Tesla en crise sur le marché européen : chute drastique des ventes au printemps 2025

Le mois d’avril a marqué un tournant négatif pour le constructeur américain de véhicules électriques. Si Tesla affiche des résultats encourageants en Chine, la situation est bien différente sur le Vieux Continent, où la marque subit une dégringolade inquiétante de ses immatriculations. Cette chute survient malgré le lancement de la nouvelle Model Y Juniper, censée revitaliser les ventes de la gamme. Qu’est-ce qui explique ce revirement de situation pour celle qui dominait jusqu’alors le marché électrique européen? Examinons les chiffres et les facteurs qui contribuent à ce phénomène.

Une chute généralisée dans huit pays européens

Les chiffres sont sans appel. En Espagne, où la Model 3 et la Model Y trônaient en tête des classements des véhicules électriques les plus vendus pendant plusieurs mois, la situation s’est considérablement dégradée. La Model 3 conserve sa première place au cumul annuel, mais se fait détrôner en avril par la Renault 5 et le Kia EV3. Pour la Model Y, qui occupait régulièrement la seconde position du podium, la descente est encore plus marquée puisqu’elle se retrouve désormais en quatrième place, dépassée par la Citroën ë-C3 en plus des deux modèles précités.

Au total, les véhicules du constructeur américain accusent des baisses de 44,4% pour la Model 3 et près de 17% pour la Model Y par rapport à avril 2024 sur le marché espagnol. Globalement, les immatriculations de la marque en Espagne ont chuté de 36% – et cette statistique fait pourtant de l’Espagne l’un des marchés où Tesla résiste le mieux!

La situation est encore plus alarmante dans d’autres pays européens:

Suède : -81% (!)

: -81% (!) Pays-Bas : -74%

: -74% Danemark : -67%

: -67% Royaume-Uni : -62%

: -62% France : -59%

: -59% Belgique : -55%

: -55% Allemagne: -46%

Même en Norvège, pays pionnier de la mobilité électrique où la Model Y maintient sa position de modèle le plus vendu, les experts automobiles locaux notent que les ventes globales de la marque « sont très en dessous du niveau habituel ».

Les facteurs derrière cette baisse spectaculaire

Comment expliquer un tel effondrement des ventes? Plusieurs raisons semblent se conjuguer pour expliquer cette situation.

Une concurrence qui rattrape son retard

Les spécialistes norvégiens du secteur automobile avancent que cette baisse « peut signaler que de nombreux acheteurs trouvent maintenant d’autres marques aussi intéressantes, proposant des prestations similaires dans la même gamme de prix. »

Et c’est bien là que le bât blesse: Tesla a longtemps bénéficié d’une avance technologique et d’un réseau de recharge exclusif qui justifiaient sa position dominante. Mais les autres constructeurs ont massivement investi pour combler leur retard. Des modèles comme la Renault 5 ou le Kia EV3 offrent aujourd’hui des alternatives séduisantes à prix maîtrisés.

Des modèles qui prennent de l’âge

Une autre raison évoquée par certains analystes tient au vieillissement de la gamme Tesla. Les modèles 3 et Y, avec leurs lignes désormais familières, commencent à souffrir face à la fraîcheur des nouvelles propositions européennes et asiatiques.

Le lancement du Model Y Juniper (version actualisée pour 2025) était supposé inverser cette tendance. Or, les premiers résultats ne vont pas dans ce sens. (Il faut quand même noter que les livraisons de cette version améliorée n’ont débuté que récemment et que seule la variante propulsion est disponible pour l’instant.)

Une chute boursière parallèle

Cette chute des ventes se reflète aussi en bourse, où la valeur des actions de la société a dégringolé de 42%. D’après certaines sources financières, les prises de position du dirigeant de l’entreprise dans la politique américaine pourraient avoir influencé négativement la perception de la marque, surtout en Europe.

La nouvelle Model Y Juniper: pas encore le sauveur espéré

La Model Y Juniper, censée relancer les ventes, n’a pas encore produit l’effet escompté. La gamme complète propose trois déclinaisons:

Version propulsion (RWD) à 44 900 €

Version Grande Autonomie propulsion (Long Range RWD) à 49 900 €

Version Grande Autonomie transmission intégrale (Long Range AWD) à 52 900 €

Il est possible que les clients attendent les versions à plus grande autonomie avant de se décider, mais celles-ci sont aussi plus onéreuses. Dans un contexte où les tarifs des véhicules électriques sont scrutés à la loupe, ces prix peuvent freiner les ventes.

Un avenir incertain dans un marché en pleine mutation

Cette situation marque-t-elle le début d’un déclin durable pour Tesla en Europe, ou seulement une phase difficile? Les prochains mois seront déterminants.

Le marché automobile électrique européen est en train de se redessiner. Les marques historiques du continent rattrapent leur retard technologique. Des constructeurs asiatiques arrivent avec des modèles attractifs. Et au milieu de tout ça, Tesla semble perdre de sa superbe.

Reste à voir si l’arrivée des versions plus puissantes de la Model Y Juniper et les mises à jour attendues pour la Model 3 permettront au constructeur américain de redresser la barre. Une chose est sûre: la route vers la domination du marché électrique s’annonce désormais bien plus sinueuse pour Tesla qu’elle ne l’était jusqu’à présent.

Les acheteurs européens semblent maintenant regarder au-delà de l’aura qui entourait la marque. Ils comparent, calculent l’autonomie réelle, évaluent la qualité de finition… et souvent, finissent par choisir ailleurs. (Une tendance qui rappelle ce qu’on a vu dans le passé avec d’autres marques qui ont perdu leur statut d’exception quand la concurrence s’est structurée, vous vous souvenez?)

La question reste ouverte: Tesla saura-t-elle rebondir ou devra-t-elle se contenter d’être un constructeur parmi d’autres sur le marché électrique européen?