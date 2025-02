Tout ce qu’il faut savoir sur la future Alpine A110 électrique

Ce que vous devez retenir Un design entre tradition et modernitéL’esthétique de la nouvelle A110 promet de faire le lien entre l’héritage de la marque et sa vision du futur.

La prochaine génération de l’Alpine A110 s’annonce comme une véritable révolution dans l’univers des sportives françaises. Prévue pour 2026, cette nouvelle mouture abandonne le moteur thermique pour embrasser l’ère électrique. Un virage audacieux qui suscite déjà de nombreuses interrogations parmi les passionnés.

Une plateforme spécifique pour des performances exceptionnelles

La future A110 reposera sur une toute nouvelle architecture baptisée APP (Alpine Performance Platform). Cette base technique a été spécialement conçue pour les véhicules sportifs électriques, avec une particularité notable : les batteries seront réparties entre l’avant et l’arrière du véhicule, et non pas dans le plancher comme c’est habituellement le cas. Cette configuration permet de maintenir une position de conduite très basse, fidèle à l’ADN de la marque.

Un design entre tradition et modernité

L’esthétique de la nouvelle A110 promet de faire le lien entre l’héritage de la marque et sa vision du futur. Les designers s’inspirent à la fois du modèle mythique des années 70 et des concepts récents comme l’Alpenglow et l’A390. La silhouette caractéristique sera préservée, avec des touches de modernité propres à son statut de véhicule électrique.

Une motorisation électrique performante

Le groupe motopropulseur marque une rupture majeure. Exit le 1.8L turbo de 300 chevaux, place à un moteur électrique à flux axial développé en partenariat avec Whylot. La puissance annoncée atteint les 480 chevaux, alimentés par une batterie NMC de 77 kWh. Un bond en avant considérable qui promet des performances impressionnantes.

Un poids maîtrisé malgré l’électrification

La question du poids, centrale pour une sportive, a fait l’objet d’une attention particulière. Selon Luca de Meo, le PDG de Renault, la nouvelle A110 devrait afficher une masse contenue, inférieure à celle de ses concurrentes thermiques. Un défi technique remarquable quand on connaît le poids traditionnel des batteries.

Une gamme élargie

La nouvelle A110 ne se limitera pas à une seule carrosserie. Alpine prévoit de proposer deux versions : un coupé et un roadster. Une stratégie qui devrait séduire un plus large public d’amateurs de voitures sportives.

Une évolution technologique majeure

La plateforme APP a été pensée pour évoluer dans le temps, tant au niveau matériel que logiciel. Cette adaptabilité garantit la pérennité du modèle sur au moins deux cycles de produits, permettant des mises à jour et des améliorations continues des performances.

L’année 2025 s’annonce riche en révélations avec de nombreuses présentations et avant-premières prévues. Cette nouvelle A110 électrique représente bien plus qu’une simple évolution : elle incarne la transformation d’Alpine et sa vision d’un sport automobile respectueux de l’environnement.