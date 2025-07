Toyota Celica : le retour fracassant du coupé légendaire avec 600 chevaux

Ce que vous devez retenir La nouvelle Celica devrait être développée par Gazoo Racing, la division sportive de Toyota qui a déjà fait ses preuves avec la GR Yaris et la GR Supra.

Ce moteur, déjà aperçu sur le concept GR Yaris M au Salon de Tokyo, développe 400 chevaux dans sa version de base.

Cette renaissance de la Celica s’inscrit dans une démarche plus large de Toyota, qui renoue avec ses racines sportives après des années de focus sur l’hybridation et la mobilité durable.

Après presque deux décennies d’absence, la Toyota Celica pourrait bien faire son grand retour sur nos routes. Les rumeurs venues du Japon se précisent et laissent entrevoir une huitième génération qui ferait honneur à l’héritage sportif de cette icône automobile.

Cette fois, la constructrice nippone ne fait pas dans la demi-mesure. La nouvelle Celica devrait être développée par Gazoo Racing, la division sportive de Toyota qui a déjà fait ses preuves avec la GR Yaris et la GR Supra. Autant dire que les performances seront au rendez-vous.

Un moteur central pour une révolution technique

L’information la plus surprenante concerne l’architecture de cette future Celica. Contrairement aux générations précédentes qui adoptaient une configuration moteur avant, cette nouvelle venue pourrait opter pour un moteur central. Cette disposition, plus équilibrée, rapprocherait la voiture des supercars et améliorerait drastiquement sa tenue de route.

Sous le capot (ou plutôt derrière les sièges), on devrait retrouver le bloc quatre cylindres 2,0 litres turbo G20E. Ce moteur, déjà aperçu sur le concept GR Yaris M au Salon de Tokyo, développe 400 chevaux dans sa version de base. Mais les ingénieurs de Toyota pourraient pousser la mécanique jusqu’à 600 chevaux pour cette application sportive.

Vous imaginez ? Une Celica capable de rivaliser avec les supercars européennes, tout en conservant l’ADN japonais qui a fait sa réputation. C’est exactement le genre de projet fou qui pourrait réconcilier les puristes avec l’électrification croissante du marché.

Transmission intégrale et boîte manuelle au programme

Toyota n’oublie pas ses fondamentaux. La future Celica devrait hériter du système de transmission intégrale GR Four, déjà éprouvé sur la GR Yaris. Cette technologie permettrait d’exploiter pleinement la puissance du moteur, même sur route mouillée.

Question transmission, deux options sont envisagées : une boîte manuelle à six rapports pour les puristes (oui, elle existe encore !) et une boîte automatique à double embrayage à huit rapports pour ceux qui privilégient le confort au quotidien.

Cette dualité reflète bien la philosophie de Toyota : satisfaire à la fois les amateurs de sensations brutes et les conducteurs cherchant un compromis entre sport et praticité. Pas évident de contenter tout le monde, mais la marque semble y croire.

Un rapprochement possible avec la MR2

L’adoption d’un moteur central ouvre une possibilité intrigante : une potentielle fusion des projets Celica et MR2. Ces deux modèles emblématiques de Toyota pourraient partager une base commune, permettant d’amortir les coûts de développement tout en proposant des caractères distincts.

Cette stratégie ne serait pas une première dans l’industrie. Porsche procède ainsi avec ses 718 Boxster et Cayman, qui partagent la même plateforme mais s’adressent à des clientèles légèrement différentes.

Un lancement prévu pour 2027

Si les rumeurs se confirment, la GR Celica (car c’est probablement sous cette appellation qu’elle sera commercialisée) pourrait être dévoilée au Salon de Tokyo 2027. Un timing qui laisse suffisamment de temps aux équipes de Gazoo Racing pour peaufiner le projet.

D’ici là, chaque mois apportera son lot de révélations et de photos d’espionnage. Les passionnés vont pouvoir suivre l’évolution du projet avec attention (et une impatience grandissante, avouons-le).

Cette renaissance de la Celica s’inscrit dans une démarche plus large de Toyota, qui renoue avec ses racines sportives après des années de focus sur l’hybridation et la mobilité durable. Une stratégie payante qui permet à la marque de séduire une nouvelle génération d’amateurs de voitures de sport.

Reste maintenant à attendre les confirmations officielles et, surtout, à découvrir le prix de cette future merveille. Car avec de telles caractéristiques, la Celica nouvelle génération risque de ne pas être accessible à toutes les bourses.