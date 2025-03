Toyota à la conquête de l’espace : quand l’automobile rencontre les étoiles

Après avoir dominé le marché automobile mondial, Toyota tourne désormais son regard vers l’espace. Le géant japonais vient d’investir dans Interstellar Technologies, une entreprise spécialisée dans le développement de fusées miniatures. Une stratégie qui illustre l’ambition sans limites du constructeur nippon.

Une alliance stratégique avec Interstellar Technologies

Fondée en 2003, Interstellar Technologies conçoit des lanceurs capables de placer des charges allant jusqu’à 100 kg en orbite terrestre. Malgré un démarrage lent (son premier lancement n’est intervenu qu’en 2017), l’entreprise a réussi en 2019 à envoyer une charge de 20 kg aux confins de l’espace – une première pour une société privée japonaise.

Le Japon accuse un retard notable dans la course spatiale : seulement cinq fusées lancées jusqu’en 2024, contre 145 pour les États-Unis. C’est là que Toyota entre en jeu avec un investissement massif de 7 milliards de yens (environ 43 millions d’euros) via sa division technologique Woven by Toyota.

Ces fonds serviront à financer la production en série de fusées et les tests d’Interstellar. Un second cycle d’investissement est prévu pour l’été, et un représentant de Toyota rejoindra le conseil d’administration d’Interstellar. (Voilà qui va donner des idées aux autres constructeurs, non?)

Quand le savoir-faire automobile rencontre la technologie spatiale

Cette collaboration va bien au-delà d’un simple apport financier. Toyota va mettre à profit son expertise industrielle pour révolutionner la fabrication des fusées et satellites. Jusqu’à présent, Interstellar fabriquait ses lanceurs à la main, pièce par pièce.

Le constructeur automobile va appliquer son fameux Toyota Production System (TPS), une méthode qui réduit les gaspillages et optimise les processus de fabrication. Cette approche repose sur le principe du « juste-à-temps » : les matériaux sont utilisés uniquement quand ils sont nécessaires.

Toyota va aussi contribuer à créer une chaîne d’approvisionnement dédiée, en mobilisant ses fournisseurs automobiles pour la fabrication de composants spatiaux. Une façon intelligente de valoriser son réseau existant sur un nouveau marché à fort potentiel.

L’automobile et l’espace : une histoire qui ne date pas d’hier

Toyota n’est pas le premier constructeur à s’aventurer dans le domaine spatial. Dès les années 1960, Chrysler participait au développement de fusées, tandis que Ford collaborait avec la NASA.

Plus récemment, Tesla et SpaceX ont tissé des liens étroits grâce à leur fondateur commun. De son côté, Nissan collabore avec la NASA sur des technologies de conduite autonome, qui pourraient équiper les futurs véhicules robotisés martiens. General Motors poursuit un objectif similaire avec l’agence spatiale américaine.

L’aventure de Toyota dans l’espace illustre comment les grands constructeurs automobiles diversifient leurs activités face aux défis du 21e siècle. Du véhicule terrestre au lanceur spatial, il n’y a qu’un pas… que le géant japonais est en train de franchir. Et vous, imaginiez-vous un jour voir le logo Toyota sur une fusée?