenir La marque japonaise s’apprête à révolutionner le monde des blocs thermiques avec une nouvelle génération de moteurs 4 cylindres qui pourrait bien redéfinir les standards de performance.

Une version particulièrement sauvage équipait le concept GR Yaris M, cette bombe à quatre roues qui a fait sensation au salon automobile de Tokyo en janvier dernier.

Toyota prépare le retour de plusieurs modèles sportifs iconiques, avec notamment la renaissance probable de la Celica et de la MR2.

La marque japonaise s’apprête à révolutionner le monde des blocs thermiques avec une nouvelle génération de moteurs 4 cylindres qui pourrait bien redéfinir les standards de performance. Cette famille de motorisations, disponible en versions atmosphérique et suralimentée, promet des surprises de taille.

Une nouvelle génération de blocs compacts et performants

Plus d’une année s’est écoulée depuis l’annonce de cette nouvelle lignée de moteurs à combustion interne. Les unités de 1,5 et 2,0 litres se distinguent par leur conception révolutionnaire : dimensions réduites, poids allégé, sans pour autant sacrifier les performances sur l’autel de l’efficience énergétique.

Le plus gros des deux moteurs bénéficie déjà de l’expertise de Toyota Gazoo Racing. Une version particulièrement sauvage équipait le concept GR Yaris M, cette bombe à quatre roues qui a fait sensation au salon automobile de Tokyo en janvier dernier. Une vraie déclaration d’intentions de la part du constructeur nippon.

Le concept GR Yaris M : un laboratoire roulant

Ce prototype audacieux embarquait le nouveau moteur G20E installé en position arrière, au-dessus de l’essieu. Équipé d’un compresseur IHI, ce missile de poche développait déjà entre 400 et 450 chevaux. Mais selon les ingénieurs japonais, ce n’est que le début.

Avec un turbocompresseur de plus gros calibre, cette mécanique pourrait franchir la barre symbolique des 600 chevaux. Une puissance qui représente plus du double de celle du 3 cylindres 1,6 litre turbo que l’on retrouve actuellement dans les GR Yaris, GR Corolla et Lexus LBX Morizo RR.

Les contraintes réglementaires, frein aux ambitions ?

Avant de s’emballer (et c’est bien naturel face à de tels chiffres), il faut garder à l’esprit que les 600+ chevaux restent techniquement réalisables. Cependant, Toyota devra composer avec un obstacle de taille : les réglementations environnementales toujours plus strictes.

La marque pourrait se voir contrainte de brider le moteur G20E pour respecter les normes d’émissions de CO₂. Même si la puissance finale commence par un 5, voire un 4, cela demeurera une prouesse technique remarquable.

Une collaboration tripartite ambitieuse

Cette nouvelle famille de 4 cylindres s’inscrit dans une démarche collaborative plus large. Toyota s’est associée à deux autres constructeurs japonais pour prolonger la durée de vie des moteurs thermiques. Mazda développe des moteurs rotatifs comme solution d’extension d’autonomie, tandis que Subaru continue d’affiner sa mécanique boxer emblématique.

L’hybridation constitue un objectif commun, mais ce trio explore également des pistes alternatives : carburants neutres en carbone, hydrogène liquide, biocarburants et carburants synthétiques. Une approche pragmatique qui reconnaît que la transition énergétique ne se fera pas du jour au lendemain.

L’avenir sportif de Toyota se précise

Cette montée en puissance des blocs thermiques arrive à point nommé. Toyota prépare le retour de plusieurs modèles sportifs iconiques, avec notamment la renaissance probable de la Celica et de la MR2. Ces nouvelles mécaniques pourraient bien équiper ces futures légendes renaissantes.

Le constructeur japonais prouve ainsi qu’innovation rime avec performance, même à l’ère de l’électrification. Cette stratégie multicarte lui permettra de séduire aussi bien les amateurs de sensations fortes que les conducteurs soucieux de l’environnement. Une approche équilibrée qui pourrait bien inspirer d’autres constructeurs dans les années à venir.