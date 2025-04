Tesla en chute libre : des résultats financiers alarmants au premier trimestre 2025

Le constructeur américain de véhicules électriques traverse une période extrêmement difficile. Les chiffres du premier trimestre 2025 viennent d’être publiés et ils sont plus inquiétants que prévu. La marque dirigée par Elon Musk affiche les pires résultats financiers de son histoire, avec un effondrement notable de ses ventes, notamment sur le marché européen.

Des chiffres financiers en forte baisse

Le bilan financier de Tesla pour le premier trimestre 2025 est sans appel. Le constructeur a enregistré un chiffre d’affaires total de 18 milliards d’euros, marquant une baisse de 9% par rapport à la même période l’an dernier. Plus alarmant encore, le bénéfice net s’est effondré de 71% pour atteindre seulement 380 millions d’euros.

Les revenus liés à la vente de véhicules ont chuté de 20%, s’établissant à environ 13 milliards d’euros. Quant au bénéfice par action, il s’est limité à 0,27 dollar, bien en dessous des 0,41 dollar attendus par les analystes de Wall Street. Est-ce le début d’une longue descente pour le pionnier de l’électrique? La question mérite d’être posée.

Une production perturbée et des livraisons en baisse

Au total, Tesla a livré 336 681 véhicules durant ce premier trimestre, ce qui représente une diminution de 13% sur un an. La marque américaine justifie en partie cette chute par des modifications opérées sur les lignes de production du Model Y dans ses quatre principales usines.

Ces changements auraient provoqué des interruptions de production durant plusieurs semaines. (C’est souvent le cas lors des mises à jour de modèles phares, mais rarement à cette échelle sur l’ensemble des sites de production simultanément.)

L’impact négatif des activités politiques d’Elon Musk

Au-delà des défis industriels, l’implication politique du PDG Elon Musk a considérablement nui à l’image de Tesla. Son rôle au sein du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) dans l’administration Trump a généré de vives polémiques et a dégradé la perception de la marque.

Cette situation a même déclenché une vague de protestations, des appels au boycott et même des actes de vandalisme contre les installations de Tesla. Avez-vous remarqué comment certaines marques peuvent voir leur image se transformer du jour au lendemain en fonction des prises de position de leurs dirigeants?

Une série d’incidents violents contre Tesla

Le 18 mars à Las Vegas, un centre de réparation Tesla a été la cible d’un incendie criminel. Au moins cinq véhicules ont été endommagés après qu’une personne vêtue de noir s’est approchée du bâtiment avec des cocktails Molotov. L’individu était également armé, et les dégâts causés au concessionnnaire ont été considérables.

Le FBI et des détectives antiterroristes du Département de Police Métropolitaine de Las Vegas ont été mobilisés pour enquêter. D’autres incidents graves ont été signalés : plusieurs Tesla Cybertruck incendiés à Kansas City et deux fusillades distinctes dans des concessions de l’Oregon.

Ces événements ont fait naître des soupçons d’attaques coordonnées. Un des trois individus arrêtés sera poursuivi pour des charges fédérales après avoir attaqué des propriétés Tesla avec des cocktails Molotov dans différents États. Un autre suspect a mis le feu à des stations de recharge Tesla après avoir inscrit des messages anti-Trump. Même en France, un Tesla blanc a été vandalisé avec l’inscription « FUCK ELON » sur sa carrosserie.

Un modèle abordable en question

Face à cette situation délicate, l’avenir du modèle abordable que Tesla envisage de lancer reste incertain. Ce projet, parfois désigné sous le nom de code E41, viserait à proposer une version d’entrée de gamme du Model Y avec des coûts de production réduits de 20%.

Actuellement, le Model Y démarre à environ 45 500 euros en France. Une version plus accessible permettrait d’attirer une nouvelle clientèle. Tesla prévoit de fabriquer 250 000 unités de ce modèle aux États-Unis d’ici 2026, avant d’étendre sa production en Chine et en Europe.

Mais avec la baisse actuelle des ventes et une gamme qui commence à montrer des signes de vieillissement, ce projet arrive-t-il au bon moment? La stratégie de Tesla consiste à adapter la plateforme existante du Model Y pour créer cette version plus abordable, ce qui permettrait d’utiliser les lignes de production actuelles et de réduire les investissements.

Cette approche soulève néanmoins des inquiétudes quant à une possible cannibalisation des ventes des modèles existants et à une réduction des marges bénéficiaires. Tesla a également mis en pause la production du Cybercab et du Semi pour se concentrer sur d’autres priorités.

Dans un marché de plus en plus compétitif, notamment face au géant chinois BYD, Tesla doit revoir sa stratégie pour maintenir sa position de leader dans le secteur des véhicules électriques. Les mois à venir seront décisifs pour l’avenir de la marque américaine.