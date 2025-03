Tesla Roadster : l’hypercar électrique qui se fait attendre depuis huit ans

Vous souvenez-vous du grand dévoilement en novembre 2017 ? Ce soir-là, Tesla présentait simultanément son camion Semi et la réinterprétation de son premier modèle historique : le Roadster. Huit ans plus tard, les réservations sont toujours ouvertes moyennant un acompte de 43 000 €, mais la voiture n’a toujours pas vu le jour.

La marque américaine avait initialement promis une commercialisation pour 2020. Puis 2021. Puis 2022, 2023, et maintenant 2024. Mais à chaque fois, le délai s’allonge sans explication claire.

Un design encore en finalisation

D’après les dernières informations transmises par le patron de Tesla, le design définitif serait en phase de finalisation. Mais il a aussi précisé que la priorité reste le développement des modèles grand public – comprenez les Model 3, Y et autres futurs véhicules abordables.

La situation prend une tournure assez étrange : sans communiquer de date de livraison ni même montrer la version finale du véhicule, Tesla continue d’accepter les réservations dans le monde entier, y compris en France.

Sur le site officiel, on peut lire que « les réservations du Roadster nécessitent un premier versement par carte bancaire de 4 000 € suivi d’un virement de 39 000 € sous 10 jours ». Si le premier montant est indiqué comme « intégralement remboursable », rien n’est précisé pour les 39 000 € restants. Une zone d’ombre qui mérite d’être éclaircie.

Des promesses techniques impressionnantes

Que vaut l’attente ? Si l’on s’en tient aux caractéristiques annoncées (avec la prudence qui s’impose après l’épisode du Cybertruck dont les performances finales étaient inférieures aux promesses), le Roadster serait tout simplement révolutionnaire :

• Accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes

• 400 mètres départ arrêté en 8,8 secondes

• Vitesse maximale supérieure à 400 km/h

• Autonomie dépassant les 1 000 km

• Couple maximal de 10 000 Nm

• Transmission intégrale

Plus surprenant encore : l’option « SpaceX » qui intégrerait 10 petites fusées pour améliorer l’accélération, la vitesse, le freinage et la tenue de route. Le patron de Tesla a même affirmé que la version la plus performante pourrait atteindre les 100 km/h en moins d’une seconde – du jamais vu pour un véhicule de série.

Un prix qui risque de grimper

Aucun tarif définitif n’a été communiqué. Les estimations initiales évoquaient une fourchette entre 200 000 et 250 000 dollars (environ 185 000 à 230 000 €), mais après huit ans d’inflation et de développement, on peut s’attendre à des montants bien plus élevés.

Pour les passionnés qui maintiennent leur réservation, la question reste entière : quand verront-ils enfin cette hypercar électrique tant promise ? Et sera-t-elle à la hauteur des attentes après une si longue gestation ?

(Si vous vous demandez si vous devriez réserver… je vous conseille plutôt d’attendre de voir un modèle rouler avant de sortir votre chéquier. Huit ans, c’est long, même pour un rêve électrique à quatre roues.)

La situation du Roadster illustre bien la méthode Tesla : des annonces révolutionnaires, des délais élastiques, mais une capacité indéniable à faire rêver les amateurs d’automobiles. Reste à savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle.