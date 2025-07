Tesla Model 3+ : la berline électrique qui franchit la barre des 800 km d’autonomie

Ce que vous devez retenir Le constructeur américain vient de lever le voile sur une version inédite de sa Model 3, baptisée Model 3+.

Le constructeur américain vient de lever le voile sur une version inédite de sa Model 3, baptisée Model 3+. Cette nouvelle déclinaison promet de révolutionner l’univers des berlines électriques avec une autonomie qui dépasse les 800 kilomètres selon le cycle d’homologation CLTC.

Une autonomie record pour contrer la concurrence asiatique

Cette annonce ne doit rien au hasard. Tesla souhaite renforcer sa position face à la montée en puissance des constructeurs chinois sur leur propre territoire. La Model 3+ sera d’abord commercialisée en Chine avant d’être proposée sur le marché européen dans un second temps.

Concrètement, quand vous prenez le volant de cette nouvelle Tesla pour un trajet Paris-Marseille, vous arrivez à destination sans avoir besoin de vous arrêter pour recharger. Une prouesse technique qui change complètement la donne pour les longs trajets (et qui devrait rassurer ceux qui hésitent encore à passer à l’électrique).

La technologie LG Energy Solutions au cœur des performances

Le secret de cette autonomie exceptionnelle réside dans sa batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) développée par LG Energy Solutions. Cette technologie offre une densité énergétique supérieure tout en conservant un poids maîtrisé par rapport aux solutions actuelles.

Cette nouvelle chimie de batterie permet à la Model 3+ de se distinguer nettement des versions déjà disponibles : Propulsion, Long Range et Performance. Tesla mise clairement sur l’efficience plutôt que sur la puissance brute pour cette variante.

Une puissance de 306 chevaux pour la version +

Côté motorisation, la Model 3+ développe 306 chevaux, soit 29 chevaux de plus que la version Propulsion de base. Cette puissance reste raisonnable et s’inscrit dans une logique d’optimisation de l’autonomie plutôt que de recherche de performances pures.

Pour vous donner une idée, cette puissance suffit largement pour les dépassements sur autoroute et offre des accélérations satisfaisantes au quotidien. Tesla privilégie l’équilibre entre agrément de conduite et efficacité énergétique.

Une révélation inattendue via les autorités chinoises

L’existence de cette Model 3+ n’a pas été annoncée lors d’un événement officiel. Elle a été révélée par une demande d’homologation déposée auprès du ministère de l’Industrie et de l’Informatique chinois, l’organisme qui régule la commercialisation des véhicules neufs dans le pays.

Cette approche discrète témoigne de la stratégie de Tesla qui préfère parfois laisser filtrer les informations via les canaux administratifs avant de communiquer officiellement. Les annonces formelles devraient intervenir dans les prochaines semaines.

Quelle arrivée en Europe pour cette berline haute autonomie ?

Si la Model 3+ voit d’abord le jour en Chine, son arrivée sur le Vieux Continent semble inévitable. Tesla a pour habitude de déployer ses innovations technologiques sur l’ensemble de ses marchés, même si cela prend parfois plusieurs mois.

Pour les automobilistes européens, cette version pourrait représenter l’alternative idéale entre la Model 3 standard et la Model S, plus chère et plus imposante. Elle comblerait un vide dans la gamme en proposant une autonomie de référence dans un format de berline compacte.

Reste à connaître le positionnement tarifaire de cette Model 3+ et sa date de disponibilité précise sur notre marché. Une chose est sûre : cette nouvelle version renforce encore l’avance technologique de Tesla dans le domaine de l’autonomie des véhicules électriques.