Tous les nouveaux modèles Skoda attendus d’ici fin 2026

La marque Skoda, originellement issue de la ville de Mlada Boleslav, ne cesse d’enrichir sa gamme avec des propositions variées, allant des SUV compacts aux grandes voitures familiales. D’ici un an, plusieurs nouveautés vont faire leur apparition sur le marché français, et il y a de quoi s’intéresser davantage à l’univers automobile de cette marque.

L’été marquera un tournant avec le lancement du Skoda Enyaq, un SUV 100 % électrique qui a été présenté en 2020. Ce modèle va bénéficier d’un facelift en milieu de vie, rehaussé par l’arrivée d’une version coupé.

Les modifications du design de l’Enyaq incluront une refonte complète à l’avant, affichant de nouveaux phares à deux niveaux ainsi qu’une calandre éclairante. Ce modèle proposera une motricité sur les roues arrière ou sur l’ensemble des quatre roues, avec un moteur d’une puissance de 286 chevaux et une batterie de 77 kWh. Avec cette configuration, l’autonomie peut atteindre 590 kilomètres, une caractéristique rassurante pour les utilisateurs quotidiens.

A l’automne, lors de la Foire Internationale de l’Automobile de Munich, une autre surprise nous attend : le Skoda Vision O. Ce prototype, inspiré par le design de l’Octavia, s’annonce comme un précurseur de la future génération des modèles Combi. Avec une approche modernisée de la philosophie de design appelée Modern Solid, il souligne un engagement vers l’innovation.

Ce modèle pourrait également annoncer l’arrivée de la cinquième génération de l’Octavia, prévue pour le second semestre 2026. La passion pour cette marque ne fait qu’accroître, à mesure que l’intérêt pour les voitures électriques s’intensifie.

En 2026, un autre modèle fera son entrée : le Skoda Epiq, un SUV compact mesurant 4,10 mètres. Il se positionnera comme le plus petit de la gamme de nouveaux modèles entièrement électriques de la marque d’ici 2027. Cette voiture est prévue à un prix autour de 25 000 euros, ce qui la rendra accessible à un large public. En termes de capacité, il affichera un volume de coffre de 490 litres et une autonomie d’environ 400 kilomètres.

Pour les familles, un nouveau grand SUV familial, pensé pour accueillir jusqu’à sept passagers, est attendu à la fin de 2026. Ce modèle, aboutissant à partir du prototype Vision 7 S, se penchera sur la spatialité et la flexibilité des sièges, tout en offrant une autonomie annoncée de 600 kilomètres.

En somme, les prochaines années s’annoncent prometteuses pour les passionnées d’automobiles, et plus particulièrement pour celles qui souhaitent adopter des modèles électriques. L’évolution de Skoda, qui se mêle d’innovation tout en gardant un oeil sur l’accessibilité, pourrait bien redéfinir l’expérience des conductrices en France. La transition vers la mobilité durable prend forme, et chaque nouvelle annonce contribue à une dynamique qui semble inéluctable.