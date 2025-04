Toyota bZ7 : la berline électrique japonaise qui brise tous les codes

La marque nippone surprend le monde automobile avec sa nouvelle berline électrique premium, un modèle ambitieux qui promet des performances impressionnantes et une autonomie record. Fini le temps où Toyota se contentait de véhicules électriques sans caractère.

Un design audacieux dévoilé au Salon de Shanghai

Le Salon automobile de Shanghai vient à peine d’ouvrir ses portes qu’il nous offre déjà son lot de surprises. Cette fois-ci, c’est Toyota qui attire tous les regards avec son tout nouveau modèle : le bZ7. Cette berline 100% électrique marque un tournant dans la stratégie d’électrification du constructeur japonais.

Si vous pensiez que Toyota se limitait à des véhicules électriques sans âme, il est grand temps de réviser votre jugement. La firme japonaise a certes pris son temps pour se lancer pleinement dans l’aventure électrique (et l’histoire finit par leur donner raison), mais le résultat en vaut la chandelle. En Europe, l’offre électrique reste limitée à trois modèles, mais la situation est bien différente en Chine où la gamme zéro émission est beaucoup plus étoffée.

Le marché chinois s’impose aujourd’hui comme l’épicentre mondial de l’industrie automobile (qui l’aurait imaginé il y a quelques années?) et nombreux sont les constructeurs qui y développent des modèles spécifiques. Toyota ne fait pas exception à la règle et a choisi le Salon de Shanghai pour dévoiler sa nouvelle création électrisante.

Une berline qui vise haut

Avec son bZ7, Toyota affiche des ambitions claires : rivaliser avec les références du segment, à commencer par la Tesla Model 3 et la très médiatisée Xiaomi SU7. Cette nouvelle berline s’impose comme le fer de lance de la stratégie électrique de la marque.

Sur le plan esthétique, le Toyota bZ7 arbore le langage stylistique déjà aperçu sur d’autres modèles de la gamme bZ, comme le bZ4X et le bZ3. D’ailleurs, il partage de nombreux points communs avec ce dernier. Les lignes sont à la fois fluides et dynamiques, avec cette signature lumineuse distinctive qui caractérise désormais les modèles électriques de la marque.

Un habitacle premium tourné vers la technologie

À l’intérieur, on retrouve cette approche minimaliste si caractéristique des véhicules électriques modernes. L’élément central du tableau de bord est un immense écran numérique qui accueille le système multimédia fonctionnant sous HarmonyOS, le système d’exploitation développé par Huawei.

Le volant adopte une forme parfaitement circulaire avec un design très élégant, tandis que la console centrale se divise en deux parties distinctes, incluant deux socles de recharge sans fil pour smartphones. Au premier coup d’œil, l’habitacle semble habillé de matériaux nobles et de qualité, avec notamment des inserts en bois qui renforcent cette impression de raffinement.

L’empreinte de Huawei se fait également sentir dans les aspects technologiques du véhicule. Outre le système d’exploitation qui anime l’interface multimédia, le bZ7 est équipé de multiples caméras et d’un capteur LiDAR monté sur le toit ouvrant, promettant des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite et peut-être même des capacités de conduite autonome. (On se demande si Toyota va enfin rejoindre la course à l’autonomie que d’autres constructeurs ont entamée depuis plusieurs années.)

Des performances qui promettent d’impressionner

Toyota garde encore le mystère sur les spécifications techniques précises de son nouveau bolide électrique. Mais les rumeurs et les indications du constructeur laissent entrevoir des caractéristiques très alléchantes. On parle d’une puissance maximale avoisinant les 600 chevaux pour la version la plus performante. Une valeur qui placerait le bZ7 dans la catégorie des berlines électriques hautes performances, aux côtés de modèles comme la Porsche Taycan ou certaines variantes de la Tesla Model S.

Côté autonomie, le bZ7 devrait franchir la barre symbolique des 650 kilomètres avec une seule charge. Une valeur impressionnante qui répondrait aux attentes des utilisateurs les plus exigeants et permettrait d’atténuer considérablement l’anxiété d’autonomie, ce frein psychologique qui retient encore de nombreux automobilistes de franchir le pas vers l’électrique.

Vous vous demandez quel type de batterie équipera ce nouveau modèle? Si Toyota reste discret sur le sujet, on peut imaginer que la marque utilisera les dernières avancées en matière de chimie des batteries, peut-être même les nouvelles cellules semi-solides sur lesquelles le groupe travaille depuis plusieurs années.

Quand pourra-t-on conduire le Toyota bZ7?

Patience, il faudra encore attendre un peu avant de voir cette berline électrique sur nos routes. Toyota a confirmé que le bZ7 sera lancé sur le marché chinois au cours du dernier trimestre de 2025. Quant à une éventuelle commercialisation en Europe et plus précisément en France, aucune information officielle n’a encore filtré, mais il serait surprenant que Toyota se prive d’introduire un tel modèle sur le marché européen, où la demande pour les berlines électriques premium ne cesse de croître.

Avec le bZ7, la firme japonaise espère bien augmenter ses ventes en Chine, où la coentreprise GAC-Toyota a écoulé 171 477 véhicules durant le premier trimestre de cette année, dont 66 066 pour le seul mois de mars. Des chiffres qui témoignent de la popularité de la marque dans l’empire du Milieu.

Un changement de paradigme pour Toyota

L’arrivée du bZ7 marque un véritable tournant dans la stratégie d’électrification de Toyota. Longtemps champion incontesté de l’hybridation, le constructeur japonais semblait réticent à se lancer pleinement dans l’aventure du tout électrique, préférant miser sur une approche progressive et diversifiée incluant également l’hydrogène.

Mais face à l’accélération du marché et à la montée en puissance de nouveaux acteurs comme les constructeurs chinois et des entreprises technologiques qui se lancent dans l’automobile (Xiaomi en tête), Toyota a visiblement décidé de changer de braquet. Le bZ7 apparaît comme la réponse claire du géant japonais à cette nouvelle donne.

Avec ce modèle ambitieux, Toyota démontre sa capacité à conjuguer son savoir-faire historique en matière de qualité et de fiabilité avec les nouvelles attentes des automobilistes en termes de design, de technologies et de performances. Un pari qui pourrait bien s’avérer gagnant sur un marché électrique en pleine mutation.