Tesla met en garde Donald Trump contre l’impact négatif des politiques douanières sur le marché automobile

Le constructeur américain Tesla alerte sur les conséquences potentiellement désastreuses des nouvelles politiques douanières envisagées par l’administration Trump. Dans un contexte où l’action du groupe a perdu près de 50% de sa valeur ces dernières semaines, cette prise de position marque un tournant dans les relations entre le PDG Elon Musk et le président américain.

Une chute boursière préoccupante pour le leader de l’électrique

L’action Tesla traverse une période particulièrement difficile sur les marchés financiers. La valeur du titre s’est effondrée de près de 50% depuis janvier 2025, date de l’investiture du nouveau président américain. Cette dégringolade s’explique par plusieurs facteurs combinés : un ralentissement mondial des ventes de véhicules électriques, des déclarations controversées d’Elon Musk et des manifestations devant certaines concessions de la marque.

Le contexte économique actuel place Tesla dans une position délicate. Malgré sa position dominante sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, avec des modèles phares comme la Model 3 et la Model Y, la firme texane doit faire face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment des constructeurs chinois qui proposent des véhicules aux tarifs très compétitifs.

Des relations ambiguës entre Elon Musk et Donald Trump

La semaine dernière, le président américain a tenté un geste symbolique en annonçant son intention d’acquérir une Tesla Model S. Une annonce surprenante puisque le protocole de sécurité présidentiel interdit au chef d’État de prendre personnellement le volant, sauf dans des zones sécurisées.

Cette déclaration n’a visiblement pas suffi à rassurer les marchés ni à apaiser les tensions entre les deux hommes. Dans une lettre adressée au Représentant Commercial des États-Unis datée du 11 mars 2025, Tesla exprime clairement ses inquiétudes : « Les exportateurs américains sont intrinsèquement exposés à des impacts disproportionnés lorsque d’autres pays répondent aux actions commerciales des États-Unis. »

La marque californienne, désormais basée au Texas, précise que « les actions commerciales antérieures des États-Unis ont provoqué des réactions immédiates des pays ciblés, incluant l’augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques importés dans ces pays. »

L’impact concret des politiques douanières sur la compétitivité

Tesla souligne que les précédentes mesures tarifaires ont augmenté les coûts de production de ses véhicules fabriqués aux États-Unis, ainsi que leurs coûts d’exportation. Cette situation rend les constructeurs américains moins compétitifs à l’échelle mondiale.

Le marché français n’est pas épargné par ces répercussions. Les prix des Tesla y sont déjà plus élevés qu’aux États-Unis. À titre d’exemple, la Model 3 Propulsion est actuellement proposée à partir de 39 990 € en France, contre environ 32 000 € (après conversion) sur le sol américain. Une guerre commerciale accentuerait cette différence tarifaire.

La firme d’Elon Musk exhorte le Représentant Commercial américain à explorer des stratégies alternatives pour éviter ces effets néfastes dans l’implémentation des futures politiques commerciales.

Les limitations de la chaîne d’approvisionnement nationale américaine

Dans sa communication, Tesla met également l’accent sur les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement nationale : « Bien que certaines initiatives passées aient encouragé la croissance industrielle aux États-Unis, certaines chaînes d’approvisionnement restent embryonnaires », notamment celle des batteries.

Le constructeur précise que « même avec une localisation agressive de la chaîne d’approvisionnement, certaines pièces et composants demeurent difficiles voire impossibles à obtenir aux États-Unis. »

Cette problématique touche particulièrement le secteur des voitures électriques, où la majorité des matières premières pour les batteries (lithium, cobalt, nickel) provient de pays comme la Chine, le Congo ou l’Australie. La gigafactory européenne de Tesla près de Berlin représente justement une tentative de sécuriser ces approvisionnements pour le marché européen.

Un effondrement des ventes inquiétant sur plusieurs marchés stratégiques

Les chiffres de ventes de Tesla montrent une tendance préoccupante sur plusieurs marchés clés. En Chine, la marque a subi une chute de 49% de ses livraisons en février, alors même que les immatriculations globales ont augmenté de 26% sur la même période.

La Chine, premier marché mondial de l’automobile électrique, représente un enjeu majeur pour Tesla. La Gigafactory de Shanghai, avec sa capacité de production annuelle dépassant les 750 000 véhicules, est l’une des usines les plus productives du groupe.

L’Association Chinoise des Véhicules de Passagers (CPCA) attribue ces résultats décevants aux prises de position politiques d’Elon Musk et prévient qu’elles pourraient affecter durablement les ventes de la marque.

L’Europe, un marché en forte baisse pour Tesla

En Allemagne, les livraisons de Tesla ont chuté de 71% sur les deux premiers mois de 2025, suite au soutien public d’Elon Musk au parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) lors des dernières élections.

Sur le marché français, la situation n’est guère plus reluisante avec un recul de 44% des livraisons en janvier et février 2025. Cette baisse significative intervient dans un contexte où les aides à l’achat pour les véhicules électriques ont été revues à la baisse.

La France reste pourtant un marché stratégique pour Tesla en Europe. Le réseau de Superchargeurs y est l’un des plus denses, avec plus de 150 stations réparties sur l’ensemble du territoire, facilitant les déplacements longue distance pour les propriétaires de véhicules de la marque.

Les défis structurels du marché électrique

Au-delà des tensions géopolitiques et des positionnements personnels d’Elon Musk, Tesla fait face à des défis structurels majeurs. La transition énergétique vers l’électrique connaît un ralentissement dans de nombreux pays, notamment en raison des inquiétudes liées à l’autonomie des véhicules et au déploiement des infrastructures de recharge.

Pour continuer à séduire le marché français, Tesla mise sur sa Model 2, un modèle compact dont le prix devrait avoisiner les 25 000 €. Ce véhicule, attendu pour 2026, pourrait permettre à la marque de conquérir une nouvelle clientèle, notamment les citadins à la recherche d’une voiture électrique abordable et pratique.

Les prochains mois seront déterminants pour Tesla. Entre les tensions commerciales, les enjeux politiques et les défis techniques, le constructeur américain traverse une période de turbulences sans précédent dans son histoire.