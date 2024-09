Top 5 des SUV premium qui défient l’Audi Q5 2024 : comparatif des meilleures options

Audi vient de dévoiler la troisième génération de son Q5, un modèle emblématique du segment des SUV premium compacts. Face à cette nouvelle mouture qui se veut plus technologique et électrifiée, la concurrence s’annonce rude. Découvrons les 5 adversaires les plus coriaces que devra affronter l’Audi Q5 2024 sur le marché français.

L’Audi Q5 2024 : évolution en douceur et électrification

Avant d’analyser ses concurrents, rappelons les principaux atouts du nouveau Q5. Cette troisième génération repose sur la nouvelle Plateforme Premium de Combustion (PPC), conçue pour accueillir des motorisations hybrides. Avec ses 4,72 mètres de long et son coffre de 520 litres, le Q5 2024 conserve des dimensions très proches de son prédécesseur.

Côté moteurs, Audi propose au lancement :

– Un diesel 2.0 TDI de 150 kW (204 ch) avec transmission intégrale quattro

– Un essence 2.0 TFSI de 150 kW (204 ch) en traction avant ou intégrale

– Une version sportive SQ5 avec un V6 TFSI de 270 kW (367 ch) et transmission quattro

Tous bénéficient d’une hybridation légère 48V, leur permettant d’obtenir la vignette Crit’Air 1 en France. Des versions hybrides rechargeables viendront compléter la gamme ultérieurement.

L’habitacle fait un bond en avant technologique avec jusqu’à trois écrans numériques et un nouveau système multimédia intégrant une intelligence artificielle.

BMW X3 : le rival allemand historique

Le BMW X3 est sans doute le concurrent le plus direct de l’Audi Q5. Récemment renouvelé, il affiche des dimensions légèrement supérieures avec 4,76 mètres de long. Son coffre est également plus volumineux, oscillant entre 476 et 570 litres selon les versions.

La gamme de motorisations du X3 comprend :

– Une version hybride rechargeable 30e xDrive de 220 kW (299 ch) offrant jusqu’à 90 km d’autonomie électrique

– Un diesel 20d xDrive de 145 kW (197 ch)

– Deux essences : 20i xDrive de 153 kW (208 ch) et M40i xDrive de 285 kW (387 ch)

Toutes les versions sont équipées de la transmission intégrale xDrive et d’une boîte automatique à 8 rapports.

Mercedes GLC : le confort à la française

Le Mercedes GLC est un autre poids lourd du segment. Avec ses 4,72 mètres, il fait jeu égal avec le Q5 en termes de dimensions. Son atout majeur réside dans son coffre particulièrement généreux de 600 litres (470 litres pour les versions PHEV).

La gamme de motorisations est très complète :

– Essences : GLC 200 (150 kW/204 ch), GLC 300 (190 kW/258 ch), AMG GLC 43 (310 kW/421 ch)

– Diesels : GLC 220d (145 kW/197 ch), GLC 300d (198 kW/269 ch)

– Hybrides rechargeables : GLC 300 e (230 kW/313 ch), GLC 300 de (245 kW/333 ch), AMG GLC 63 S E PERFORMANCE (500 kW/680 ch)

Toutes les versions sont équipées de la transmission intégrale 4MATIC et d’une boîte automatique 9G-TRONIC.

Volvo XC60 : la sécurité scandinave

Le Volvo XC60 s’est imposé comme une référence en matière de sécurité et de confort. Légèrement plus compact que le Q5 avec ses 4,69 mètres, il offre néanmoins un habitacle spacieux et un coffre de 480 litres.

La gamme de motorisations du XC60 se concentre sur l’électrification :

– Une version essence B5 de 184 kW (250 ch) avec hybridation légère

– Deux versions hybrides rechargeables : Recharge T6 de 257 kW (350 ch) et Recharge T8 de 335 kW (455 ch), offrant respectivement 81 et 76 km d’autonomie électrique

Toutes les versions sont équipées de la transmission intégrale AWD et d’une boîte automatique à 8 rapports.

Lexus NX : l’alternative japonaise hybride

Le Lexus NX se distingue par son approche résolument tournée vers l’hybridation. Récemment restylé, il mise sur des technologies innovantes comme le système de purification d’air nanoe X de Panasonic.

Deux motorisations sont proposées :

– Une version hybride 350h de 179 kW (243 ch), disponible en traction avant ou intégrale

– Une version hybride rechargeable 450h+ de 227 kW (309 ch) offrant 63 km d’autonomie électrique

Mazda CX-60 : l’outsider ambitieux

Bien que non positionné officiellement sur le segment premium, le Mazda CX-60 s’en approche par sa qualité de fabrication et ses prestations. Avec ses 4,75 mètres, il surpasse légèrement le Q5 en termes de dimensions et offre un coffre généreux de 570 litres.

Mazda se démarque avec des motorisations atypiques :

– Un diesel 6 cylindres en ligne e-SKYACTIV-D de 3.0 litres, disponible en 147 kW (200 ch) ou 187 kW (254 ch), tous deux avec hybridation légère

– Une version hybride rechargeable e-SKYACTIV PHEV de 241 kW (328 ch) combinant un 4 cylindres essence 2.5 litres et un moteur électrique, offrant 63 km d’autonomie électrique

Face à ces concurrents redoutables, l’Audi Q5 2024 devra miser sur son design élégant, sa technologie de pointe et l’image de marque prestigieuse d’Audi pour s’imposer. La bataille s’annonce passionnante sur ce segment particulièrement dynamique des SUV premium compacts.