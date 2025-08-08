Tesla et Samsung signent un contrat monstre de 14,8 milliards d’euros pour révolutionner l’intelligence artificielle automobile

Ce que vous devez retenir Selon les déclarations du patron de Tesla, la production réelle pourrait atteindre des volumes bien supérieurs, multipliant d’autant la valeur de ce partenariat.

L’industrie automobile vient de connaître un tournant majeur. Tesla et Samsung Electronics ont officialisé un partenariat colossal d’une valeur de 14,8 milliards d’euros, destiné à produire les futurs processeurs d’intelligence artificielle de la marque américaine. Cette alliance stratégique pourrait bien redéfinir l’avenir de la conduite autonome.

Un pari sur l’avenir de la conduite autonome

La nouvelle usine Samsung située à Taylor au Texas deviendra le théâtre de production des puces AI6 de nouvelle génération. Ces composants révolutionnaires alimenteront les futurs systèmes d’aide à la conduite de Tesla. Un projet ambitieux qui traînait depuis des mois et qui trouve enfin son souffle grâce à cette collaboration inédite.

Les marchés financiers ont immédiatement réagi à l’annonce. L’action Samsung a bondi de 6,8 %, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2024. Du côté de Tesla, la progression s’est établie à 1,9 % lors des échanges pré-ouverture américains. Une réaction qui témoigne de l’importance stratégique de cet accord.

Quand la géographie influence la technologie

Elon Musk n’a pas caché sa satisfaction concernant la localisation de cette future production. L’usine texane présente l’avantage d’être proche de son domicile, lui permettant de superviser personnellement les opérations. Cette proximité géographique facilitera les ajustements techniques et l’optimisation des processus de fabrication.

Le montant annoncé de 14,8 milliards d’euros ne représente que le minimum garanti. Selon les déclarations du patron de Tesla, la production réelle pourrait atteindre des volumes bien supérieurs, multipliant d’autant la valeur de ce partenariat.

Samsung cherche sa place dans la course aux processeurs

Cette alliance arrive à point nommé pour le géant sud-coréen. L’usine de Taylor peinait jusqu’ici à trouver des clients de taille. En octobre 2024, Samsung avait même reporté la réception d’équipements ASML, faute de commandes suffisantes. Le démarrage de la production, initialement prévu plus tôt, a été repoussé à 2026.

La situation financière de Samsung dans ce secteur méritait effectivement un coup de pouce. Bien que leader mondial dans les systèmes de stockage de données, la société ne détient que 8 % du marché des microprocesseurs, loin derrière TSMC et ses 67 % de parts de marché mondial.

Une répartition astucieuse des responsabilités

L’écosystème des puces Tesla se diversifie intelligemment. Pendant que Samsung se charge déjà de la fabrication des processeurs AI4 qui équipent actuellement les systèmes de conduite semi-autonome, TSMC prendra en charge la production des puces AI5 (prévues fin 2026) entre Taïwan et l’Arizona.

Les processeurs AI6 arriveront donc logiquement dans un second temps, probablement vers 2027 ou 2028. Cette planification échelonnée permet à chaque fabricant de se spécialiser sur une génération spécifique tout en maintenant une production continue.

Des enjeux financiers considérables

Les chiffres donnent le vertige quand on regarde les difficultés récentes de Samsung. La division semiconducteurs a accusé des pertes supérieures à 3,2 milliards d’euros sur le premier semestre. Les bénéfices opérationnels ont même chuté de 56 % au deuxième trimestre, plombés par ce secteur en difficulté.

Cette collaboration avec Tesla s’inscrit dans la stratégie du président Jay Y. Lee, qui souhaite réduire la dépendance de Samsung aux systèmes de stockage et renforcer sa position sur le marché des processeurs haute performance.

Reste maintenant à voir si cette alliance tiendra ses promesses. Les automobilistes du monde entier surveilleront attentivement l’évolution de ces technologies d’intelligence artificielle qui façonneront demain leur expérience de conduite. Une chose est sûre : la bataille technologique de l’automobile autonome vient de franchir un nouveau palier.