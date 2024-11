Tesla prépare un coup de maître pour dominer le marché des voitures électriques

se renouveler est indispensable dans un secteur aussi concurrentiel.

l’évolution de tesla depuis ses débuts

il est indéniable que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis que tesla a ouvert la voie dans le domaine des voitures électriques. à une époque où presque toutes les grandes marques automobiles ont intégré ce secteur, l’entreprise américaine a su maintenir sa position dominante. le modèle y, par exemple, s’est hissé au rang de voiture la plus vendue au monde en 2023. mais tesla est bien consciente qu’il faut innover constamment pour rester en tête.

les rumeurs et fuites récentes indiquent que tesla prévoit des mises à jour majeures pour ses modèles phares tels que le suv modèle y et la berline modèle 3. ces révisions porteront principalement sur la batterie et l’autonomie, deux éléments cruciaux dans l’univers des voitures électriques.

des améliorations attendues pour les modèles y et 3

un initié de l’industrie automobile a récemment révélé que les versions d’entrée de gamme du modèle y et du modèle 3 bénéficieront bientôt de batteries plus grandes et d’une efficacité énergétique accrue. cette mise à jour débutera avec le modèle 3, qui n’avait pas reçu de modifications significatives lors de sa dernière révision il y a quelques mois.

les nouvelles batteries seront équipées de cellules catl, augmentant leur capacité brute de 60 kwh à 62,5 kwh, soit une augmentation de 4 %. malgré cette amélioration, le poids total sera réduit d’un kilogramme, passant ainsi à 475 kg. bien qu’aucune information définitive ne soit disponible concernant le type exact de chimie utilisé pour ces nouvelles batteries — qu’il s’agisse d’une technologie lfp ou lmfp — il semble probable que cela améliorera légèrement l’autonomie du modèle 3 standard.

performances et caractéristiques techniques

avec cette nouvelle batterie, l’autonomie du modèle 3 pourrait passer d’environ 513 km actuellement homologués à environ 520 km. aucune modification du moteur n’est prévue ; il devrait donc continuer à utiliser son moteur actuel associé à l’essieu arrière, développant une puissance de 218 kw et un couple maximal de 350 nm. cet ensemble permet au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,1 secondes. cet allègement pourrait même rendre la voiture légèrement plus rapide, bien que cela reste difficilement perceptible par le conducteur.

aucune information n’a été divulguée concernant le système de charge des nouveaux modèles. actuellement compatible avec des puissances allant jusqu’à 170 kw en courant continu, il est peu probable que cette caractéristique subisse des changements significatifs.

implications pour le modèle y

quant au modèle y, la version actuelle équipée d’une traction arrière utilise déjà une batterie byd. cependant, cette nouvelle batterie catl pourrait venir remplacer celle existante. il reste à voir si cela se produira avant ou après la mise à jour connue sous le nom Juniper ou si tesla préférera présenter toutes ces innovations simultanément.

bien entendu, comme souvent avec cette marque américaine, aucune déclaration officielle n’a été faite pour confirmer ou infirmer ces spéculations. les passionnés devront donc patienter encore un peu pour découvrir quelles surprises tesla réserve pour ses clients fidèles.