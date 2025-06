Tesla s’effondre : les actionnaires exigent le départ d’Elon Musk

Ce que vous devez retenir Avec des ventes en chute libre de 49% et une confiance des consommateurs au plus bas, la constructrice électrique fait face à une véritable débâcle.

La valeur boursière a fondu de plus de 290 milliards d’euros depuis le début de l’année.

Pour une entreprise qui dominait le marché de la voiture électrique il y a encore quelques années, le contraste est saisissant.

La marque californienne traverse une période très sombre. Avec des ventes en chute libre de 49% et une confiance des consommateurs au plus bas, la constructrice électrique fait face à une véritable débâcle. Les investisseurs pointent du doigt la gestion de leur dirigeant et demandent des changements radicaux.

Une perte de confiance massive des investisseurs

Les actionnaires n’y vont pas par quatre chemins. Dans une lettre adressée à la présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm, les principaux investisseurs expriment leur « grave préoccupation » concernant l’orientation de l’entreprise. Leur message est clair : le patron de Tesla ne semble plus faire de son constructeur automobile sa priorité.

Cette situation trouve ses racines dans l’engagement politique récent du dirigeant. Son rôle au sein du Département de l’efficacité gouvernementale américain l’a visiblement éloigné de ses responsabilités premières. Les investisseurs estiment que cette dispersion nuit directement aux performances de leur entreprise.

Et les chiffres leur donnent raison. La valeur boursière a fondu de plus de 290 milliards d’euros depuis le début de l’année. En une seule semaine, l’action a perdu 14% de sa valeur. Ces données parlent d’elles-mêmes.

L’Europe déserte les modèles Tesla

Sur le Vieux Continent, la situation devient préoccupante. La Model Y, pourtant fer de lance de la gamme, affiche des ventes en recul de 51%. Comment expliquer cette désaffection ? Les conducteurs européens semblent se détourner massivement de la marque.

Cette tendance s’observe aussi outre-Atlantique. Aux États-Unis, les ventes accusent une baisse comprise entre 19% et 38% selon les modèles. Pour une entreprise qui dominait le marché de la voiture électrique il y a encore quelques années, le contraste est saisissant.

Les raisons de ce désamour ? Elles sont multiples. D’abord, l’image de marque s’est dégradée. Beaucoup de propriétaires ne souhaitent plus être associés à l’image du dirigeant. Ensuite, les retards de livraison s’accumulent, frustrant une clientèle déjà échaudée.

La montée en puissance des constructeurs chinois

Pendant que Tesla peine à convaincre, la Chine affirme sa domination sur le marché électrique mondial. Des marques comme BYD ou la récente arrivante dans l’automobile, une entreprise technologique connue pour ses smartphones, grignotent des parts de marché à vitesse grand V.

Ces constructeurs chinois possèdent un avantage de taille : leurs prix. Face à cette concurrence redoutable, Tesla peine à justifier ses tarifs plus élevés. En Chine, premier marché mondial de l’électrique, les consommateurs privilégient désormais les marques locales.

Quand la politique nuit aux affaires

L’engagement politique du patron de Tesla a créé des remous inattendus. Son rapprochement puis sa rupture avec l’ancien président américain ont alimenté de nombreuses polémiques. Cette instabilité a fini par rejaillir sur l’image de son entreprise automobile.

Les conséquences se matérialisent aujourd’hui par des boycotts organisés et même des actes de vandalisme visant les véhicules de la marque. Certains propriétaires témoignent de leur gêne à conduire leur voiture électrique, craignant d’être associés aux positions controversées de leur dirigeant.

Cette polarisation nuit directement aux ventes. Dans un marché automobile où l’image de marque joue un rôle décisif, Tesla se retrouve dans une position délicate. Les consommateurs ont le choix entre de nombreuses alternatives électriques, souvent moins clivantes.

L’avenir incertain du géant électrique

Les experts du secteur automobile évoquent désormais ouvertement une possible éviction du dirigeant. Cette hypothèse, impensable il y a quelques années, gagne du terrain parmi les observateurs. Les investisseurs semblent prêts à franchir le pas si la situation ne s’améliore pas rapidement.

Tesla peut-elle se redresser sans changement à sa tête ? La question divise. D’un côté, l’entreprise dispose encore d’atouts technologiques indéniables et d’une avance sur la conduite autonome. De l’autre, la concurrence se renforce et l’image de marque se dégrade.

Pour l’instant, le principal intéressé fait la sourde oreille aux demandes de ses actionnaires. Mais avec une pression qui ne cesse de monter et des résultats qui continuent de décevoir, la patience des investisseurs pourrait bien avoir des limites. L’industrie automobile observe attentivement cette crise qui pourrait redessiner les équilibres du marché électrique mondial.