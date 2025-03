Top 10 des meilleures voitures à moteur trois cylindres à acheter en 2025

Le moteur trois cylindres s’est imposé comme une solution efficace pour répondre aux exigences environnementales sans sacrifier les performances. Voici notre sélection des 10 meilleures voitures équipées de cette motorisation disponibles sur le marché français en 2025, avec des modèles pour tous les budgets et toutes les attentes.

Seat Arona : l’équilibre parfait entre prix et prestations

La Seat Arona représente l’une des options les plus attrayantes du segment des SUV urbains grâce à son excellent rapport qualité-prix. Elle propose deux motorisations essence trois cylindres basées sur le bloc 1.0 TSI, développant respectivement 95 ch et 115 ch. La différence tarifaire entre ces deux versions étant minime (environ 600 €), nous recommandons la version la plus puissante.

À partir de 21 779 €, cette Arona en finition Style Special Edition offre un équipement complet incluant un tableau de bord numérique, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, l’assistant de stationnement, un chargeur à induction pour smartphone et la surveillance des angles morts. Son coffre généreux de 400 litres achève de faire de l’Arona une proposition très séduisante dans sa catégorie. La marque espagnole, qui appartient au groupe Volkswagen, a su créer avec l’Arona un véhicule polyvalent qui s’adapte aussi bien à la ville qu’aux escapades du week-end.

Ford Puma : la polyvalence avec l’avantage de l’hybridation

Le Ford Puma figure parmi les crossovers urbains les plus réussis de ces dernières années. Il se distingue par son moteur 1.0 EcoBoost trois cylindres disponible en plusieurs versions hybrides légères de 125 ch, 155 ch et 160 ch. Ces motorisations lui permettent d’afficher la vignette Crit’Air 1 et de bénéficier des avantages liés à cette classification.

Avec un volume de coffre impressionnant de 456 litres pour un véhicule de ce gabarit, le Puma brille par sa praticité. Son prix débute à 24 312 € après application des remises Ford. La dotation de série est généreuse : écran tactile de 30,5 cm (12 pouces), caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, jantes alliage de 43 cm (17 pouces), phares à LED et assistant de stationnement. Le Puma représente l’alliance réussie entre le dynamisme historique de Ford et les nouvelles technologies d’électrification légère, offrant un agrément de conduite remarquable et une consommation maîtrisée.

Dacia Sandero : le champion des ventes en France

La Dacia Sandero n’est pas la voiture la plus vendue en France sans raison. Son principal atout réside dans son prix imbattable, débutant à 13 940 € pour la version standard et 15 320 € pour la variante Stepway au look plus baroudeur. Les deux versions sont proposées avec un moteur trois cylindres 1.0 de 90 ch, ainsi qu’une variante GPL de ce même bloc développant 100 ch.

La version GPL bénéficie de la vignette Crit’Air 1, ce qui constitue un avantage considérable dans les zones à circulation restreinte. Même la version de base intègre des équipements utiles comme les radars de stationnement arrière, les capteurs de pluie et de luminosité, ou l’assistant de freinage d’urgence. Pour 16 190 €, vous pouvez vous offrir la finition haut de gamme Journey Go, la plus complète en termes d’équipement. La Sandero incarne parfaitement la philosophie de Dacia : l’essentiel sans superflu, à un prix défiant toute concurrence, sans sacrifier la fiabilité liée à l’appartenance au groupe Renault.

Fiat Panda : l’éternelle citadine à prix mini

Avec l’arrivée récente de la nouvelle Grande Panda, la Fiat Panda classique est entrée dans la dernière phase de sa longue carrière. Elle reste néanmoins disponible à la vente avec un moteur trois cylindres 1.0 de 70 ch intégrant une hybridation légère, lui permettant d’afficher la vignette Crit’Air 1.

Actuellement proposée à partir de 10 950 € grâce aux offres promotionnelles, la Panda figure parmi les voitures neuves les moins chères du marché français. Son équipement standard comprend la climatisation, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, le régulateur de vitesse intelligent, les radars de stationnement arrière et la détection de fatigue du conducteur. Malgré sa conception vieillissante, la Panda reste une référence en matière de praticité urbaine, avec ses dimensions compactes qui lui permettent de se faufiler partout et de se garer facilement dans les espaces les plus exigus des centres-villes.

Hyundai Bayon : le crossover compact qui voit grand

Le Hyundai Bayon impressionne par sa capacité à maximiser l’espace intérieur malgré des dimensions extérieures contenues. Ce crossover urbain de moins de 4,2 mètres de longueur offre un volume de coffre supérieur à 400 litres. Il est proposé avec un moteur 1.0 T-GDi trois cylindres de 100 ch qui intègre une technologie d’hybridation légère, lui permettant d’afficher la vignette Crit’Air 1.

Le Bayon est disponible à partir de 19 905 € après application des remises du constructeur. À ce tarif, la finition Klass propose un équipement complet : écran tactile de 26 cm (10,25 pouces) avec navigation, compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, assistant actif de maintien dans la voie, caméra de recul et allumage automatique des feux. La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai constitue un argument supplémentaire en faveur du Bayon, offrant une tranquillité d’esprit appréciable pour un investissement automobile.

