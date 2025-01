Tesla Model 2 : tout savoir sur la future voiture électrique à 22 500 euros

Ce que vous devez retenir Cette compacte électrique vise un prix de départ autour de 22 500 euros en France, un positionnement stratégique pour démocratiser la mobilité électrique.

La révolution électrique abordable se prépare chez Tesla. Le constructeur américain s’apprête à lancer son modèle le plus accessible, une voiture qui pourrait redéfinir le marché des véhicules électriques grand public.

Une nouvelle approche du marché électrique

Le futur modèle d’entrée de gamme de Tesla, provisoirement surnommé Model 2, se profile à l’horizon 2025. Cette compacte électrique vise un prix de départ autour de 22 500 euros en France, un positionnement stratégique pour démocratiser la mobilité électrique.

Une production optimisée pour la rentabilité

La fabrication débutera initialement dans la Gigafactory de Shanghai, avant une probable extension à l’usine berlinoise. Cette stratégie permettrait d’éviter les taxes d’importation européennes sur les véhicules chinois. Le lancement commercial est programmé pour début 2026.

Une architecture éprouvée et optimisée

Contrairement aux rumeurs initiales, le Model 2 ne reposera pas sur la plateforme de troisième génération. Il utilisera une version améliorée de l’architecture actuelle des Model 3 et Model Y. (Un choix pragmatique qui facilite l’industrialisation et réduit les coûts de développement.)

Des innovations techniques attendues

La voiture devrait intégrer plusieurs avancées technologiques pour optimiser son efficience énergétique. Les ingénieurs Tesla travaillent notamment sur une nouvelle chimie de batterie plus abordable et sur des solutions aérodynamiques innovantes.

Un design compact et moderne

Les premières images numériques non officielles suggèrent une silhouette compacte mais élégante, fidèle à l’ADN stylistique de la marque. Le véhicule devrait mesurer environ 4,2 mètres de long, le positionnant dans le segment des compactes.

Un intérieur minimaliste et technologique

L’habitacle devrait reprendre la philosophie épurée chère à Tesla, avec un grand écran central comme interface principale. Les matériaux seront probablement plus simples que sur les modèles haut de gamme, sans compromettre la qualité perçue.

Un rôle stratégique majeur

Ce nouveau modèle représente un enjeu capital pour Tesla, alors que le marché des véhicules électriques devient de plus en plus concurrentiel. La marque vise une production annuelle de plusieurs centaines de milliers d’unités pour ce modèle.

Avec une autonomie estimée entre 350 et 400 kilomètres selon le cycle WLTP, et des performances en adéquation avec les standards de la marque, le Model 2 pourrait bien devenir le véhicule électrique le plus vendu au monde. (Une ambition qui rappelle celle de la Ford T en son temps, mais version zéro émission !)

Un positionnement tarifaire agressif

Le prix annoncé de 22 500 euros placerait ce modèle en concurrence directe avec les électriques chinoises et européennes du segment B. Cette tarification agressive vise à conquérir une nouvelle clientèle, plus jeune et urbaine.

Les précommandes devraient ouvrir fin 2025, avec des premières livraisons prévues début 2026. Les clients français pourraient bénéficier du bonus écologique, rendant le véhicule encore plus accessible.