MG ZS : l’option chinoise qui fait sensation

Le MG ZS s’est rapidement imposé comme l’un des SUV les plus vendus en France. La raison principale de ce succès tient à son rapport qualité-prix exceptionnel : il est proposé à partir de 14 390 € après application des promotions. Pour bénéficier du moteur trois cylindres 1.0 T-GDI de 111 ch associé à une boîte automatique à six rapports, il faut opter pour la finition haut de gamme à 18 990 €.

Même à ce prix, qui reste très compétitif dans la catégorie, le ZS offre un équipement pléthorique : caméra à 360°, navigation par satellite, instrumentation numérique, système audio 3D, sellerie similicuir, capteur de pluie, sièges avant chauffants et siège conducteur à réglages électriques. Le design extérieur du ZS, bien que sans excentricité, affiche une allure moderne qui ne dénote pas face à la concurrence européenne. MG, marque historique britannique désormais propriété du groupe chinois SAIC, a réussi son retour en Europe avec ce modèle qui marie technologies modernes et tarification agressive.

Renault Captur : le SUV urbain à la française

Le Renault Captur figure parmi les SUV les plus populaires en France. Ce modèle au design distinctif partage ses motorisations trois cylindres avec la Sandero : un 1.0 TCe de 90 ch et un 1.0 ECO-G fonctionnant au GPL et développant 100 ch.

Disponible à partir de 21 815 €, le Captur en finition Evolution de base propose déjà un équipement substantiel : tableau de bord numérique de 17,8 cm (7 pouces), caméra de recul, régulateur de vitesse intelligent et alerte de franchissement involontaire de ligne avec correction de trajectoire. Le Captur séduit par son intérieur modulable grâce à sa banquette coulissante, offrant soit un espace généreux pour les passagers arrière, soit un volume de coffre accru selon les besoins. Cette polyvalence, associée au savoir-faire Renault en matière de confort et de tenue de route, fait du Captur une valeur sûre du segment.

Skoda Scala : le compromis idéal entre citadine et compacte

La Skoda Scala se positionne à mi-chemin entre une citadine et une compacte traditionnelle. Cette proposition unique dans le paysage automobile la rend particulièrement intéressante avec le moteur trois cylindres 1.0 TSI proposé en deux niveaux de puissance : 95 ch ou 115 ch, cette dernière version étant également disponible avec une boîte automatique DSG.

Après application des remises, la Scala est proposée à partir de 19 500 € en finition Selection. Cette version comprend les vitres teintées, le volant en cuir, les vitres arrière électriques, la climatisation, l’alerte de sortie de voie, l’assistant de démarrage en côte, les phares à LED et le régulateur de vitesse. La Scala illustre parfaitement la philosophie Skoda : offrir un peu plus d’espace et d’équipement que la concurrence au même prix, avec une approche pragmatique du design et de l’ergonomie. Son coffre généreux de 467 litres représente l’un des meilleurs volumes de sa catégorie, surpassant même certaines berlines compactes.

Toyota Yaris Cross : l’expertise hybride japonaise

Si le Toyota Yaris Cross n’est pas un véhicule à combustion pure, son système de propulsion hybride non rechargeable repose sur un moteur essence trois cylindres de 1,5 litre. Cette motorisation, qui bénéficie de la vignette Crit’Air 1, développe 116 ch ou 130 ch selon les versions et s’associe systématiquement à une transmission automatique permettant d’atteindre des consommations inférieures à 5,0 l/100 km.

Le Yaris Cross d’entrée de gamme est proposé à partir de 27 300 € en finition Active Plus. Cette version comprend la surveillance des angles morts, les capteurs de stationnement, la caméra de recul et un système multimédia avec écran tactile de 26,7 cm (10,5 pouces). La Yaris Cross bénéficie de plus de 20 ans d’expertise de Toyota dans l’hybridation, garantissant une fiabilité exemplaire et une maîtrise parfaite de cette technologie. Son gabarit compact (4,18 m) combiné à une position de conduite surélevée en fait un choix idéal pour une utilisation urbaine et périurbaine.

Citroën C3 : la nouvelle génération aux airs de crossover

La nouvelle Citroën C3, qui adopte désormais une allure plus proche d’un crossover que d’une citadine traditionnelle, clôt notre sélection. Elle est disponible dans une intéressante version hybride légère avec vignette Crit’Air 1, propulsée par un moteur 1.2 trois cylindres de 100 ch associé à une boîte automatique de série.

Dans sa finition Plus, disponible à partir de 19 700 €, la C3 offre un équipement complet : phares à LED, rétroviseurs électriques, jantes de 43 cm (17 pouces), radars de stationnement arrière, frein de stationnement électrique, climatisation, vitres électriques et système multimédia avec écran tactile de 26 cm (10,25 pouces). La nouvelle C3 a été repensée autour du concept de Citroën Advanced Comfort, avec une attention particulière portée aux suspensions et aux sièges pour offrir un confort de voyage exceptionnel. Son design distinctif avec ses nouvelles signatures lumineuses en forme de C lui permet de se démarquer dans le trafic.